https://ria.ru/20201020/mks-1580653040.html

Экипаж МКС доставит на Землю образцы из трещины российского модуля

Экипаж Международной космической станции возьмет образцы с трещины в российском модуле "Звезда", ставшей причиной утечки воздуха, и возвратит их на Землю для... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T14:37

2020-10-20T14:37

2020-10-20T15:30

хочу стать космонавтом

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

земля

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

наса

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Экипаж <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> возьмет образцы с трещины в российском модуле "Звезда", ставшей причиной утечки воздуха, и возвратит их на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землю</a> для анализа специалистами, следует из переговоров, которые транслирует <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>.Специалист подмосковного центра управления полетами попросил космонавта Сергея Рыжикова снять каптоновую ленту, закрывавшую трещину в модуле "Звезда", приклеить ее на твердую обложку бортовой документации и упаковать все в пакет для возвращения на Землю с целью анализа инженерами.После этого космонавт должен будет протереть трещину спиртовой салфеткой и снова заклеить ее каптоновой лентой. Салфетку также планируется вернуть на Землю.Возвращение корабля "Союз МС-16" с МКС на Землю с экипажем из россиян <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолия Иванишина</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Ивана Вагнера</a> и американца <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофера Кэссиди</a> намечается на 22 октября.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В середине октября космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем).Как рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, трещина имеет длину 2-4 сантиметра. Однако в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>" сообщили агентству, что утечка не угрожает экипажу МКС и полету станции в пилотируемом режиме, и наземные специалисты решают, как залатать трещину надолго.Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди и <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>.В августе 2018 года в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09" на МКС было обнаружено просверленное отверстие, которое позже было заделано космонавтами герметиком. Причина появления "дырки" неизвестна до сих пор. В то же время со станции на Землю были возвращены образцы, взятые как внутри корабля, так и снаружи во время выхода в открытый космос для анализа специалистами и передачи следствию.

https://radiosputnik.ria.ru/20201014/rogozin-1579840431.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201018/bezopasnost-1580349697.html

https://ria.ru/20201020/mks-1580592252.html

земля

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса