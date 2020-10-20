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РИА Наука
https://ria.ru/20201020/nokia-1580632725.html
Nokia предлагает новые кнопочные телефоны по цене бюджетного смартфона
Компания HMD Global объявила о выходе на российский рынок двух кнопочных мобильных телефонов, способных работать в сетях LTE — Nokia 215 4G и Nokia 225 4G. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T13:23
2020-10-20T13:23
риа наука
nokia corporation
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong>Компания HMD Global <a href="https://www.nokia.com/phones/ru_ru/nokia-215-4g#sign-up" target="_blank" rel="nofollow noopener">объявила</a> о выходе на российский рынок двух кнопочных мобильных телефонов, способных работать в сетях LTE — Nokia 215 4G и Nokia 225 4G.Модели представляют собой классические кнопочные "звонилки". Оба телефона получили 2,4-дюймовые дисплеи с разрешением 320 х 240 точек. Главное отличие 225 от 215 — 0,3-Мп камера. Телефоны построены на процессоре Unisoc UMS9117 с поддержкой работы в сетях четвертого поколения. "Звонилки" поддерживают Bluetooth 5.0 и карты памяти. Есть здесь FM-тюнер и 3,5-миллиметровый аудиоджек. За автономность отвечает аккумулятор на 1150 мАч, который должен обеспечить до 19 часов работы в режиме разговора.Телефоны появятся в продаже уже в ноябре. Стоимость Nokia 215 4G составит 3390 рублей, а за Nokia 225 4G попросят уже 3890 рублей.
https://ria.ru/20201013/inoi-1579614566.html
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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nokia corporation, гаджеты, технологии

Nokia предлагает новые кнопочные телефоны по цене бюджетного смартфона

13:23 20.10.2020
 
© NokiaNokia 225 4G
Nokia 225 4G - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Nokia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Компания HMD Global объявила о выходе на российский рынок двух кнопочных мобильных телефонов, способных работать в сетях LTE — Nokia 215 4G и Nokia 225 4G.
Модели представляют собой классические кнопочные "звонилки". Оба телефона получили 2,4-дюймовые дисплеи с разрешением 320 х 240 точек. Главное отличие 225 от 215 — 0,3-Мп камера.
Inoi 102 - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 16:56РИА Наука
За российский мобильный телефон размером с зажигалку просят 990 рублей
Телефоны построены на процессоре Unisoc UMS9117 с поддержкой работы в сетях четвертого поколения. "Звонилки" поддерживают Bluetooth 5.0 и карты памяти. Есть здесь FM-тюнер и 3,5-миллиметровый аудиоджек. За автономность отвечает аккумулятор на 1150 мАч, который должен обеспечить до 19 часов работы в режиме разговора.
Телефоны появятся в продаже уже в ноябре. Стоимость Nokia 215 4G составит 3390 рублей, а за Nokia 225 4G попросят уже 3890 рублей.
 
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РИА НаукаNokia CorporationгаджетыТехнологии
 
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