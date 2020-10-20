https://ria.ru/20201020/ograblenie-1580675548.html

Источник: СК завел дело после ограбления сына редактора Cosmopolitan

Уголовное дело возбуждено после ограбления в Москве сына редактора сайта Cosmopolitan Екатерины Великиной, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T16:04

2020-10-20T16:04

2020-10-20T16:04

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Уголовное дело возбуждено после ограбления в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> сына редактора сайта Cosmopolitan Екатерины Великиной, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.В сентябре Великина написала в <a href="https://ru-ru.facebook.com/ekaterina.velikina" target="_blank">Facebook</a>, что ее сын курил на улице, когда рядом с ним тормознула "машина ППС, оттуда вышел полицейский". По ее словам, подросток испугался и побежал, его остановили и, пугая "постановкой на учет", отобрали 8 тысяч рублей, предназначенных репетитору."Уголовное дело возбуждено по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", - сказал собеседник агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20201011/chp-lenoblast-1579309420.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия