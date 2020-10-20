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https://ria.ru/20201020/musor-1580582296.html
В Москве усилят контроль за вывозом мусора
Операторам по вывозу мусора дано указание усилить контроль за вывозом отходов, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы в правительстве столицы... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T08:32
2020-10-20T08:32
москва сегодня: мегаполис для жизни
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
жкх
петр бирюков
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Операторам по вывозу мусора дано указание усилить контроль за вывозом отходов, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в правительстве столицы <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>.Он напомнил, что в связи с эпидемиологической ситуацией пожилым и имеющим хронические заболевания москвичам рекомендована самоизоляция, столичные компании и предприятия частично переводят сотрудников на удаленный режим работы.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что принимаются меры для дополнительной санобработки мест накопления коммунальных отходов и прилегающей территории.Организована ежедневная работа по проведению обеззараживающей обработки мусоровозов."Всем сотрудникам, задействованным в вывозе мусора, предписано строго соблюдать правила личной гигиены и санитарной дисциплины", - заключил заммэра.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, жкх, петр бирюков, москва, общество

В Москве усилят контроль за вывозом мусора

08:32 20.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудники компании "Эколайн" выгружают мусор из контейнера в мусоровоз в одном из дворов Москвы
Сотрудники компании Эколайн выгружают мусор из контейнера в мусоровоз в одном из дворов Москвы - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Операторам по вывозу мусора дано указание усилить контроль за вывозом отходов, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.
Он напомнил, что в связи с эпидемиологической ситуацией пожилым и имеющим хронические заболевания москвичам рекомендована самоизоляция, столичные компании и предприятия частично переводят сотрудников на удаленный режим работы.
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"В связи с этим прогнозируемо увеличивается объем выбрасываемого мусора. Поэтому операторам дано указание контролировать наполняемость мусорных контейнеров и оперативно их освобождать", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что принимаются меры для дополнительной санобработки мест накопления коммунальных отходов и прилегающей территории.
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Организована ежедневная работа по проведению обеззараживающей обработки мусоровозов.
"Всем сотрудникам, задействованным в вывозе мусора, предписано строго соблюдать правила личной гигиены и санитарной дисциплины", - заключил заммэра.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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