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Отказ от обеда назвали причиной роста заболеваемости
Регулярный отказ от обеда может подорвать здоровье человека, заявил в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T04:11
2020-10-20T04:11
андрей бобровский
здоровье
санкт-петербургский государственный университет
еда
общество
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Отказ от обеда назвали причиной подрыва здоровья человека
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости</strong>. Регулярный отказ от обеда может подорвать здоровье человека, заявил в интервью <a href="https://pochta.rian.ru/owa/UrlBlockedError.aspx" target="_blank">радио Sputnik</a> врач-диетолог, доцент медицинского факультета <a href="http://ria.ru/organization_Sankt_Peterburgskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербургского государственного университета</a> Андрей Бобровский.Нужен или не нужен завтрак, и насколько калорийным он должен быть, диетологи еще не определились. Зато с обедом все ясно. Этот прием пищи обязателен для тех, кто хочет сохранить здоровье, рассказал Бобровский."Если о пользе завтрака диетологи еще спорят, то в отношении обеда споров нет. С точки зрения современной диетологии и практического опыта, обед должен быть всегда. Наша пищеварительная система приучена к получению в обеденное время максимальной калорийности, максимального объема пищи. Наша физическая и умственная активность предполагают, что обед – это основной и максимально калорийный прием пищи", — объяснил диетолог.Отказ от обеда или пропуск его из-за обилия работы влечет за собой последствия для всего организма.Так он еще больше сбивает себе ритмы питания, заключил собеседник радио.
https://ria.ru/20201017/kholesterin-1580252220.html
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андрей бобровский, здоровье, санкт-петербургский государственный университет, еда, общество

Отказ от обеда назвали причиной роста заболеваемости

04:11 20.10.2020
 
© РИА Новости / Олег Макаров / Перейти в фотобанкОбед
Обед - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Олег Макаров
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Регулярный отказ от обеда может подорвать здоровье человека, заявил в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.
Нужен или не нужен завтрак, и насколько калорийным он должен быть, диетологи еще не определились. Зато с обедом все ясно. Этот прием пищи обязателен для тех, кто хочет сохранить здоровье, рассказал Бобровский.
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"Если о пользе завтрака диетологи еще спорят, то в отношении обеда споров нет. С точки зрения современной диетологии и практического опыта, обед должен быть всегда. Наша пищеварительная система приучена к получению в обеденное время максимальной калорийности, максимального объема пищи. Наша физическая и умственная активность предполагают, что обед – это основной и максимально калорийный прием пищи", — объяснил диетолог.
Отказ от обеда или пропуск его из-за обилия работы влечет за собой последствия для всего организма.

"Если вы не утоляете чувство голода в обеденный перерыв, то могут появиться нарушения пищевого поведения. Это грозит сильными позывами голода и аппетита вечером или ночью. Отсюда уже переедание, лишние килограммы и другие заболевания. Если не учитывать ритмы голода и аппетита, то человек начинает переходить на более высококалорийное питание. Вместо того, чтобы вовремя и правильно пообедать, человек начинает перекусывать, условно говоря, шоколадкой", — подчеркнул Бобровский.

Так он еще больше сбивает себе ритмы питания, заключил собеседник радио.
 
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Андрей БобровскийЗдоровьеСанкт-Петербургский государственный университетЕдаОбщество
 
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