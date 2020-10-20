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Ученый объяснил, почему белухи на Дальнем Востоке застревают на отмелях
Причиной нескольких случаев выброса морских млекопитающих на отмели на Дальнем Востоке стали сильные приливы, это естественное явление, но человек должен... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T04:29
2020-10-20T04:29
алексей парамонов
виктор лисицын
охотское море
дальний восток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владивосток
тугуро-чумиканский район
общество
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости.</strong> Причиной нескольких случаев выброса морских млекопитающих на отмели на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a> стали сильные приливы, это естественное явление, но человек должен помогать животным в таких ситуациях, рассказал РИА Новости глава общественной организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.За последнюю неделю сообщалось сразу о трех случаях на Дальнем Востоке, когда морские животные застревали на отмели. В Тугуро-Чумиканском районе <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> на берегу <a href="http://ria.ru/location_Okhotskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Охотского моря</a> на отмели во время отлива оказались две взрослые белухи и детеныш. Позже в этом же месте на косе застряли взрослая белуха и детеныш. В обоих случаях животным помог дождаться прилива сотрудник МЧС <a href="http://ria.ru/person_AleksejjParamonov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Парамонов</a>, он укрывал детенышей, чтоб они не обморозились, смачивал животным глаза водой и отгонял птиц. С приливом белухи ушли в море. В понедельник сообщалось, что жители Колымы с помощью веревок и колеса помогли шестиметровой косатке, которую выбросило волной на берег, вернуться в море.По его словам, ситуации, когда морские животные застревают на мелководье, происходят в течение всего года. "Было новолуние, сейчас растет новый месяц, и в эти периоды приливы максимальные", - отметил собеседник агентства.Лисицын добавил, что в таких ситуациях важно помогать животным. "Гибель одного животного популяции не вредит - животные так или иначе гибнут. Но человек должен помогать. Для человека это более важно, чем для популяции животных – это новая этика отношения человека к животным. Это важно, это то, что быстро меняется во всем мире и у нас в стране тоже", - отметил эксперт.
https://ria.ru/20201012/vybros-1579468689.html
охотское море
дальний восток
владивосток
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алексей парамонов, виктор лисицын, охотское море, дальний восток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, тугуро-чумиканский район, общество

Ученый объяснил, почему белухи на Дальнем Востоке застревают на отмелях

04:29 20.10.2020
 
© Фото : МЧС России по Хабаровскому краюБелухи, не успевшие уйти в море во время отлива в Хабаровском крае
Белухи, не успевшие уйти в море во время отлива в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Фото : МЧС России по Хабаровскому краю
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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Причиной нескольких случаев выброса морских млекопитающих на отмели на Дальнем Востоке стали сильные приливы, это естественное явление, но человек должен помогать животным в таких ситуациях, рассказал РИА Новости глава общественной организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.
За последнюю неделю сообщалось сразу о трех случаях на Дальнем Востоке, когда морские животные застревали на отмели. В Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края на берегу Охотского моря на отмели во время отлива оказались две взрослые белухи и детеныш. Позже в этом же месте на косе застряли взрослая белуха и детеныш. В обоих случаях животным помог дождаться прилива сотрудник МЧС Алексей Парамонов, он укрывал детенышей, чтоб они не обморозились, смачивал животным глаза водой и отгонял птиц. С приливом белухи ушли в море. В понедельник сообщалось, что жители Колымы с помощью веревок и колеса помогли шестиметровой косатке, которую выбросило волной на берег, вернуться в море.
"Это связано с очень сильными приливами – это главная причина. Белухи заходят в устья рек за рыбой, прячутся от косаток на мелководье, и, когда приливы максимальные, это случается (они оказываются на отмелях – ред.). Это обычное явление, и это естественно для дикой природы", - сказал Лисицын.
По его словам, ситуации, когда морские животные застревают на мелководье, происходят в течение всего года. "Было новолуние, сейчас растет новый месяц, и в эти периоды приливы максимальные", - отметил собеседник агентства.
Лисицын добавил, что в таких ситуациях важно помогать животным. "Гибель одного животного популяции не вредит - животные так или иначе гибнут. Но человек должен помогать. Для человека это более важно, чем для популяции животных – это новая этика отношения человека к животным. Это важно, это то, что быстро меняется во всем мире и у нас в стране тоже", - отметил эксперт.
Ученый Дальневосточного федерального университета на Халактырском пляже - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 18:53
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Алексей ПарамоновВиктор ЛисицынОхотское мореДальний ВостокМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВладивостокТугуро-Чумиканский районОбщество
 
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