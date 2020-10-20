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https://ria.ru/20201020/olaf-1580481079.html
В мультфильме "Жил-был снеговик" Олаф выбирает себе имидж
На YouTube-каналe Disney появился трейлер нового короткометражного мультфильма о предыстории Олафа под названием "Жил-был снеговик" (“Once Upon a Snowman"). РИА Новости, 20.10.2020
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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости</strong>. На YouTube-каналe Disney <a href="https://www.youtube.com/watch?v=JR7OrwlrsP0&amp;feature=emb_title" target="_blank">появился</a> трейлер нового короткометражного мультфильма о предыстории Олафа под названием "Жил-был снеговик" (“Once Upon a Snowman"). В него включены отрывки из "Холодного сердца", в которых Эльза поет "Let it go”, а Анна отправляется на поиски сестры, а также показано, как Олаф (его озвучил Джош Гаш) ищет свой имидж и выбирает себя имя. Режиссеры приквела – аниматор Трент Корри и художник Дэн Абрахам, которые давно работают над франшизой. Продюсеры проекта — Николь Херон и Питер Дель Вечо.В описании мультфильма говорится, что он рассказывает о первых шагах Олафа и о том, как он пытается "найти себя" в заснеженных горах Эренделла.Премьера "Жил-был снеговик" запланирована на Disney+ (платформы пока нет в России) на 23 октября.
https://ria.ru/20200912/olaf--1577031480.html
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музыка, кино и сериалы, новости культуры

В мультфильме "Жил-был снеговик" Олаф выбирает себе имидж

07:13 20.10.2020 (обновлено: 07:15 20.10.2020)
 
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. На YouTube-каналe Disney появился трейлер нового короткометражного мультфильма о предыстории Олафа под названием "Жил-был снеговик" (“Once Upon a Snowman").
В него включены отрывки из "Холодного сердца", в которых Эльза поет "Let it go”, а Анна отправляется на поиски сестры, а также показано, как Олаф (его озвучил Джош Гаш) ищет свой имидж и выбирает себя имя.
Режиссеры приквела – аниматор Трент Корри и художник Дэн Абрахам, которые давно работают над франшизой. Продюсеры проекта — Николь Херон и Питер Дель Вечо.
В описании мультфильма говорится, что он рассказывает о первых шагах Олафа и о том, как он пытается "найти себя" в заснеженных горах Эренделла.
Премьера "Жил-был снеговик" запланирована на Disney+ (платформы пока нет в России) на 23 октября.
Кадр из мультфильма Once Upon A Snowman - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября, 07:10Культура
СМИ узнали, Disney выпустит мультфильм о происхождении снеговика Олафа
 
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