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https://ria.ru/20201020/navalnyy-1580721162.html
МИД назвал выводы из доклада ОЗХО по Навальному бездоказательными
Москва рассматривает аргументацию в докладе техсекретариата ОЗХО по инциденту с Алексеем Навальным как сугубо формальную, призванную обосновать отказ Берлина от РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T19:33
2020-10-20T19:33
госпитализация алексея навального
россия
организация по запрещению химического оружия
алексей навальный
евросоюз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
германия
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Москва рассматривает аргументацию в докладе техсекретариата ОЗХО по инциденту с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> как сугубо формальную, призванную обосновать отказ Берлина от реагирования на запросы РФ, отсутствие в докладе данных о химическом составе и характеристик веществ свидетельствуют о бездоказательности утверждений об "отравлении" политика, заявляет МИД РФ.Ранее техсекретарит Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовал доклад по итогам исследований в двух назначенных лабораториях биоматериалов Навального, отобранных специалистами организации в клинике Charite в сентябре этого года.В министерстве отметили, что без этих данных не представляется возможным завершить предусмотренную российским законодательством доследственную проверку на предмет определения признаков возможного состава преступления для последующего возбуждения уголовного дела применительно к произошедшему с Навальным в <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томске</a>.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключали его полного выздоровления.ЕС ввел ранее в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Навальным, россиянам запретили въезд на территорию Союза. Среди тех, на кого будут наложены ограничения <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, - директор <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бортников</a>, первый замглавы администрации президента <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kirienko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кириенко</a>, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибири <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Menjajjlo/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Меняйло</a>.Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> ранее заявил, что Москва зеркально ответит на антироссийские санкции ЕС. Он также заявил, что Россия может перестать общаться с Евросоюзом, так как "люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе, не понимают необходимости взаимоуважительного разговора", Евросоюз ведет себя неприемлемо в деле с Навальным.
https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html
https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html
https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html
Россия должна возбудить уголовное дело против ближайшего окружения Навального включая Меркель из за отравления его.
32
Лишний раз удивляюсь. Вот ведь как оно иной раз бывает. Уснул, понимаешь, в Томске мерзкой гусеницей, а проснулся в Берлине красивой бабочкой! Не жизнь, а чудеса.
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россия
германия
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, россия, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), германия, берлин (город), в мире

МИД назвал выводы из доклада ОЗХО по Навальному бездоказательными

19:33 20.10.2020
 
© Фото : @navalny/InstagramАлексей Навальный в клинике "Шарите" в Берлине
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Фото : @navalny/Instagram
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москва рассматривает аргументацию в докладе техсекретариата ОЗХО по инциденту с Алексеем Навальным как сугубо формальную, призванную обосновать отказ Берлина от реагирования на запросы РФ, отсутствие в докладе данных о химическом составе и характеристик веществ свидетельствуют о бездоказательности утверждений об "отравлении" политика, заявляет МИД РФ.
Ранее техсекретарит Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовал доклад по итогам исследований в двух назначенных лабораториях биоматериалов Навального, отобранных специалистами организации в клинике Charite в сентябре этого года.
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"Из доклада по требованию ФРГ изъяты ключевые сведения в отношении наименований, химического состава и характеристик соответствующих веществ. По заявлениям немецкой стороны, цель сокрытия этих сведений – недопущение распространения информации о веществах, не включенных в приложение по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия. Рассматриваем приведенную в этой связи аргументацию как сугубо формальную, призванную обосновать отказ Берлина от реагирования на многочисленные запросы по линии российских правоохранительных органов", - говорится в сообщении МИД.

В министерстве отметили, что без этих данных не представляется возможным завершить предусмотренную российским законодательством доследственную проверку на предмет определения признаков возможного состава преступления для последующего возбуждения уголовного дела применительно к произошедшему с Навальным в Томске.

"Отсутствие этой информации свидетельствует: утверждения о якобы "преднамеренном отравлении" блогера остаются не подкрепленными какой-либо доказательной базой умозаключениями", - подчеркнули в МИД РФ.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Портрет Алексея Навального с подписью отравлен у здания посольства Российской Федерации в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
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Зачем Навальный играет с немцами в "Новичок"?
Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключали его полного выздоровления.
Алексей Навальный во время общения с журналистами - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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Германия заставит замолчать Алексея Навального
ЕС ввел ранее в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Навальным, россиянам запретили въезд на территорию Союза. Среди тех, на кого будут наложены ограничения Евросоюза, - директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва зеркально ответит на антироссийские санкции ЕС. Он также заявил, что Россия может перестать общаться с Евросоюзом, так как "люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе, не понимают необходимости взаимоуважительного разговора", Евросоюз ведет себя неприемлемо в деле с Навальным.
 
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияОрганизация по запрещению химического оружияАлексей НавальныйЕвросоюзФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ГерманияБерлин (город)В мире
 
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