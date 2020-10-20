https://ria.ru/20201020/most-1580642041.html

Школьник-предприниматель из ЯНАО запечатлел Пуровский мост на значках

Семнадцатилетний бизнесмен Александр Матчин выпустил значки с изображением Пуровского моста, который недавно открылся в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T13:55

2020-10-20T13:55

2020-10-20T13:55

ямало-ненецкий автономный округ

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

ноябрьск

общество

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт – РИА Новости.</strong> Семнадцатилетний бизнесмен Александр Матчин выпустил значки с изображением Пуровского моста, который недавно открылся в Ямало-Ненецком автономном округе (<a href="https://ria.ru/yanao/" target="_blank">ЯНАО</a>), сообщает во вторник пресс-служба губернатора региона.Таким образом, историческое для округа событие нашло отражение в линейке сувенирной продукции, отмечают власти.Объем первой партии составил 150 экземпляров. Деревянные значки произведены в <a href="http://ria.ru/location_Nojabrsk/" target="_blank" data-auto="true">Ноябрьске</a> и уже поступили в продажу, в том числе на странице магазина в социальной сети Instagram. Начинающий бизнесмен решил в честь праздничного события бесплатно доставлять памятные значки по всей России.Александру Матчину 17 лет, и он уже известный в городе предприниматель. Созданием значков он занялся в 14 лет с бюджетом в 5 тысяч рублей. Первый миллион заработал за год, отмечает пресс-служба.Это уже не первый случай, когда историческое событие находит отражение в творчестве ямальцев. Ранее известный ноябрьский бренд выпустил капсульную коллекцию одежды с логотипом мостового строения через Пур.Движение по мосту торжественно отрыли 16 октября. Строительство длилось два года, мостовое строение возведено за счет средств частных инвесторов. Событие ожидали жители Пуровского, Красноселькупского и Тазовского и районов. Мост соединил восточную часть округа с основной сетью региональных дорог и обеспечил круглогодичный проезд через реку.Длина нового моста - 1023 метра, с подходами – почти 2700 метров. Старт строительству был дан в конце 2018 года. Активные работы начались зимой 2019 года и осуществлялись круглосуточно без выходных. На стройплощадке было задействовано около 1500 человек. Мост построен с опережением графика на год.

https://ria.ru/20201020/yamal-1580631547.html

ноябрьск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ямало-ненецкий автономный округ (янао), ноябрьск, общество