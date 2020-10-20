Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201020/nerabochie-1580589263.html
РБК: власти исключили повторное введение режима нерабочих недель в России
Российские власти не собираются вводить режим нерабочих недель, как это было весной. Об этом пишет РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T09:40
2020-10-20T09:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дмитрий песков
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Власти исключили повторное введение режима нерабочих недель в России
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569322523_0:0:3024:1702_1400x0_80_0_0_02196c078a273a712264603ba6b876ba.jpg
<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong>Российские власти не собираются вводить режим нерабочих недель, как это было весной. Об этом пишет <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> со ссылкой на двух федеральных чиновников. Он пояснил, что президент <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> прислушивается к мнению специалистов, "а они в один голос говорят об отсутствии необходимости локдауна". Отдельное обращение главы государства к гражданам также не планируется. Президент и так регулярно обсуждает ситуацию и меры по борьбе с коронавирусом на различных совещаниях, отметил собеседник издания. Сейчас все решения по конкретным мерам борьбы с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом </a>отданы на откуп регионам, пояснил другой федеральный чиновник. Основной задачей остается разъяснительная работа с гражданами, чтобы они соблюдали меры предосторожности, носили маски и не появлялись в людных местах без лишней необходимости. Ни в одном регионе ситуация не требует введения локдауна. Ранее об отсутствии необходимости в новых ограничительных мерах заявляли вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил РБК, что подобных планов у властей пока нет. В конце марта Путин выступил с обращением к россиянам и объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля. В следующем обращении он объяснил, что этот режим продлится до 30 апреля. Во время последующих совещаний было принято решение продлить нерабочие недели до конца майских праздников.
https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580587528.html
https://ria.ru/20201020/shkola-1580586880.html
Значит, в ближайшие дни ждем-с!
118
Во как здорово! Так вводите! Только при этом объявите о карантине! Чтобы все было как в других странах оплачиваемый! В то что число больных увеличилось, так виновато именно правительство! Именно оно стимулировало людей ездить отдыхать в те зоны (красные) где не соблюдался ни какой режим! И после от туда, как заявил минздрав России, 90% вернулись с ковидом. И после этого хотят опять отправить на самоизоляцию! Нет уж господа! Раз отправляли туда народ, тогда и платите за карантин! Это же как в капитализме!
95
32
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569322523_293:0:3024:2048_1400x0_80_0_0_f43b3b59f9988dc032b86cc63e259177.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков, владимир путин, общество

РБК: власти исключили повторное введение режима нерабочих недель в России

09:40 20.10.2020 (обновлено: 09:48 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПустынные улицы Краснодара
Пустынные улицы Краснодара - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российские власти не собираются вводить режим нерабочих недель, как это было весной. Об этом пишет РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников.

"Это исключено", — заявил один из собеседников издания.

Он пояснил, что президент Владимир Путин прислушивается к мнению специалистов, "а они в один голос говорят об отсутствии необходимости локдауна".
Отдельное обращение главы государства к гражданам также не планируется. Президент и так регулярно обсуждает ситуацию и меры по борьбе с коронавирусом на различных совещаниях, отметил собеседник издания.
Медицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19, который открывается в автомобильном торговом центр Москва - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 09:27Распространение нового коронавируса
В Москве объяснили медленный темп введения ограничений из-за коронавируса
Сейчас все решения по конкретным мерам борьбы с коронавирусом отданы на откуп регионам, пояснил другой федеральный чиновник. Основной задачей остается разъяснительная работа с гражданами, чтобы они соблюдали меры предосторожности, носили маски и не появлялись в людных местах без лишней необходимости. Ни в одном регионе ситуация не требует введения локдауна.
Ранее об отсутствии необходимости в новых ограничительных мерах заявляли вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил РБК, что подобных планов у властей пока нет.
В конце марта Путин выступил с обращением к россиянам и объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля. В следующем обращении он объяснил, что этот режим продлится до 30 апреля. Во время последующих совещаний было принято решение продлить нерабочие недели до конца майских праздников.
Доступ к электронному дневнику - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 09:25Распространение нового коронавируса
В России уменьшилось число ушедших на карантин по COVID-19 школ
 
Обсудить32
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Дмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41Российский адмирал оценил опасность новых украинских военно-морских баз
01:40В НАСА рассказали о сближении зонда OSIRIS-REx с астероидом Бенну
01:30Обнаружена польза зеленого чая и кофе для людей с диабетом
01:26Двоих детей из сирийского лагеря привезли к бабушке в Чечню
01:10Глава МИД Армении приехал в Москву
00:58Опрос ВЦИОМ показал, как россияне оценивают изменение облика их городов
00:39Россиян предупредили о подрывающем защиту от COVID-19 факторе
00:35Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа
00:31Счетная палата предупредила о рисках предложенной Минздравом реформы ОМС
00:25Спецпосланник Трампа заявил о поддержке странами НАТО позиции США по ДСНВ
00:19В России стартуют предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:12Исследование показало, сколько подростков хотели бы стать самозанятыми
23:49Глава МВД Франции планирует провести переговоры с Колокольцевым
23:49Израиль заявил об ударе по инфраструктуре ХАМАС из-за пуска снаряда
23:45Российский космонавт Рыжиков стал командиром МКС
23:39В Москве умерли еще 63 пациента с коронавирусом
23:38Власти Нью-Йорка готовятся к беспорядкам из-за президентских выборов
23:26Украина намерена закупать корабли для баз в Черном море
23:18В Калифорнии упал истребитель ВМС США
22:57"Нафтогаз" поддержал расширение санкций против "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния