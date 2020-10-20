https://ria.ru/20201020/nerka-1580675425.html

Лента "Нерка. Рыба красная" выиграла приз на кинофестивале в Чехии

По итогам кинофестиваля Ekofilm, который завершился во вторник в чешском городе Брно, главный приз министра окружающей среды получила документальная картина... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T16:02

2020-10-20T16:02

2020-10-20T16:02

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<strong>ПРАГА, 20 окт – РИА Новости.</strong> По итогам кинофестиваля Ekofilm, который завершился во вторник в чешском городе Брно, главный приз министра окружающей среды получила документальная картина российских режиссеров Дмитрия Шпиленка и Владислава Гришина "Нерка. Раба красная", сообщили журналистам организаторы смотра."Я очень рад, что нынешний фестиваль выиграл фильм, который не только помогает нам осознать хрупкое равновесие природных экосистем, от которых зависит наша жизнь, но и то, насколько может вторгаться в них человек. Виды драматической природы в разные сезоны года, детали размножения нерок или ловящие их медведи – эти кадры буквально захватывают дух", - заявил глава минприроды Чехии Рихард Брабец.Картина Шпиленка и Гришина уже завоевала около 40 наград на различных международных фестивалях.

https://ria.ru/20200904/kamchatka-1576523256.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры