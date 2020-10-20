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Источник: СК завел дело после ограбления сына редактора Cosmopolitan
Уголовное дело возбуждено после ограбления в Москве сына редактора сайта Cosmopolitan Екатерины Великиной, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T16:04
2020-10-20T16:04
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Уголовное дело возбуждено после ограбления в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> сына редактора сайта Cosmopolitan Екатерины Великиной, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.В сентябре Великина написала в <a href="https://ru-ru.facebook.com/ekaterina.velikina" target="_blank">Facebook</a>, что ее сын курил на улице, когда рядом с ним тормознула "машина ППС, оттуда вышел полицейский". По ее словам, подросток испугался и побежал, его остановили и, пугая "постановкой на учет", отобрали 8 тысяч рублей, предназначенных репетитору."Уголовное дело возбуждено по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", - сказал собеседник агентства.
https://radiosputnik.ria.ru/20201011/chp-lenoblast-1579309420.html
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москва, происшествия

Источник: СК завел дело после ограбления сына редактора Cosmopolitan

16:04 20.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ограбления в Москве сына редактора сайта Cosmopolitan Екатерины Великиной, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В сентябре Великина написала в Facebook, что ее сын курил на улице, когда рядом с ним тормознула "машина ППС, оттуда вышел полицейский". По ее словам, подросток испугался и побежал, его остановили и, пугая "постановкой на учет", отобрали 8 тысяч рублей, предназначенных репетитору.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября, 19:10
Избивший кастрюлей подругу мужчина задержан за попытку ограбления
"Уголовное дело возбуждено по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", - сказал собеседник агентства.
 
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