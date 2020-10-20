https://ria.ru/20201020/moda-1580598590.html

"Ковидная" реальность и мода: открылась Mercedes-Benz Fashion Week

В Москве открылась модная неделя Mercedes-Benz Fashion Week. Из-за пандемии коронавируса показы этого сезона из "Манежа" перенесли на индивидуальные площадки с... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T14:43

2020-10-20T14:43

2020-10-20T14:43

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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> В Москве открылась модная неделя Mercedes-Benz Fashion Week. Из-за пандемии коронавируса показы этого сезона из "Манежа" перенесли на индивидуальные площадки с онлайн-трансляциями, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.Уникальность предстоящего сезона еще и в том, что общее расписание MBFW Russia включит трансляции из других городов и стран. Например, презентации некоторых российских дизайнеров будут проходить в Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре и Якутске. Также MBFW Russia состоится коллективный показ индонезийских модельеров – он будет вестись из Джакарты. Свои коллекции представят бренды из Аргентины, Великобритании, Перу и США.Уже в этот вторник, 20 октября, свои работы продемонстрируют Elena Souproun, Brevno, Svarka, Julia Dalakian. В среду, 21 октября, состоится прямая трансляция из Краснодара. В ней примут участие дизайнеры из проекта "Мода по-русски". В этот же день пройдет онлайн-показ бренда Chain (Аргентина). До 23 октября можно будет увидеть коллекции Maison Kaleidoscope, Solko, Yana Besfamilnaya, Sergey Sysoev, ZA_ZA и многих других.

https://ria.ru/20200504/1570875611.html

аргентина

джакарта

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мода, коронавирус в россии, стиль жизни, новости культуры, манеж, аргентина, джакарта