https://ria.ru/20201020/ogranicheniya-1580720378.html
Жителям Подмосковья рассказали о новых ограничительных мерах
Новые ограничительные меры введут в Московской области с 21 октября. Уточняется, что в уже действующем перечне запретов появятся еще три пункта, сообщил... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T19:29
2020-10-20T19:29
2020-10-20T19:29
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong>Новые ограничительные меры введут в Московской области с 21 октября. Уточняется, что в уже действующем перечне запретов появятся еще три пункта, сообщил телеканал "360".До этого действовали обязательный масочный режим в транспорте и общественных местах, рекомендация о переводе сотрудников на удаленку и закрытие клубов и дискотек с 00:00 до 08:00. Еще в числе ограничений социальная дистанция полтора метра.В списке появится запрет на пропуск людей с высокой температурой в торговые центры, рестораны и кафе. Также до 7 ноября жителям региона нельзя посещать массовые спортивные мероприятия и тренировки сборных команд, клубов. Помимо прочего, с 21 октября закроют музеи, но проводить время на их территории разрешено.Также губернатор региона Андрей Воробьев рекомендовал местным жителям временно отказаться от проведения праздников."В нашей жизни есть много событий, которые хочется отмечать с друзьями, семьей, своими близкими. Но есть опасность, что свадьба или юбилей обернутся неприятными событиями. Запрещать веселиться мы не собираемся. Это было бы чересчур. Тут решать вам – провести торжество или поберечь своих близких", – отметил Андрей Воробьев.
https://ria.ru/20201019/meropriyatiya-1580510375.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Новые ограничительные меры введут в Московской области с 21 октября. Уточняется, что в уже действующем перечне запретов появятся еще три пункта, сообщил телеканал "360".
До этого действовали обязательный масочный режим в транспорте и общественных местах, рекомендация о переводе сотрудников на удаленку и закрытие клубов и дискотек с 00:00 до 08:00. Еще в числе ограничений социальная дистанция полтора метра.
В списке появится запрет на пропуск людей с высокой температурой в торговые центры, рестораны и кафе. Также до 7 ноября жителям региона нельзя посещать массовые спортивные мероприятия и тренировки сборных команд, клубов. Помимо прочего, с 21 октября закроют музеи, но проводить время на их территории разрешено.
Также губернатор региона Андрей Воробьев рекомендовал местным жителям временно отказаться от проведения праздников.
"В нашей жизни есть много событий, которые хочется отмечать с друзьями, семьей, своими близкими. Но есть опасность, что свадьба или юбилей обернутся неприятными событиями. Запрещать веселиться мы не собираемся. Это было бы чересчур. Тут решать вам – провести торжество или поберечь своих близких", – отметил Андрей Воробьев.