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https://ria.ru/20201020/olimpiada-1580577669.html
Оргкомитет в Токио оценил уровень киберугрозы для олимпийских игр
Организационный комитет олимпийских игр в Токио в связи с заявлениями о кибератаках сообщил, что не обнаружил "воздействия, которое могло бы оказать... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T06:43
2020-10-20T06:43
россия
дмитрий песков
москва
лондон
япония
токио
олимпийские игры
в мире
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<strong>ТОКИО, 20 окт - РИА Новости.</strong> Организационный комитет олимпийских игр в <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank" data-auto="true">Токио</a> в связи с заявлениями о кибератаках сообщил, что не обнаружил "воздействия, которое могло бы оказать существенное влияние" на его работу.В то же время по поводу того, было ли известно оргкомитету об указанных кибератаках, комитет заявил, что "не может обнародовать детали, касающиеся мер по кибербезопасности в связи с самой сутью вопроса", но продолжит взаимодействие с "соответствующими структурами для обеспечения мер безопасности".Ранее МИД Британии обвинил Россию во враждебной киберактивности в отношении официальных лиц и организаций, готовивших Олимпийские игры в Токио.Это не первое обвинение в адрес России, летом британские власти обвинили <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> в попытке украсть данные по вакцине от коронавируса.Россия не принимает обвинения со стороны <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондона</a> в хакерских атаках, российские ведомства сами постоянно сталкиваются с ними, заявил тогда пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Песков ранее также отверг обвинения, заявив, что Россия не имеет к этой ситуации никакого отношения.
https://ria.ru/20201019/khakerstvo-1580550483.html
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россия, дмитрий песков, москва, лондон, япония, токио, олимпийские игры, в мире

Оргкомитет в Токио оценил уровень киберугрозы для олимпийских игр

06:43 20.10.2020
 
© AP Photo / Jae C. HongЧасы обратного отсчета до Олимпийских игр в Токио, Япония
Часы обратного отсчета до Олимпийских игр в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© AP Photo / Jae C. Hong
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ТОКИО, 20 окт - РИА Новости. Организационный комитет олимпийских игр в Токио в связи с заявлениями о кибератаках сообщил, что не обнаружил "воздействия, которое могло бы оказать существенное влияние" на его работу.
"В свете организации олимпиады мы ведем подготовку и принимаем меры. На цифровые платформы, принадлежащие оргкомитету, непрерывно совершаются атаки различного масштаба, но в последние годы ущерба, который мог бы оказать существенное влияние на работу, не было", - приводит телеканал NHK заявление оргкомитета олимпиады.
В то же время по поводу того, было ли известно оргкомитету об указанных кибератаках, комитет заявил, что "не может обнародовать детали, касающиеся мер по кибербезопасности в связи с самой сутью вопроса", но продолжит взаимодействие с "соответствующими структурами для обеспечения мер безопасности".
Ранее МИД Британии обвинил Россию во враждебной киберактивности в отношении официальных лиц и организаций, готовивших Олимпийские игры в Токио.
Это не первое обвинение в адрес России, летом британские власти обвинили Москву в попытке украсть данные по вакцине от коронавируса.
Россия не принимает обвинения со стороны Лондона в хакерских атаках, российские ведомства сами постоянно сталкиваются с ними, заявил тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков ранее также отверг обвинения, заявив, что Россия не имеет к этой ситуации никакого отношения.
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РоссияДмитрий ПесковМоскваЛондонЯпонияТокиоОлимпийские игрыВ мире
 
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