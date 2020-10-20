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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201020/ogranicheniya-1580720378.html
Жителям Подмосковья рассказали о новых ограничительных мерах
Новые ограничительные меры введут в Московской области с 21 октября. Уточняется, что в уже действующем перечне запретов появятся еще три пункта, сообщил... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T19:29
2020-10-20T19:29
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.&nbsp;</strong>Новые ограничительные меры введут в Московской области с 21 октября. Уточняется, что в уже действующем перечне запретов появятся еще три пункта, сообщил телеканал "360".До этого действовали обязательный масочный режим в транспорте и общественных местах, рекомендация о переводе сотрудников на удаленку и закрытие клубов и дискотек с 00:00 до 08:00. Еще в числе ограничений социальная дистанция полтора метра.В списке появится запрет на пропуск людей с высокой температурой в торговые центры, рестораны и кафе. Также до 7 ноября жителям региона нельзя посещать массовые спортивные мероприятия и тренировки сборных команд, клубов. Помимо прочего, с 21 октября закроют музеи, но проводить время на их территории разрешено.Также губернатор региона Андрей Воробьев рекомендовал местным жителям временно отказаться от проведения праздников."В нашей жизни есть много событий, которые хочется отмечать с друзьями, семьей, своими близкими. Но есть опасность, что свадьба или юбилей обернутся неприятными событиями. Запрещать веселиться мы не собираемся. Это было бы чересчур. Тут решать вам – провести торжество или поберечь своих близких", – отметил Андрей Воробьев.
https://ria.ru/20201019/meropriyatiya-1580510375.html
московская область (подмосковье)
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Жителям Подмосковья рассказали о новых ограничительных мерах

19:29 20.10.2020
 
© РИА Новости / Артур ЛебедевЖенщина в защитной маске в гипермаркете
Женщина в защитной маске в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Новые ограничительные меры введут в Московской области с 21 октября. Уточняется, что в уже действующем перечне запретов появятся еще три пункта, сообщил телеканал "360".
До этого действовали обязательный масочный режим в транспорте и общественных местах, рекомендация о переводе сотрудников на удаленку и закрытие клубов и дискотек с 00:00 до 08:00. Еще в числе ограничений социальная дистанция полтора метра.
В списке появится запрет на пропуск людей с высокой температурой в торговые центры, рестораны и кафе. Также до 7 ноября жителям региона нельзя посещать массовые спортивные мероприятия и тренировки сборных команд, клубов. Помимо прочего, с 21 октября закроют музеи, но проводить время на их территории разрешено.
Зрители на музыкальном фестивале - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 16:24Новости Подмосковья
Власти Подмосковья запретили массовые мероприятия до 7 ноября
Также губернатор региона Андрей Воробьев рекомендовал местным жителям временно отказаться от проведения праздников.
"В нашей жизни есть много событий, которые хочется отмечать с друзьями, семьей, своими близкими. Но есть опасность, что свадьба или юбилей обернутся неприятными событиями. Запрещать веселиться мы не собираемся. Это было бы чересчур. Тут решать вам – провести торжество или поберечь своих близких", – отметил Андрей Воробьев.
 
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
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