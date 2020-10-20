https://ria.ru/20201020/moldaviya-1580669031.html

Нарышкин заявил, что США готовят революционный сценарий для Молдавии

Соединенные Штаты готовят революционный сценарий для Молдавии после президентских выборов в этой стране, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T15:36

2020-10-20T15:36

2020-10-20T16:30

сергей нарышкин

молдавия

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Соединенные Штаты готовят революционный сценарий для <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a> после президентских выборов в этой стране, заявил директор Службы внешней разведки России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a>."США продолжают бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела дружественных <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> государств по периметру российских границ. Грубые попытки оказать влияние на поствыборную ситуацию предпринимаются в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и Киргизии", — сказал он, отметив, что следующая цель — Молдавия. Заявление распространило пресс-бюро <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a>.<a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> не устраивает действующий глава республики <a href="http://ria.ru/person_Igor_Dodon/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Додон</a>, "поддерживающий конструктивные отношения со странами <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, в том числе с Россией", подчеркнул Нарышкин. Поэтому в Молдавию в преддверии голосования готовится выехать группа американских специалистов по "цветным революциям"."Госдепартамент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> предписал своему посольству в <a href="http://ria.ru/location_Chisinau/" target="_blank" data-auto="true">Кишиневе</a> заранее настраивать оппозицию на организацию массовых протестных акций на случай его (Додона. — Прим. ред.) переизбрания с требованием аннулирования итогов голосования", — рассказал глава СВР.Выборы в Молдавии назначены на 1 ноября, на пост президента претендуют восемь кандидатов.

https://ria.ru/20201012/dodon-1579106076.html

Че Гевара "Революционные массы" , подвезут из Украины. Там полно тугорогих бездельников, которым идейная мотивация, вообще не нужна. А за копейку малую, они и по молдавски команды выучат ! 167

Арсений Новиков Будут стравливать с Приднестровьем. 126

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молдавия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей нарышкин, молдавия, сша, в мире