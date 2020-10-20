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На месте загадочной авиакатастрофы 1945 года нашли останки экипажа
Бойцы приморского поискового объединения "АвиаПоиск" в ходе работ на месте крушения в 1945 году транспортного самолета Ли-2 обнаружили останки членов экипажа,... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T07:28
2020-10-20T10:19
россия
красная армия (ркка)
владивосток
япония
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 20 окт — РИА Новости.</strong> Бойцы приморского поискового объединения "АвиаПоиск" в ходе работ на месте крушения в 1945 году транспортного самолета Ли-2 обнаружили останки членов экипажа, сообщает организация.Ранее "АвиаПоиск" сообщил, что начал расследование одной из самых загадочных авиакатастроф, когда во время войны с <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японией</a> транспортный самолет Ли-2 пропал без вести, возвращаясь с задания. Со слов жителей села Горный Хутор, останки погибших были найдены случайно в 1946 году, их захоронили на окраине села. При этом, по данным архива Минобороны, в тот период в составе 281-го авиаполка погибли девять человек, составляющие один экипаж, вместо шести. Поисковики планировали установить, почему указанные девять человек числятся не вернувшимися с боевого задания, а не захороненными. Также неизвестно, почему в архиве тогда решили, что на горе Лысой разбился именно Ли-2 281-го авиаполка, — конкретных данных по типу и номерам обнаруженного самолета нет.Поисковики отмечают, что 1960-е годы прямо по месту, где находится носовая часть самолета, проложили лесную геологическую дорогу, засыпав останки людей грунтом. Поэтому активистам приходится доставать костные фрагменты из-под нее.Помимо останков, найдены пряжка от привязных ремней сиденья, ременная офицерская пряжка ВВС <a href="http://ria.ru/organization_Krasnaja_armija_RKKA/" target="_blank" data-auto="true">РККА</a>, донышки от сигнальных ракет, разорванные патроны калибра 7,62, взорванный при воздействии огня запал к гранате Ф-1.Поисковые работы продолжатся в следующие выходные, в них могут принять участие все желающие.
https://ria.ru/20201015/aviakatastrofa-1579872726.html
россия
владивосток
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россия, красная армия (ркка), владивосток, япония, происшествия

На месте загадочной авиакатастрофы 1945 года нашли останки экипажа

07:28 20.10.2020 (обновлено: 10:19 20.10.2020)
 
© Фото : Приморская региональная молодежная общественная организация "Поисковое объединение "АвиаПоиск"Останки экипажа, обнаруженные в Приморье участниками поискового объединения "АвиаПоиск"
Останки экипажа, обнаруженные в Приморье участниками поискового объединения АвиаПоиск - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Фото : Приморская региональная молодежная общественная организация "Поисковое объединение "АвиаПоиск"
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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт — РИА Новости. Бойцы приморского поискового объединения "АвиаПоиск" в ходе работ на месте крушения в 1945 году транспортного самолета Ли-2 обнаружили останки членов экипажа, сообщает организация.
Ранее "АвиаПоиск" сообщил, что начал расследование одной из самых загадочных авиакатастроф, когда во время войны с Японией транспортный самолет Ли-2 пропал без вести, возвращаясь с задания.
Со слов жителей села Горный Хутор, останки погибших были найдены случайно в 1946 году, их захоронили на окраине села. При этом, по данным архива Минобороны, в тот период в составе 281-го авиаполка погибли девять человек, составляющие один экипаж, вместо шести. Поисковики планировали установить, почему указанные девять человек числятся не вернувшимися с боевого задания, а не захороненными. Также неизвестно, почему в архиве тогда решили, что на горе Лысой разбился именно Ли-2 281-го авиаполка, — конкретных данных по типу и номерам обнаруженного самолета нет.

"По предварительным выводам, сделанным в ходе полевых исследований, можно понять, что обломки принадлежат транспортному самолету Ли-2. Найдены свечи от двигателей М-62, части рулей высоты, обшивки фюзеляжа и ряд приборов. Удалось локализовать место, где находятся останки членов экипажа. Самолет падал почти отвесно по спирали, и при сильном ударе все, кто находился в салоне, вылетели в район кабины и жестко впрессовались в грунт вместе с остатками моторов", — говорится в сообщении.

Поисковики отмечают, что 1960-е годы прямо по месту, где находится носовая часть самолета, проложили лесную геологическую дорогу, засыпав останки людей грунтом. Поэтому активистам приходится доставать костные фрагменты из-под нее.
Помимо останков, найдены пряжка от привязных ремней сиденья, ременная офицерская пряжка ВВС РККА, донышки от сигнальных ракет, разорванные патроны калибра 7,62, взорванный при воздействии огня запал к гранате Ф-1.
Поисковые работы продолжатся в следующие выходные, в них могут принять участие все желающие.
Самолет Ли-2 - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 04:08
В Приморье расследуют одну из самых загадочных авиакатастроф 1945 года
 
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РоссияКрасная армия (РККА)ВладивостокЯпонияПроисшествия
 
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