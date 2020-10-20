https://ria.ru/20201020/musor-1580582296.html
В Москве усилят контроль за вывозом мусора
Операторам по вывозу мусора дано указание усилить контроль за вывозом отходов, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы в правительстве столицы... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T08:32
2020-10-20T08:32
2020-10-20T08:32
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Операторам по вывозу мусора дано указание усилить контроль за вывозом отходов, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в правительстве столицы <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>.Он напомнил, что в связи с эпидемиологической ситуацией пожилым и имеющим хронические заболевания москвичам рекомендована самоизоляция, столичные компании и предприятия частично переводят сотрудников на удаленный режим работы.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что принимаются меры для дополнительной санобработки мест накопления коммунальных отходов и прилегающей территории.Организована ежедневная работа по проведению обеззараживающей обработки мусоровозов."Всем сотрудникам, задействованным в вывозе мусора, предписано строго соблюдать правила личной гигиены и санитарной дисциплины", - заключил заммэра.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578799736.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, жкх, петр бирюков, москва, общество