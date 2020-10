https://ria.ru/20201020/olaf-1580481079.html

В мультфильме "Жил-был снеговик" Олаф выбирает себе имидж

На YouTube-каналe Disney появился трейлер нового короткометражного мультфильма о предыстории Олафа под названием "Жил-был снеговик" (“Once Upon a Snowman"). РИА Новости, 20.10.2020

<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости</strong>. На YouTube-каналe Disney <a href="https://www.youtube.com/watch?v=JR7OrwlrsP0&feature=emb_title" target="_blank">появился</a> трейлер нового короткометражного мультфильма о предыстории Олафа под названием "Жил-был снеговик" (“Once Upon a Snowman"). В него включены отрывки из "Холодного сердца", в которых Эльза поет "Let it go”, а Анна отправляется на поиски сестры, а также показано, как Олаф (его озвучил Джош Гаш) ищет свой имидж и выбирает себя имя. Режиссеры приквела – аниматор Трент Корри и художник Дэн Абрахам, которые давно работают над франшизой. Продюсеры проекта — Николь Херон и Питер Дель Вечо.В описании мультфильма говорится, что он рассказывает о первых шагах Олафа и о том, как он пытается "найти себя" в заснеженных горах Эренделла.Премьера "Жил-был снеговик" запланирована на Disney+ (платформы пока нет в России) на 23 октября.

