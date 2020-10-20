https://ria.ru/20201020/otmel-1580575505.html

Ученый объяснил, почему белухи на Дальнем Востоке застревают на отмелях

Причиной нескольких случаев выброса морских млекопитающих на отмели на Дальнем Востоке стали сильные приливы, это естественное явление, но человек должен... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T04:29

2020-10-20T04:29

2020-10-20T04:29

алексей парамонов

виктор лисицын

охотское море

дальний восток

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владивосток

тугуро-чумиканский район

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580073016_0:216:1152:864_1400x0_80_0_0_57d16f8f1979240df858da5be827375a.jpg

<strong>ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости.</strong> Причиной нескольких случаев выброса морских млекопитающих на отмели на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a> стали сильные приливы, это естественное явление, но человек должен помогать животным в таких ситуациях, рассказал РИА Новости глава общественной организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.За последнюю неделю сообщалось сразу о трех случаях на Дальнем Востоке, когда морские животные застревали на отмели. В Тугуро-Чумиканском районе <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> на берегу <a href="http://ria.ru/location_Okhotskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Охотского моря</a> на отмели во время отлива оказались две взрослые белухи и детеныш. Позже в этом же месте на косе застряли взрослая белуха и детеныш. В обоих случаях животным помог дождаться прилива сотрудник МЧС <a href="http://ria.ru/person_AleksejjParamonov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Парамонов</a>, он укрывал детенышей, чтоб они не обморозились, смачивал животным глаза водой и отгонял птиц. С приливом белухи ушли в море. В понедельник сообщалось, что жители Колымы с помощью веревок и колеса помогли шестиметровой косатке, которую выбросило волной на берег, вернуться в море.По его словам, ситуации, когда морские животные застревают на мелководье, происходят в течение всего года. "Было новолуние, сейчас растет новый месяц, и в эти периоды приливы максимальные", - отметил собеседник агентства.Лисицын добавил, что в таких ситуациях важно помогать животным. "Гибель одного животного популяции не вредит - животные так или иначе гибнут. Но человек должен помогать. Для человека это более важно, чем для популяции животных – это новая этика отношения человека к животным. Это важно, это то, что быстро меняется во всем мире и у нас в стране тоже", - отметил эксперт.

https://ria.ru/20201012/vybros-1579468689.html

охотское море

дальний восток

владивосток

тугуро-чумиканский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей парамонов, виктор лисицын, охотское море, дальний восток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, тугуро-чумиканский район, общество