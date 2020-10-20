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https://ria.ru/20201020/moldaviya-1580669031.html
Нарышкин заявил, что США готовят революционный сценарий для Молдавии
Соединенные Штаты готовят революционный сценарий для Молдавии после президентских выборов в этой стране, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T15:36
2020-10-20T16:30
сергей нарышкин
молдавия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Соединенные Штаты готовят революционный сценарий для <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a> после президентских выборов в этой стране, заявил директор Службы внешней разведки России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a>."США продолжают бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела дружественных <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> государств по периметру российских границ. Грубые попытки оказать влияние на поствыборную ситуацию предпринимаются в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и Киргизии", — сказал он, отметив, что следующая цель — Молдавия. Заявление распространило пресс-бюро <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a>.<a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> не устраивает действующий глава республики <a href="http://ria.ru/person_Igor_Dodon/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Додон</a>, "поддерживающий конструктивные отношения со странами <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, в том числе с Россией", подчеркнул Нарышкин. Поэтому в Молдавию в преддверии голосования готовится выехать группа американских специалистов по "цветным революциям"."Госдепартамент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> предписал своему посольству в <a href="http://ria.ru/location_Chisinau/" target="_blank" data-auto="true">Кишиневе</a> заранее настраивать оппозицию на организацию массовых протестных акций на случай его (Додона. — Прим. ред.) переизбрания с требованием аннулирования итогов голосования", — рассказал глава СВР.Выборы в Молдавии назначены на 1 ноября, на пост президента претендуют восемь кандидатов.
https://ria.ru/20201012/dodon-1579106076.html
"Революционные массы" , подвезут из Украины. Там полно тугорогих бездельников, которым идейная мотивация, вообще не нужна. А за копейку малую, они и по молдавски команды выучат !
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Будут стравливать с Приднестровьем.
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молдавия
сша
РИА Новости
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сергей нарышкин, молдавия, сша, в мире

Нарышкин заявил, что США готовят революционный сценарий для Молдавии

15:36 20.10.2020 (обновлено: 16:30 20.10.2020)
 
© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкФлаги Молдавии во время акции в Кишиневе
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты готовят революционный сценарий для Молдавии после президентских выборов в этой стране, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"США продолжают бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела дружественных Москве государств по периметру российских границ. Грубые попытки оказать влияние на поствыборную ситуацию предпринимаются в Белоруссии и Киргизии", — сказал он, отметив, что следующая цель — Молдавия. Заявление распространило пресс-бюро СВР.
Вашингтон не устраивает действующий глава республики Игорь Додон, "поддерживающий конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией", подчеркнул Нарышкин. Поэтому в Молдавию в преддверии голосования готовится выехать группа американских специалистов по "цветным революциям".
"Госдепартамент США предписал своему посольству в Кишиневе заранее настраивать оппозицию на организацию массовых протестных акций на случай его (Додона. — Прим. ред.) переизбрания с требованием аннулирования итогов голосования", — рассказал глава СВР.
Выборы в Молдавии назначены на 1 ноября, на пост президента претендуют восемь кандидатов.
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 11:00
Игорь Додон: протесты в Молдавии невозможны без вмешательства извне
 
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Сергей НарышкинМолдавияСШАВ мире
 
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