https://ria.ru/20201020/nexta-1580650597.html

В Белоруссии суд признал Telegram-канал Nexta экстремистским

Суд Центрального района Минска признал информационный канал NEXTA-Live и связанный с ним логотип NEXTA экстремистскими материалами, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T14:30

2020-10-20T14:30

2020-10-20T15:28

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

протесты в белоруссии

telegram

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 окт – РИА Новости.</strong> Суд Центрального района <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> признал информационный канал NEXTA-Live и связанный с ним логотип NEXTA экстремистскими материалами, передает <a href="https://t.me/s/sputnikby" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.Оппозиционный <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-канал Nexta-Live публикует информацию о происходящих событиях в Белоруссии, а также планы по проведению массовых протестов в республике.Согласно имеющимся данным, теперь министерству информации Белоруссии необходимо включить канал NEXTA-Live и его логотип в список экстремистских материалов, а также "принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим аналогичные наименования, и их распространения в белорусском сегменте".Признанный в Белоруссии экстремистским Nexta-live позже опубликовал сообщение, пообещав изменить визуальное оформление. "Что ж, мы бы рады перевернуть эту страницу, но так как мы работаем строго в рамках белорусского законодательства, будем теперь думать над ребрендингом", - говорится в публикации.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html

Oleg Remov Kerch Правильно сделали. И нам давно пора признать "Эхо" и "Медузу" экстремистскими СМИ. 41

Natalia Bikowa Хороший удар. Для тех, кто собирается под телеграмм. 31

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Протестный "марш пенсионеров" в Минске В Минске новый протестный "марш пенсионеров" 2020-10-20T14:30 true PT0M24S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, telegram, белоруссия, в мире