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https://ria.ru/20201020/norilsk-1580571491.html
Глава Росприроднадзора призвала вынести уроки из аварии в Норильске
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что сумма ущерба в 148 миллиардов рублей из-за аварии на ТЭЦ-3 в Норильске может заставить компании... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T01:06
2020-10-20T01:06
разлив дизельного топлива в норильске
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
норильск
владивосток
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости.</strong> Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что сумма ущерба в 148 миллиардов рублей из-за аварии на ТЭЦ-3 в <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильске</a> может заставить компании пересмотреть подходы в работе.По словам <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Radionova/" target="_blank">Радионовой</a>, задача службы не допускать подобные ситуации."Наша задача - не собрать штрафы или ущербы, наша задача предотвратить эту ситуацию в дальнейшем. И каждый должен посчитать, что выгоднее - вложиться в производство сейчас, либо разговаривать с нами в суде потом", - сказала глава Росприроднадзора.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. После того как <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank">Росприроднадзор</a> оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
https://ria.ru/20201019/norilsk-1580419296.html
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разлив дизельного топлива в норильске, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, владивосток, происшествия

Глава Росприроднадзора призвала вынести уроки из аварии в Норильске

01:06 20.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что сумма ущерба в 148 миллиардов рублей из-за аварии на ТЭЦ-3 в Норильске может заставить компании пересмотреть подходы в работе.
"Я очень надеюсь, что она (сумма ущерба за аварию на ТЭЦ-3 под Норильском - ред.) заставит многих пересмотреть свой подход. Это очень важно", - заявила Радионова в эфире Первого канала.
По словам Радионовой, задача службы не допускать подобные ситуации.
"Наша задача - не собрать штрафы или ущербы, наша задача предотвратить эту ситуацию в дальнейшем. И каждый должен посчитать, что выгоднее - вложиться в производство сейчас, либо разговаривать с нами в суде потом", - сказала глава Росприроднадзора.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. После того как Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
Вчера, 09:19
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Разлив дизельного топлива в НорильскеСветлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)НорильскВладивостокПроисшествия
 
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