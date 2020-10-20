https://ria.ru/20201020/obluchenie-1580627751.html

Генерала ФСБ рассмешила статья NYT об "облучении" офицера ЦРУ в Москве

Публикация New York Times об "облучении" кадрового сотрудника ЦРУ в московском отеле - просто проявление осеннего обострения психических недомоганий, считает... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T12:57

2020-10-20T12:57

2020-10-20T17:11

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Публикация <a href="https://www.nytimes.com/" target="_blank">New York Times </a>об "облучении" кадрового сотрудника ЦРУ в московском отеле - просто проявление осеннего обострения психических недомоганий, считает генерал-майор <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> в отставке Александр Михайлов.Влиятельная газета написала со ссылкой на три источника, что офицер ЦРУ Марк Полимеропулос испытал в 2017 году в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> симптомы головокружения, как у дипломатов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> на Кубе и в Китае.По утверждению издания, Полимеропулос, который помогал руководить тайными операциями в России и других странах Европы, интерпретировал сильное головокружение как "нападение". Впоследствии у него развились мигрени, которые вынудили его уйти на пенсию, заявляют журналисты."Когда я служил на Лубянке, помню, к нам приходили целые толпы "облучаемых". Некоторые были в шапочках из фольги. С ними было просто решить вопрос: я спрашивал, где живет тот или иной человек, снимал телефонную трубку и говорил: "С такой-то квартиры снять облучение". И человек уходил - до весны", - вспомнил собеседник агентства.Ранее американские СМИ сообщали о "гаванском синдроме" среди дипломатов США на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Предполагалось, что дипломаты могли подвергнуться неустановленному звуковому воздействию. Ряд дипломатов США испытали долговременные последствия для здоровья. Госдеп США не пришел к какому-либо однозначному выводу относительно того, что именно вызвало "синдром".

https://ria.ru/20201001/navalnyy-1578047916.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200413/1569876877.html

Natalia Bikowa А что растерялись? Срочную телеграмму пострадавшему, - с вас снято облучение. Вы здоровы. 38

Igor Rod'ko Генерал не знаком с источниками ионизирующих излучений, в том числе направленного действия. 31

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, сша, в мире