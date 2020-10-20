Миронов предложил запретить микрофинансовые организации в России
© РИА Новости / Нина ЗотинаРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил запретить микрофинансовые организации в России, а долги их заемщикам списать.
"Так называемые займы до зарплаты необходимо запретить. В цивилизованной стране кредитов под 300-700% годовых быть не может, это нонсенс. Фактически это мошенники, которые пользуются безграмотностью или безвыходным положением самых беззащитных людей. Для заемщиков таких организаций необходимо провести кредитную амнистию, проще говоря, списать им долги", - приводятся слова Миронова в сообщении пресс-службы партии.
По мнению политика, во время экономического кризиса такие организации вдвойне опасны для общества.
"Они и в обычных условиях несут обществу только вред, а во время экономического кризиса они начнут плодить армию бомжей и криминализировать общество с такой скоростью, что мы можем скатиться в новые "девяностые" всего за несколько лет", - заявил Миронов.
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