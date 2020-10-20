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Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20201020/mks-1580572442.html
Космонавты на МКС починили российскую систему получения кислорода
Экипаж Международной космической станции восстановил работу системы получения кислорода "Электрон-ВМ" в российском модуле "Звезда", следует из переговоров... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T01:52
2020-10-20T01:52
хочу стать космонавтом
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
земля
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
москва
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Экипаж <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> восстановил работу системы получения кислорода "Электрон-ВМ" в российском модуле "Звезда", следует из переговоров экипажа с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землей</a>, которые транслирует <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>.Ранее космонавт <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> сообщил специалисту подмосковного центра управления полетами об отказе системы. Тот связал это со стыковкой кабелей космонавтом <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иваном Вагнером</a> в другой части модуля "Звезда"."Электрон" в рабочем режиме", - сказал космонавт <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> специалисту центра, установив в систему емкость с очищенной водой.Ранее сообщалось, что система "Электрон-ВМ" в модуле "Звезда" вышла из строя 14 октября. Ее починили спустя три дня.В американском сегменте МКС имеется система получения кислорода OGS в модуле Tranquillity. Отказы систем получения кислорода на МКС случаются, но на станции имеются запасы кислорода.Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также астронавты НАСА <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a> и <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>.
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, москва

Космонавты на МКС починили российскую систему получения кислорода

01:52 20.10.2020
 
© NASA / Christopher CassidyТень на земной поверхности от кольцевого солнечного затмения с борта Международной космической станции
Тень на земной поверхности от кольцевого солнечного затмения с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© NASA / Christopher Cassidy
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции восстановил работу системы получения кислорода "Электрон-ВМ" в российском модуле "Звезда", следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.
Ранее космонавт Анатолий Иванишин сообщил специалисту подмосковного центра управления полетами об отказе системы. Тот связал это со стыковкой кабелей космонавтом Иваном Вагнером в другой части модуля "Звезда".
"Электрон" в рабочем режиме", - сказал космонавт Сергей Рыжиков специалисту центра, установив в систему емкость с очищенной водой.
Ранее сообщалось, что система "Электрон-ВМ" в модуле "Звезда" вышла из строя 14 октября. Ее починили спустя три дня.
В американском сегменте МКС имеется система получения кислорода OGS в модуле Tranquillity. Отказы систем получения кислорода на МКС случаются, но на станции имеются запасы кислорода.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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Хочу стать космонавтомСергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсЗемляСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАМосква
 
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