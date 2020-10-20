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https://ria.ru/20201020/moda-1580598590.html
"Ковидная" реальность и мода: открылась Mercedes-Benz Fashion Week
В Москве открылась модная неделя Mercedes-Benz Fashion Week. Из-за пандемии коронавируса показы этого сезона из "Манежа" перенесли на индивидуальные площадки с... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T14:43
2020-10-20T14:43
мода
культура
коронавирус в россии
стиль жизни
новости культуры
манеж
аргентина
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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> В Москве открылась модная неделя Mercedes-Benz Fashion Week. Из-за пандемии коронавируса показы этого сезона из "Манежа" перенесли на индивидуальные площадки с онлайн-трансляциями, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.Уникальность предстоящего сезона еще и в том, что общее расписание MBFW Russia включит трансляции из других городов и стран. Например, презентации некоторых российских дизайнеров будут проходить в Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре и Якутске. Также MBFW Russia состоится коллективный показ индонезийских модельеров – он будет вестись из Джакарты. Свои коллекции представят бренды из Аргентины, Великобритании, Перу и США.Уже в этот вторник, 20 октября, свои работы продемонстрируют Elena Souproun, Brevno, Svarka, Julia Dalakian. В среду, 21 октября, состоится прямая трансляция из Краснодара. В ней примут участие дизайнеры из проекта "Мода по-русски". В этот же день пройдет онлайн-показ бренда Chain (Аргентина). До 23 октября можно будет увидеть коллекции Maison Kaleidoscope, Solko, Yana Besfamilnaya, Sergey Sysoev, ZA_ZA и многих других.
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мода, коронавирус в россии, стиль жизни, новости культуры, манеж, аргентина, джакарта

"Ковидная" реальность и мода: открылась Mercedes-Benz Fashion Week

14:43 20.10.2020
 
© Фото : пресс-служба Mercedes-Benz Fashion WeekПоказ во время Mercedes-Benz Fashion Week
Показ во время Mercedes-Benz Fashion Week - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Фото : пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. В Москве открылась модная неделя Mercedes-Benz Fashion Week. Из-за пандемии коронавируса показы этого сезона из "Манежа" перенесли на индивидуальные площадки с онлайн-трансляциями, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.

"Мы хотим избежать большого скопления людей и соблюсти санитарный протокол, рекомендованный из-за распространения коронавирусной инфекции. Сегодня главное – безопасность наших участников и гостей. На отдельных площадках мы сможем организовать процесс так, чтобы перчаточно-масочный режим не повлиял на атмосферу и эффективность мероприятия", – приводят слова Александра Шумского, президента Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia в пресс-службе.

Уникальность предстоящего сезона еще и в том, что общее расписание MBFW Russia включит трансляции из других городов и стран. Например, презентации некоторых российских дизайнеров будут проходить в Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре и Якутске. Также MBFW Russia состоится коллективный показ индонезийских модельеров – он будет вестись из Джакарты. Свои коллекции представят бренды из Аргентины, Великобритании, Перу и США.
"Новая, "ковидная" реальность дала нам возможность в 2020 году экспериментировать с форматом Недели моды как никогда ранее. MBFW Russia станет первой виртуальной неделей моды, которая объединит показы в реальном времени из шести географических точек, – подчеркивает Александр Шумский.
© Фото : пресс-служба Mercedes-Benz Fashion WeekПоказ во время Mercedes-Benz Fashion Week
Показ во время Mercedes-Benz Fashion Week
1 из 2
Показ во время Mercedes-Benz Fashion Week
© Фото : пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week
© Фото : пресс-служба Mercedes-Benz Fashion WeekПоказ во время Mercedes-Benz Fashion Week
Показ во время Mercedes-Benz Fashion Week
2 из 2
Показ во время Mercedes-Benz Fashion Week
© Фото : пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week
1 из 2
Показ во время Mercedes-Benz Fashion Week
© Фото : пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week
2 из 2
Показ во время Mercedes-Benz Fashion Week
© Фото : пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week
Уже в этот вторник, 20 октября, свои работы продемонстрируют Elena Souproun, Brevno, Svarka, Julia Dalakian. В среду, 21 октября, состоится прямая трансляция из Краснодара. В ней примут участие дизайнеры из проекта "Мода по-русски". В этот же день пройдет онлайн-показ бренда Chain (Аргентина).
До 23 октября можно будет увидеть коллекции Maison Kaleidoscope, Solko, Yana Besfamilnaya, Sergey Sysoev, ZA_ZA и многих других.
Неделя моды MBFW Russia - РИА Новости, 1920, 04.05.2020
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