https://ria.ru/20201020/norilsk-1580571491.html

Глава Росприроднадзора призвала вынести уроки из аварии в Норильске

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что сумма ущерба в 148 миллиардов рублей из-за аварии на ТЭЦ-3 в Норильске может заставить компании... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T01:06

2020-10-20T01:06

2020-10-20T01:06

разлив дизельного топлива в норильске

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

норильск

владивосток

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости.</strong> Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что сумма ущерба в 148 миллиардов рублей из-за аварии на ТЭЦ-3 в <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильске</a> может заставить компании пересмотреть подходы в работе.По словам <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Radionova/" target="_blank">Радионовой</a>, задача службы не допускать подобные ситуации."Наша задача - не собрать штрафы или ущербы, наша задача предотвратить эту ситуацию в дальнейшем. И каждый должен посчитать, что выгоднее - вложиться в производство сейчас, либо разговаривать с нами в суде потом", - сказала глава Росприроднадзора.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. После того как <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank">Росприроднадзор</a> оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.

https://ria.ru/20201019/norilsk-1580419296.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив дизельного топлива в норильске, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, владивосток, происшествия