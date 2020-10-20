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https://ria.ru/20201020/mks-1580653040.html
Экипаж МКС доставит на Землю образцы из трещины российского модуля
Экипаж Международной космической станции возьмет образцы с трещины в российском модуле "Звезда", ставшей причиной утечки воздуха, и возвратит их на Землю для... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T14:37
2020-10-20T15:30
хочу стать космонавтом
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
земля
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
наса
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Экипаж <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> возьмет образцы с трещины в российском модуле "Звезда", ставшей причиной утечки воздуха, и возвратит их на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землю</a> для анализа специалистами, следует из переговоров, которые транслирует <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>.Специалист подмосковного центра управления полетами попросил космонавта Сергея Рыжикова снять каптоновую ленту, закрывавшую трещину в модуле "Звезда", приклеить ее на твердую обложку бортовой документации и упаковать все в пакет для возвращения на Землю с целью анализа инженерами.После этого космонавт должен будет протереть трещину спиртовой салфеткой и снова заклеить ее каптоновой лентой. Салфетку также планируется вернуть на Землю.Возвращение корабля "Союз МС-16" с МКС на Землю с экипажем из россиян <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолия Иванишина</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Ивана Вагнера</a> и американца <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофера Кэссиди</a> намечается на 22 октября.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В середине октября космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем).Как рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, трещина имеет длину 2-4 сантиметра. Однако в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>" сообщили агентству, что утечка не угрожает экипажу МКС и полету станции в пилотируемом режиме, и наземные специалисты решают, как залатать трещину надолго.Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди и <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>.В августе 2018 года в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09" на МКС было обнаружено просверленное отверстие, которое позже было заделано космонавтами герметиком. Причина появления "дырки" неизвестна до сих пор. В то же время со станции на Землю были возвращены образцы, взятые как внутри корабля, так и снаружи во время выхода в открытый космос для анализа специалистами и передачи следствию.
https://radiosputnik.ria.ru/20201014/rogozin-1579840431.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201018/bezopasnost-1580349697.html
https://ria.ru/20201020/mks-1580592252.html
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса

Экипаж МКС доставит на Землю образцы из трещины российского модуля

14:37 20.10.2020 (обновлено: 15:30 20.10.2020)
 
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции возьмет образцы с трещины в российском модуле "Звезда", ставшей причиной утечки воздуха, и возвратит их на Землю для анализа специалистами, следует из переговоров, которые транслирует НАСА.
Специалист подмосковного центра управления полетами попросил космонавта Сергея Рыжикова снять каптоновую ленту, закрывавшую трещину в модуле "Звезда", приклеить ее на твердую обложку бортовой документации и упаковать все в пакет для возвращения на Землю с целью анализа инженерами.
После этого космонавт должен будет протереть трещину спиртовой салфеткой и снова заклеить ее каптоновой лентой. Салфетку также планируется вернуть на Землю.
Возвращение корабля "Союз МС-16" с МКС на Землю с экипажем из россиян Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера и американца Кристофера Кэссиди намечается на 22 октября.
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Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.
Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В середине октября космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем).
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Как рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, трещина имеет длину 2-4 сантиметра. Однако в "Роскосмосе" сообщили агентству, что утечка не угрожает экипажу МКС и полету станции в пилотируемом режиме, и наземные специалисты решают, как залатать трещину надолго.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 09:58Хочу стать космонавтом
Экипаж МКС устранил все поломки на станции
В августе 2018 года в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09" на МКС было обнаружено просверленное отверстие, которое позже было заделано космонавтами герметиком. Причина появления "дырки" неизвестна до сих пор. В то же время со станции на Землю были возвращены образцы, взятые как внутри корабля, так и снаружи во время выхода в открытый космос для анализа специалистами и передачи следствию.
 
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Хочу стать космонавтомСергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсЗемляСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСА
 
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