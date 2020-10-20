https://ria.ru/20201020/nerka-1580675425.html
Лента "Нерка. Рыба красная" выиграла приз на кинофестивале в Чехии
По итогам кинофестиваля Ekofilm, который завершился во вторник в чешском городе Брно, главный приз министра окружающей среды получила документальная картина... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T16:02
2020-10-20T16:02
2020-10-20T16:02
культура
кино и сериалы
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576450085_0:53:1001:616_1400x0_80_0_0_7d5afd2af18f5fdd0e66e7afac110012.jpg
<strong>ПРАГА, 20 окт – РИА Новости.</strong> По итогам кинофестиваля Ekofilm, который завершился во вторник в чешском городе Брно, главный приз министра окружающей среды получила документальная картина российских режиссеров Дмитрия Шпиленка и Владислава Гришина "Нерка. Раба красная", сообщили журналистам организаторы смотра."Я очень рад, что нынешний фестиваль выиграл фильм, который не только помогает нам осознать хрупкое равновесие природных экосистем, от которых зависит наша жизнь, но и то, насколько может вторгаться в них человек. Виды драматической природы в разные сезоны года, детали размножения нерок или ловящие их медведи – эти кадры буквально захватывают дух", - заявил глава минприроды Чехии Рихард Брабец.Картина Шпиленка и Гришина уже завоевала около 40 наград на различных международных фестивалях.
https://ria.ru/20200904/kamchatka-1576523256.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576450085_55:0:944:667_1400x0_80_0_0_739317cf8f204ea88b7dfe890826d257.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры
ПРАГА, 20 окт – РИА Новости. По итогам кинофестиваля Ekofilm, который завершился во вторник в чешском городе Брно, главный приз министра окружающей среды получила документальная картина российских режиссеров Дмитрия Шпиленка и Владислава Гришина "Нерка. Раба красная", сообщили журналистам организаторы смотра.
"Я очень рад, что нынешний фестиваль выиграл фильм, который не только помогает нам осознать хрупкое равновесие природных экосистем, от которых зависит наша жизнь, но и то, насколько может вторгаться в них человек. Виды драматической природы в разные сезоны года, детали размножения нерок или ловящие их медведи – эти кадры буквально захватывают дух", - заявил глава минприроды Чехии Рихард Брабец.
Картина Шпиленка и Гришина уже завоевала около 40 наград на различных международных фестивалях.