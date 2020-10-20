https://ria.ru/20201020/mks-1580592252.html

Экипаж МКС устранил все поломки на станции

Неисправности, возникшие ночью на Международной космической станции, устранены, сообщает "Роскосмос". РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T09:58

2020-10-20T09:58

2020-10-20T11:36

хочу стать космонавтом

сергей кудь-сверчков

иван вагнер

кристофер кэссиди

кэтлин рубинс

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Неисправности, возникшие ночью на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a>, устранены, сообщает "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>"."По данным Главной оперативной группы управления полетом Международной космической станции, неисправности, возникшие на борту МКС в ночь с 19 на 20 октября, оперативно устранены экипажем в полном объеме. Все системы станции работают штатно, безопасности экипажа и полета МКС ничего не угрожает", — сообщила пресс-служба госкорпорации.Ранее из переговоров экипажа с Землей стало известно, что из строя вновь вышла система получения кислорода "Электрон-ВМ", однако затем ее отремонтировали. До этого экипаж восстановил работу сломавшегося туалета.Кроме того, сообщалось о дыме из пылесоса. О результатах ремонта этой техники не сообщалось.Сейчас на МКС работают российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a>, <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также астронавты <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a> и <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>.

https://ria.ru/20201015/kosmos-1579901308.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, иван вагнер, кристофер кэссиди, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, анатолий иванишин