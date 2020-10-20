https://ria.ru/20201020/obluchenie-1580627751.html
Генерала ФСБ рассмешила статья NYT об "облучении" офицера ЦРУ в Москве
Публикация New York Times об "облучении" кадрового сотрудника ЦРУ в московском отеле - просто проявление осеннего обострения психических недомоганий, считает... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T12:57
2020-10-20T12:57
2020-10-20T17:11
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/101511/06/1015110671_0:54:1024:630_1400x0_80_0_0_853d114aa0c817c571d9d677fc8547f6.jpg
<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Публикация <a href="https://www.nytimes.com/" target="_blank">New York Times </a>об "облучении" кадрового сотрудника ЦРУ в московском отеле - просто проявление осеннего обострения психических недомоганий, считает генерал-майор <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> в отставке Александр Михайлов.Влиятельная газета написала со ссылкой на три источника, что офицер ЦРУ Марк Полимеропулос испытал в 2017 году в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> симптомы головокружения, как у дипломатов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> на Кубе и в Китае.По утверждению издания, Полимеропулос, который помогал руководить тайными операциями в России и других странах Европы, интерпретировал сильное головокружение как "нападение". Впоследствии у него развились мигрени, которые вынудили его уйти на пенсию, заявляют журналисты."Когда я служил на Лубянке, помню, к нам приходили целые толпы "облучаемых". Некоторые были в шапочках из фольги. С ними было просто решить вопрос: я спрашивал, где живет тот или иной человек, снимал телефонную трубку и говорил: "С такой-то квартиры снять облучение". И человек уходил - до весны", - вспомнил собеседник агентства.Ранее американские СМИ сообщали о "гаванском синдроме" среди дипломатов США на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Предполагалось, что дипломаты могли подвергнуться неустановленному звуковому воздействию. Ряд дипломатов США испытали долговременные последствия для здоровья. Госдеп США не пришел к какому-либо однозначному выводу относительно того, что именно вызвало "синдром".
https://ria.ru/20201001/navalnyy-1578047916.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200413/1569876877.html
Natalia Bikowa
А что растерялись? Срочную телеграмму пострадавшему, - с вас снято облучение. Вы здоровы.
38
Igor Rod'ko
Генерал не знаком с источниками ионизирующих излучений, в том числе направленного действия.
31
7
москва
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/101511/06/1015110671_57:0:968:683_1400x0_80_0_0_8632281a9b763786c015855a6bf62521.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, сша, в мире
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Публикация New York Times
об "облучении" кадрового сотрудника ЦРУ в московском отеле - просто проявление осеннего обострения психических недомоганий, считает генерал-майор ФСБ
в отставке Александр Михайлов.
Влиятельная газета написала со ссылкой на три источника, что офицер ЦРУ Марк Полимеропулос испытал в 2017 году в Москве
симптомы головокружения, как у дипломатов США
на Кубе и в Китае.
По утверждению издания, Полимеропулос, который помогал руководить тайными операциями в России и других странах Европы, интерпретировал сильное головокружение как "нападение". Впоследствии у него развились мигрени, которые вынудили его уйти на пенсию, заявляют журналисты.
"Сейчас осень, и для этого периода года вообще характерны разные синдромы", - сказал РИА Новости Михайлов, входящий ныне в высший совет движения "Сильная Россия".
"Когда я служил на Лубянке, помню, к нам приходили целые толпы "облучаемых". Некоторые были в шапочках из фольги. С ними было просто решить вопрос: я спрашивал, где живет тот или иной человек, снимал телефонную трубку и говорил: "С такой-то квартиры снять облучение". И человек уходил - до весны", - вспомнил собеседник агентства.
"Ну, как относиться к тому, что сейчас написано? Ну, какое облучение может быть в гостиничном номере? А почему другие не облучены? Поэтому я считаю, что к этим вещам надо относиться как к сезонной информации", - резюмировал Михайлов.
Ранее американские СМИ сообщали о "гаванском синдроме" среди дипломатов США на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Предполагалось, что дипломаты могли подвергнуться неустановленному звуковому воздействию. Ряд дипломатов США испытали долговременные последствия для здоровья. Госдеп США не пришел к какому-либо однозначному выводу относительно того, что именно вызвало "синдром".