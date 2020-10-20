Ученый объяснил, почему белухи на Дальнем Востоке застревают на отмелях
© Фото : МЧС России по Хабаровскому краюБелухи, не успевшие уйти в море во время отлива в Хабаровском крае
© Фото : МЧС России по Хабаровскому краю
ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Причиной нескольких случаев выброса морских млекопитающих на отмели на Дальнем Востоке стали сильные приливы, это естественное явление, но человек должен помогать животным в таких ситуациях, рассказал РИА Новости глава общественной организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.
За последнюю неделю сообщалось сразу о трех случаях на Дальнем Востоке, когда морские животные застревали на отмели. В Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края на берегу Охотского моря на отмели во время отлива оказались две взрослые белухи и детеныш. Позже в этом же месте на косе застряли взрослая белуха и детеныш. В обоих случаях животным помог дождаться прилива сотрудник МЧС Алексей Парамонов, он укрывал детенышей, чтоб они не обморозились, смачивал животным глаза водой и отгонял птиц. С приливом белухи ушли в море. В понедельник сообщалось, что жители Колымы с помощью веревок и колеса помогли шестиметровой косатке, которую выбросило волной на берег, вернуться в море.
"Это связано с очень сильными приливами – это главная причина. Белухи заходят в устья рек за рыбой, прячутся от косаток на мелководье, и, когда приливы максимальные, это случается (они оказываются на отмелях – ред.). Это обычное явление, и это естественно для дикой природы", - сказал Лисицын.
По его словам, ситуации, когда морские животные застревают на мелководье, происходят в течение всего года. "Было новолуние, сейчас растет новый месяц, и в эти периоды приливы максимальные", - отметил собеседник агентства.
Лисицын добавил, что в таких ситуациях важно помогать животным. "Гибель одного животного популяции не вредит - животные так или иначе гибнут. Но человек должен помогать. Для человека это более важно, чем для популяции животных – это новая этика отношения человека к животным. Это важно, это то, что быстро меняется во всем мире и у нас в стране тоже", - отметил эксперт.
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