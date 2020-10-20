https://ria.ru/20201020/mishustin-1580641152.html

В России есть запас прочности для борьбы с COVID-19, заявил Мишустин

Российская система здравоохранения имеет достаточный запас прочности для предотвращения распространения коронавируса, заявил председатель правительства Михаил... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T13:52

2020-10-20T13:52

2020-10-20T16:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

михаил мишустин

общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Российская система здравоохранения имеет достаточный запас прочности для предотвращения распространения коронавируса, заявил председатель правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> на специальной сессии дискуссионного клуба "Валдай".Россия не допустила шока и коллапса, которыми ее пугали, отметил Мишустин."На чужих ошибках учились, удачный чужой опыт учитывали. Но прежде всего стремились найти собственный оптимальный путь, чтобы защитить своих граждан и, конечно же, поддержать нашу экономику", — подчеркнул премьер.Он также добавил, что "пример других стран, где события пошли по трагическим сценариям, показывал, что действовать надо решительно и быстро, чтобы промедление не стало в буквальном смысле слова смерти подобно". Поэтому в России на фоне разворачивающейся пандемии "работали на опережение, проактивно".С начала эпидемии SARS-CoV-2 в стране заразились 1 431 635 человек, из них почти 24,7 тысячи погибли, свыше 1,085 миллиона вылечились. После летнего спада сейчас снова наблюдается рост заболеваемости.В мире число заразившихся превысило 40 миллионов, как минимум 1,11 миллиона скончались. Среди наиболее подверженных вирусу стран, по статистике <a href="http://ria.ru/organization_Universitet_Dzhonsa_KHopkinsa/" target="_blank" data-auto="true">Университета Джонса Хопкинса</a>, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты Америки</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилия</a>. Россия держится на четвертой строчке.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201020/vaktsina-1580639208.html

https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580634569.html

doomrules Да, маски действительно есть, да тесты по 1700р и по 3800р тоже можно сделать - а лкарства в аптеках есть от ковида??? Где арбидол? Где лидокаин? Азитромицин? Гриппферон? Ингалипт? Ибуклин? Цефтриаксон?Левофлоксацин? Бронхо-Мунал? ЧТо пол года делали - только маски? Ничему не учит опыт! 17

Козьма ПРУТКОВ. Мягко говоря - не правда. На сегодня в Воронежской и Белгородской обл., по крайней мере, не хватает ни коек свободных, ни врачей, уже с пневмонией не попасть в больницы. 15

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, михаил мишустин, общество