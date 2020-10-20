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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201020/nexta-1580650597.html
В Белоруссии суд признал Telegram-канал Nexta экстремистским
Суд Центрального района Минска признал информационный канал NEXTA-Live и связанный с ним логотип NEXTA экстремистскими материалами, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T14:30
2020-10-20T15:28
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
протесты в белоруссии
telegram
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 окт – РИА Новости.</strong> Суд Центрального района <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> признал информационный канал NEXTA-Live и связанный с ним логотип NEXTA экстремистскими материалами, передает <a href="https://t.me/s/sputnikby" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.Оппозиционный <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-канал Nexta-Live публикует информацию о происходящих событиях в Белоруссии, а также планы по проведению массовых протестов в республике.Согласно имеющимся данным, теперь министерству информации Белоруссии необходимо включить канал NEXTA-Live и его логотип в список экстремистских материалов, а также "принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим аналогичные наименования, и их распространения в белорусском сегменте".Признанный в Белоруссии экстремистским Nexta-live позже опубликовал сообщение, пообещав изменить визуальное оформление. "Что ж, мы бы рады перевернуть эту страницу, но так как мы работаем строго в рамках белорусского законодательства, будем теперь думать над ребрендингом", - говорится в публикации.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html
Правильно сделали. И нам давно пора признать "Эхо" и "Медузу" экстремистскими СМИ.
41
Хороший удар. Для тех, кто собирается под телеграмм.
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3
минск
белоруссия
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Протестный "марш пенсионеров" в Минске
В Минске новый протестный "марш пенсионеров"
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, telegram, белоруссия, в мире

В Белоруссии суд признал Telegram-канал Nexta экстремистским

14:30 20.10.2020 (обновлено: 15:28 20.10.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной властями акции протеста "Партизанский марш" в Минске
Участники несанкционированной властями акции протеста Партизанский марш в Минске - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 20 окт – РИА Новости. Суд Центрального района Минска признал информационный канал NEXTA-Live и связанный с ним логотип NEXTA экстремистскими материалами, передает Sputnik Беларусь.
Оппозиционный Telegram-канал Nexta-Live публикует информацию о происходящих событиях в Белоруссии, а также планы по проведению массовых протестов в республике.
Сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко на форуме Союза женщин в Минске - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
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Согласно имеющимся данным, теперь министерству информации Белоруссии необходимо включить канал NEXTA-Live и его логотип в список экстремистских материалов, а также "принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим аналогичные наименования, и их распространения в белорусском сегменте".
Признанный в Белоруссии экстремистским Nexta-live позже опубликовал сообщение, пообещав изменить визуальное оформление. "Что ж, мы бы рады перевернуть эту страницу, но так как мы работаем строго в рамках белорусского законодательства, будем теперь думать над ребрендингом", - говорится в публикации.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
 
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскTelegramБелоруссияВ мире
 
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