https://ria.ru/20201020/olimpiada-1580577669.html

Оргкомитет в Токио оценил уровень киберугрозы для олимпийских игр

Организационный комитет олимпийских игр в Токио в связи с заявлениями о кибератаках сообщил, что не обнаружил "воздействия, которое могло бы оказать... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T06:43

2020-10-20T06:43

2020-10-20T06:43

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дмитрий песков

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олимпийские игры

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<strong>ТОКИО, 20 окт - РИА Новости.</strong> Организационный комитет олимпийских игр в <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank" data-auto="true">Токио</a> в связи с заявлениями о кибератаках сообщил, что не обнаружил "воздействия, которое могло бы оказать существенное влияние" на его работу.В то же время по поводу того, было ли известно оргкомитету об указанных кибератаках, комитет заявил, что "не может обнародовать детали, касающиеся мер по кибербезопасности в связи с самой сутью вопроса", но продолжит взаимодействие с "соответствующими структурами для обеспечения мер безопасности".Ранее МИД Британии обвинил Россию во враждебной киберактивности в отношении официальных лиц и организаций, готовивших Олимпийские игры в Токио.Это не первое обвинение в адрес России, летом британские власти обвинили <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> в попытке украсть данные по вакцине от коронавируса.Россия не принимает обвинения со стороны <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондона</a> в хакерских атаках, российские ведомства сами постоянно сталкиваются с ними, заявил тогда пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Песков ранее также отверг обвинения, заявив, что Россия не имеет к этой ситуации никакого отношения.

https://ria.ru/20201019/khakerstvo-1580550483.html

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москва

лондон

япония

токио

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, москва, лондон, япония, токио, олимпийские игры, в мире