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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201020/nexta-1580688434.html
Запрещенный в Белоруссии Telegram-канал Nexta сменил название и логотип
Оппозиционный Telegram-канал NEXTA Live после решения белорусского суда о признании его экстремистским сменил название – теперь он называется "НЕХТА Live". РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T16:58
2020-10-20T16:58
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 окт – РИА Новости.</strong> Оппозиционный <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-канал NEXTA Live после решения белорусского суда о признании его экстремистским сменил название – теперь он называется "НЕХТА Live".Во вторник суд Центрального района <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> признал NEXTA-Live и его логотип NEXTA экстремистскими материалами. Суд посчитал, что публикации в этом канале призывают к осуществлению беспорядков в республике. Решение суда вступило в силу немедленно.Помимо названия администрация оппозиционного канала сменила также его логотип.<a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">Министерство внутренних дел Белоруссии</a>, комментируя решение суда по NEXTA, ранее заявило, что отныне публикация или размещение, в том числе способом перепоста, информации с логотипом NEXTA или с NEXTA-Live повлекут за собой для граждан административную ответственность.Кроме того, подчеркивалось, что ребрендинг данного Telegram-канала и изменение его логотипа не станут основанием для их исключения из списка экстремистских материалов.NEXTA - популярный в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Telegram-канал, известный своей оппозиционной направленностью. Он активно освещает протесты после президентских выборов и призывает к несанкционированным акциям. Создатель NEXTA Степан Путило внесен в базу данных МВД РФ как находящийся в розыске. Администрация оппозиционного канала работает из <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a>. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200815/1575834502.html
https://ria.ru/20201002/evropa-lukashenko-1578071474.html
Следы заметают, испугались Батьки? Он же им сказал, что: "- Где хошь, говорит, найду и горло перережу. - Прямо насмерть? - А то как же! Он, говорят, Рябого бритвой по горлу чик и приветик. - Совсем озверел..."
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белоруссия
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минск, белоруссия, в мире

Запрещенный в Белоруссии Telegram-канал Nexta сменил название и логотип

16:58 20.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Сотрудники ОМОНа во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
 Сотрудники ОМОНа во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Читать ria.ru в
МИНСК, 20 окт – РИА Новости. Оппозиционный Telegram-канал NEXTA Live после решения белорусского суда о признании его экстремистским сменил название – теперь он называется "НЕХТА Live".
Во вторник суд Центрального района Минска признал NEXTA-Live и его логотип NEXTA экстремистскими материалами. Суд посчитал, что публикации в этом канале призывают к осуществлению беспорядков в республике. Решение суда вступило в силу немедленно.
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Помимо названия администрация оппозиционного канала сменила также его логотип.
Министерство внутренних дел Белоруссии, комментируя решение суда по NEXTA, ранее заявило, что отныне публикация или размещение, в том числе способом перепоста, информации с логотипом NEXTA или с NEXTA-Live повлекут за собой для граждан административную ответственность.
Кроме того, подчеркивалось, что ребрендинг данного Telegram-канала и изменение его логотипа не станут основанием для их исключения из списка экстремистских материалов.
NEXTA - популярный в Белоруссии Telegram-канал, известный своей оппозиционной направленностью. Он активно освещает протесты после президентских выборов и призывает к несанкционированным акциям. Создатель NEXTA Степан Путило внесен в базу данных МВД РФ как находящийся в розыске. Администрация оппозиционного канала работает из Польши.
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