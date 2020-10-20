https://ria.ru/20201020/nexta-1580688434.html

Запрещенный в Белоруссии Telegram-канал Nexta сменил название и логотип

Оппозиционный Telegram-канал NEXTA Live после решения белорусского суда о признании его экстремистским сменил название – теперь он называется "НЕХТА Live". РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T16:58

2020-10-20T16:58

2020-10-20T16:58

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 окт – РИА Новости.</strong> Оппозиционный <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-канал NEXTA Live после решения белорусского суда о признании его экстремистским сменил название – теперь он называется "НЕХТА Live".Во вторник суд Центрального района <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> признал NEXTA-Live и его логотип NEXTA экстремистскими материалами. Суд посчитал, что публикации в этом канале призывают к осуществлению беспорядков в республике. Решение суда вступило в силу немедленно.Помимо названия администрация оппозиционного канала сменила также его логотип.<a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">Министерство внутренних дел Белоруссии</a>, комментируя решение суда по NEXTA, ранее заявило, что отныне публикация или размещение, в том числе способом перепоста, информации с логотипом NEXTA или с NEXTA-Live повлекут за собой для граждан административную ответственность.Кроме того, подчеркивалось, что ребрендинг данного Telegram-канала и изменение его логотипа не станут основанием для их исключения из списка экстремистских материалов.NEXTA - популярный в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Telegram-канал, известный своей оппозиционной направленностью. Он активно освещает протесты после президентских выборов и призывает к несанкционированным акциям. Создатель NEXTA Степан Путило внесен в базу данных МВД РФ как находящийся в розыске. Администрация оппозиционного канала работает из <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a>. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200815/1575834502.html

https://ria.ru/20201002/evropa-lukashenko-1578071474.html

Александр Нелиберда Следы заметают, испугались Батьки? Он же им сказал, что: "- Где хошь, говорит, найду и горло перережу. - Прямо насмерть? - А то как же! Он, говорят, Рябого бритвой по горлу чик и приветик. - Совсем озверел..." 18

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире