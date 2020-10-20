https://ria.ru/20201020/oborona-1580732170.html
США потребовали от союзников увеличить расходы на оборону
США требуют от всех союзников, а не только от стран НАТО, вносить 2% ВВП на оборону, прежде всего для сдерживания РФ и КНР, заявил министр обороны США Марк... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T21:10
2020-10-20T21:10
2020-10-20T21:10
марк эспер
нато
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> требуют от всех союзников, а не только от стран <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, вносить 2% ВВП на оборону, прежде всего для сдерживания РФ и КНР, заявил министр обороны США <a href="http://ria.ru/person_mark-esper/" target="_blank" data-auto="true">Марк Эспер</a>."Мы признаем вызовы и цену, которую накладывает пандемия COVID, но наши угрозы сегодня не уменьшились. Они скорее лишь усугубились, пока страны обращаются к внутренней ситуации, чтобы восстановиться. В то же время наши конкуренты пытаются использовать это. Поэтому мы призываем все страны-члены (НАТО) соблюдать свои обязательства и делать больший вклад в нашу общую безопасность. Это распространяется и за пределы НАТО. Мы ожидаем, что все союзники будут инвестировать в оборону больше - по крайней мере 2% ВВП как самый минимум", - заявил Эспер, выступая в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a>."Мы также ожидаем, что они (союзники - ред.) будут способны, смогут и захотят развернуть свои силы, когда случатся проблемы. Мы ожидаем, что они будут стоять плечом к плечу с США в противостоянии плохому поведению <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> и российской агрессии", - добавил Эспер."Безбилетных пассажиров в нашей общей безопасности быть не может", - заявил министр обороны США.Он вновь охарактеризовал нынешнюю ситуацию как "конкуренцию великих держав в глобальном масштабе" и традиционно раскритиковал Россию и Китай за предполагаемое вмешательство в дела других стран. <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> и <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекин</a> в прошлом отрицали подобные обвинения. Эспер заявил также о продолжающейся модернизации вооруженных сил КНР и России, которая создает, по его словам, новые вызовы и угрозы США.
https://ria.ru/20201020/konkurentsiya-1580730184.html
https://ria.ru/20201015/voyna-1579968303.html
9
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марк эспер, нато, вашингтон (город), сша, в мире