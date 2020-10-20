https://ria.ru/20201020/most-1580642041.html
Школьник-предприниматель из ЯНАО запечатлел Пуровский мост на значках
Семнадцатилетний бизнесмен Александр Матчин выпустил значки с изображением Пуровского моста, который недавно открылся в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T13:55
2020-10-20T13:55
2020-10-20T13:55
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ноябрьск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580638597_0:28:920:546_1400x0_80_0_0_7cb860b839ed228f38f969e6accd9d93.jpg
<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт – РИА Новости.</strong> Семнадцатилетний бизнесмен Александр Матчин выпустил значки с изображением Пуровского моста, который недавно открылся в Ямало-Ненецком автономном округе (<a href="https://ria.ru/yanao/" target="_blank">ЯНАО</a>), сообщает во вторник пресс-служба губернатора региона.Таким образом, историческое для округа событие нашло отражение в линейке сувенирной продукции, отмечают власти.Объем первой партии составил 150 экземпляров. Деревянные значки произведены в <a href="http://ria.ru/location_Nojabrsk/" target="_blank" data-auto="true">Ноябрьске</a> и уже поступили в продажу, в том числе на странице магазина в социальной сети Instagram. Начинающий бизнесмен решил в честь праздничного события бесплатно доставлять памятные значки по всей России.Александру Матчину 17 лет, и он уже известный в городе предприниматель. Созданием значков он занялся в 14 лет с бюджетом в 5 тысяч рублей. Первый миллион заработал за год, отмечает пресс-служба.Это уже не первый случай, когда историческое событие находит отражение в творчестве ямальцев. Ранее известный ноябрьский бренд выпустил капсульную коллекцию одежды с логотипом мостового строения через Пур.Движение по мосту торжественно отрыли 16 октября. Строительство длилось два года, мостовое строение возведено за счет средств частных инвесторов. Событие ожидали жители Пуровского, Красноселькупского и Тазовского и районов. Мост соединил восточную часть округа с основной сетью региональных дорог и обеспечил круглогодичный проезд через реку.Длина нового моста - 1023 метра, с подходами – почти 2700 метров. Старт строительству был дан в конце 2018 года. Активные работы начались зимой 2019 года и осуществлялись круглосуточно без выходных. На стройплощадке было задействовано около 1500 человек. Мост построен с опережением графика на год.
https://ria.ru/20201020/yamal-1580631547.html
ноябрьск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580638597_53:0:872:614_1400x0_80_0_0_69f99fc73875b8a604eacaf21a1fac86.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямало-ненецкий автономный округ (янао), ноябрьск, общество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт – РИА Новости.
Семнадцатилетний бизнесмен Александр Матчин выпустил значки с изображением Пуровского моста, который недавно открылся в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО
), сообщает во вторник пресс-служба губернатора региона.
Таким образом, историческое для округа событие нашло отражение в линейке сувенирной продукции, отмечают власти.
"Вот и произошло важное событие для всего Ямала. Шестнадцатого октября состоялось долгожданное открытие Пуровского моста… У нас появилось желание стать частичкой исторического события. Поэтому наша коллекция "Ямал навсегда" пополнилась еще одним значком – "Пуровский мост. ЯНАО 2020", – приводятся в сообщении слова Матчина.
Объем первой партии составил 150 экземпляров. Деревянные значки произведены в Ноябрьске
и уже поступили в продажу, в том числе на странице магазина в социальной сети Instagram. Начинающий бизнесмен решил в честь праздничного события бесплатно доставлять памятные значки по всей России.
Александру Матчину 17 лет, и он уже известный в городе предприниматель. Созданием значков он занялся в 14 лет с бюджетом в 5 тысяч рублей. Первый миллион заработал за год, отмечает пресс-служба.
Это уже не первый случай, когда историческое событие находит отражение в творчестве ямальцев. Ранее известный ноябрьский бренд выпустил капсульную коллекцию одежды с логотипом мостового строения через Пур.
Движение по мосту торжественно отрыли 16 октября. Строительство длилось два года, мостовое строение возведено за счет средств частных инвесторов. Событие ожидали жители Пуровского, Красноселькупского и Тазовского и районов. Мост соединил восточную часть округа с основной сетью региональных дорог и обеспечил круглогодичный проезд через реку.
Длина нового моста - 1023 метра, с подходами – почти 2700 метров. Старт строительству был дан в конце 2018 года. Активные работы начались зимой 2019 года и осуществлялись круглосуточно без выходных. На стройплощадке было задействовано около 1500 человек. Мост построен с опережением графика на год.