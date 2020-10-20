https://ria.ru/20201020/nerabochie-1580589263.html

РБК: власти исключили повторное введение режима нерабочих недель в России

Российские власти не собираются вводить режим нерабочих недель, как это было весной. Об этом пишет РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T09:40

2020-10-20T09:40

2020-10-20T09:48

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

татьяна голикова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

дмитрий песков

владимир путин

общество

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Власти исключили повторное введение режима нерабочих недель в России

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong>Российские власти не собираются вводить режим нерабочих недель, как это было весной. Об этом пишет <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> со ссылкой на двух федеральных чиновников. Он пояснил, что президент <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> прислушивается к мнению специалистов, "а они в один голос говорят об отсутствии необходимости локдауна". Отдельное обращение главы государства к гражданам также не планируется. Президент и так регулярно обсуждает ситуацию и меры по борьбе с коронавирусом на различных совещаниях, отметил собеседник издания. Сейчас все решения по конкретным мерам борьбы с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом </a>отданы на откуп регионам, пояснил другой федеральный чиновник. Основной задачей остается разъяснительная работа с гражданами, чтобы они соблюдали меры предосторожности, носили маски и не появлялись в людных местах без лишней необходимости. Ни в одном регионе ситуация не требует введения локдауна. Ранее об отсутствии необходимости в новых ограничительных мерах заявляли вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил РБК, что подобных планов у властей пока нет. В конце марта Путин выступил с обращением к россиянам и объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля. В следующем обращении он объяснил, что этот режим продлится до 30 апреля. Во время последующих совещаний было принято решение продлить нерабочие недели до конца майских праздников.

https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580587528.html

https://ria.ru/20201020/shkola-1580586880.html

Андрей Ст Значит, в ближайшие дни ждем-с! 118

Борис Исмаилов Во как здорово! Так вводите! Только при этом объявите о карантине! Чтобы все было как в других странах оплачиваемый! В то что число больных увеличилось, так виновато именно правительство! Именно оно стимулировало людей ездить отдыхать в те зоны (красные) где не соблюдался ни какой режим! И после от туда, как заявил минздрав России, 90% вернулись с ковидом. И после этого хотят опять отправить на самоизоляцию! Нет уж господа! Раз отправляли туда народ, тогда и платите за карантин! Это же как в капитализме! 95

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков, владимир путин, общество