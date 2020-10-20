https://ria.ru/20201020/mks-1580746068.html

Российский космонавт Рыжиков стал командиром МКС

Российский космонавт Сергей Рыжиков во вторник принял командование Международной космической станцией от американца Кристофера Кэссиди, трансляция церемонии... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T23:45

2020-10-20T23:45

2020-10-20T23:56

соити ногути

кэтлин рубинс

земля

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

dragon spacex

космос - риа наука

наса

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Российский космонавт <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> во вторник принял командование <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станцией</a> от американца Кристофера Кэссиди, трансляция церемонии велась на сайте НАСА.Кэссиди передал Рыжикову символический ключ от МКС в американском модуле Destiny в присутствии объединенного экипажа из шести человек.Кэссиди вместе с россиянами <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолием Иванишиным</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иваном Вагнером</a> возвращается со станции на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землю</a> на корабле "Союз МС-16" 22 октября.Рыжиков вместе с россиянином Сергеем Кудь-Сверчковым и американкой <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a> продолжит полет на МКС до апреля 2021 года. Ожидается, что в ноябре к ним присоединится экипаж корабля <a href="http://ria.ru/product_Dragon_SpaceX/" target="_blank" data-auto="true">Crew Dragon</a>, состоящий из американцев <a href="http://ria.ru/person_Majjkl_KHopkins/" target="_blank" data-auto="true">Майкла Хопкинса</a>, Виктора Гловера, Шэннон Уолкер и японца <a href="http://ria.ru/person_soiti-noguti/" target="_blank" data-auto="true">Соити Ногути</a>.

https://ria.ru/20201020/treschina-1580657358.html

https://ria.ru/20201020/mks-1580653040.html

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земля

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

соити ногути, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, наса