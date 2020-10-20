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Москвичка погибла после укуса осы в квартире, пишет СМИ
Представителя московского отделения Партии зеленых, эколога Александру Аставину обнаружили мертвой в ее квартире в Северном Измайлово. Как пишет mk.ru, причиной РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T07:30
2020-10-20T13:13
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
насекомые
происшествия
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Москвичка погибла после укуса осы в квартире
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong>Представителя московского отделения Партии зеленых, эколога Александру Аставину обнаружили мертвой в ее квартире в Северном Измайлово. Как пишет <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">mk.ru</a>, причиной смерти 39-летней женщины стал укус осы.Издание отмечает, что трагедия произошла накануне утром, когда Аставина разговаривала по телефону. Во время беседы эколог решила попить сока и не заметила спрятавшуюся в упаковке осу, которая ее и укусила. Аставина рассказала о случившемся собеседнику, через минуту пожаловалась на плохое самочувствие, а после этого связь прервалась.Знакомый Аставиной безуспешно пытался перезвонить, после чего поехал к ней домой, но дверь никто не открыл. Тогда он вызвал полицию, <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> и скорую помощь. Когда дверь вскрыли, то обнаружили на диване тело женщины.По словам знакомого, Аставина не жаловалась на аллергию или другие проблемы со здоровьем. Что стало причиной смерти, определят медики. Сообщается, что около года назад эколог лечилась от сердечного заболевания.
https://ria.ru/20200824/skorpion-1576219480.html
ирония судьбы...эколога партии зелёных убило насекомое...
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, насекомые, происшествия

Москвичка погибла после укуса осы в квартире, пишет СМИ

07:30 20.10.2020 (обновлено: 13:13 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр НатрускинАлександра Аставина
Александра Аставина - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
Александра Аставина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Представителя московского отделения Партии зеленых, эколога Александру Аставину обнаружили мертвой в ее квартире в Северном Измайлово. Как пишет mk.ru, причиной смерти 39-летней женщины стал укус осы.
Издание отмечает, что трагедия произошла накануне утром, когда Аставина разговаривала по телефону. Во время беседы эколог решила попить сока и не заметила спрятавшуюся в упаковке осу, которая ее и укусила. Аставина рассказала о случившемся собеседнику, через минуту пожаловалась на плохое самочувствие, а после этого связь прервалась.
Индийский красный скорпион - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
24 августа, 08:58
Россиянку укусил скорпион, спрятавшийся в купленном винограде
Знакомый Аставиной безуспешно пытался перезвонить, после чего поехал к ней домой, но дверь никто не открыл. Тогда он вызвал полицию, МЧС и скорую помощь. Когда дверь вскрыли, то обнаружили на диване тело женщины.
По словам знакомого, Аставина не жаловалась на аллергию или другие проблемы со здоровьем. Что стало причиной смерти, определят медики. Сообщается, что около года назад эколог лечилась от сердечного заболевания.
 
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскванасекомыеПроисшествия
 
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