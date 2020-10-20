https://ria.ru/20201020/obed-1580569114.html

Отказ от обеда назвали причиной роста заболеваемости

Регулярный отказ от обеда может подорвать здоровье человека, заявил в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T04:11

2020-10-20T04:11

2020-10-20T04:11

андрей бобровский

здоровье

санкт-петербургский государственный университет

еда

общество

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Отказ от обеда назвали причиной подрыва здоровья человека

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости</strong>. Регулярный отказ от обеда может подорвать здоровье человека, заявил в интервью <a href="https://pochta.rian.ru/owa/UrlBlockedError.aspx" target="_blank">радио Sputnik</a> врач-диетолог, доцент медицинского факультета <a href="http://ria.ru/organization_Sankt_Peterburgskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербургского государственного университета</a> Андрей Бобровский.Нужен или не нужен завтрак, и насколько калорийным он должен быть, диетологи еще не определились. Зато с обедом все ясно. Этот прием пищи обязателен для тех, кто хочет сохранить здоровье, рассказал Бобровский."Если о пользе завтрака диетологи еще спорят, то в отношении обеда споров нет. С точки зрения современной диетологии и практического опыта, обед должен быть всегда. Наша пищеварительная система приучена к получению в обеденное время максимальной калорийности, максимального объема пищи. Наша физическая и умственная активность предполагают, что обед – это основной и максимально калорийный прием пищи", — объяснил диетолог.Отказ от обеда или пропуск его из-за обилия работы влечет за собой последствия для всего организма.Так он еще больше сбивает себе ритмы питания, заключил собеседник радио.

https://ria.ru/20201017/kholesterin-1580252220.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей бобровский, здоровье, санкт-петербургский государственный университет, еда, общество