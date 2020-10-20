https://ria.ru/20201020/moskva-1580591392.html
В Москве рекомендовали закрыть летние веранды
Мэрия рекомендует закрыть летние веранды в связи с ухудшением погоды во вторник в Москве, сообщили журналистам во вторник в столичном департаменте торговли и... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T09:47
2020-10-20T09:47
2020-10-20T09:47
городское хозяйство москвы
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Мэрия рекомендует закрыть летние веранды в связи с ухудшением погоды во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщили журналистам во вторник в столичном департаменте торговли и услуг."От лица столичного департамента торговли и услуг, в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению ФГБУ "Ц УГМС" о том, что в Москве 20 октября ожидается дождь и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - говорится в сообщении.Отмечается, что также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.
https://ria.ru/20201020/pogoda-1580580283.html
2
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, общество