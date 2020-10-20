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https://ria.ru/20201020/mks-1580746068.html
Российский космонавт Рыжиков стал командиром МКС
Российский космонавт Сергей Рыжиков во вторник принял командование Международной космической станцией от американца Кристофера Кэссиди, трансляция церемонии... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T23:45
2020-10-20T23:56
соити ногути
кэтлин рубинс
земля
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
космос - риа наука
наса
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Российский космонавт <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> во вторник принял командование <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станцией</a> от американца Кристофера Кэссиди, трансляция церемонии велась на сайте НАСА.Кэссиди передал Рыжикову символический ключ от МКС в американском модуле Destiny в присутствии объединенного экипажа из шести человек.Кэссиди вместе с россиянами <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолием Иванишиным</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иваном Вагнером</a> возвращается со станции на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землю</a> на корабле "Союз МС-16" 22 октября.Рыжиков вместе с россиянином Сергеем Кудь-Сверчковым и американкой <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a> продолжит полет на МКС до апреля 2021 года. Ожидается, что в ноябре к ним присоединится экипаж корабля <a href="http://ria.ru/product_Dragon_SpaceX/" target="_blank" data-auto="true">Crew Dragon</a>, состоящий из американцев <a href="http://ria.ru/person_Majjkl_KHopkins/" target="_blank" data-auto="true">Майкла Хопкинса</a>, Виктора Гловера, Шэннон Уолкер и японца <a href="http://ria.ru/person_soiti-noguti/" target="_blank" data-auto="true">Соити Ногути</a>.
https://ria.ru/20201020/treschina-1580657358.html
https://ria.ru/20201020/mks-1580653040.html
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соити ногути, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, наса

Российский космонавт Рыжиков стал командиром МКС

23:45 20.10.2020 (обновлено: 23:56 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Джапаридзе/ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкКосмонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков
Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Михаил Джапаридзе/ТАСС/POOL
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российский космонавт Сергей Рыжиков во вторник принял командование Международной космической станцией от американца Кристофера Кэссиди, трансляция церемонии велась на сайте НАСА.
Кэссиди передал Рыжикову символический ключ от МКС в американском модуле Destiny в присутствии объединенного экипажа из шести человек.
Грузовой корабль Прогресс пристыкованный к Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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Кэссиди вместе с россиянами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером возвращается со станции на Землю на корабле "Союз МС-16" 22 октября.
Рыжиков вместе с россиянином Сергеем Кудь-Сверчковым и американкой Кэтлин Рубинс продолжит полет на МКС до апреля 2021 года. Ожидается, что в ноябре к ним присоединится экипаж корабля Crew Dragon, состоящий из американцев Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шэннон Уолкер и японца Соити Ногути.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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Соити НогутиКэтлин РубинсЗемляСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСА
 
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