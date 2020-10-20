https://ria.ru/20201020/mks-1580572442.html

Космонавты на МКС починили российскую систему получения кислорода

Экипаж Международной космической станции восстановил работу системы получения кислорода "Электрон-ВМ" в российском модуле "Звезда", следует из переговоров... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T01:52

2020-10-20T01:52

2020-10-20T01:52

хочу стать космонавтом

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

земля

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

наса

москва

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Экипаж <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> восстановил работу системы получения кислорода "Электрон-ВМ" в российском модуле "Звезда", следует из переговоров экипажа с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землей</a>, которые транслирует <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>.Ранее космонавт <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> сообщил специалисту подмосковного центра управления полетами об отказе системы. Тот связал это со стыковкой кабелей космонавтом <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иваном Вагнером</a> в другой части модуля "Звезда"."Электрон" в рабочем режиме", - сказал космонавт <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> специалисту центра, установив в систему емкость с очищенной водой.Ранее сообщалось, что система "Электрон-ВМ" в модуле "Звезда" вышла из строя 14 октября. Ее починили спустя три дня.В американском сегменте МКС имеется система получения кислорода OGS в модуле Tranquillity. Отказы систем получения кислорода на МКС случаются, но на станции имеются запасы кислорода.Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также астронавты НАСА <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a> и <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>.

https://ria.ru/20201020/tualet-1580568318.html

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земля

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, москва