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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201020/mishustin-1580641152.html
В России есть запас прочности для борьбы с COVID-19, заявил Мишустин
Российская система здравоохранения имеет достаточный запас прочности для предотвращения распространения коронавируса, заявил председатель правительства Михаил... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T13:52
2020-10-20T16:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
михаил мишустин
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Российская система здравоохранения имеет достаточный запас прочности для предотвращения распространения коронавируса, заявил председатель правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> на специальной сессии дискуссионного клуба "Валдай".Россия не допустила шока и коллапса, которыми ее пугали, отметил Мишустин."На чужих ошибках учились, удачный чужой опыт учитывали. Но прежде всего стремились найти собственный оптимальный путь, чтобы защитить своих граждан и, конечно же, поддержать нашу экономику", — подчеркнул премьер.Он также добавил, что "пример других стран, где события пошли по трагическим сценариям, показывал, что действовать надо решительно и быстро, чтобы промедление не стало в буквальном смысле слова смерти подобно". Поэтому в России на фоне разворачивающейся пандемии "работали на опережение, проактивно".С начала эпидемии SARS-CoV-2 в стране заразились 1 431 635 человек, из них почти 24,7 тысячи погибли, свыше 1,085 миллиона вылечились. После летнего спада сейчас снова наблюдается рост заболеваемости.В мире число заразившихся превысило 40 миллионов, как минимум 1,11 миллиона скончались. Среди наиболее подверженных вирусу стран, по статистике <a href="http://ria.ru/organization_Universitet_Dzhonsa_KHopkinsa/" target="_blank" data-auto="true">Университета Джонса Хопкинса</a>, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты Америки</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилия</a>. Россия держится на четвертой строчке.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201020/vaktsina-1580639208.html
https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580634569.html
Да, маски действительно есть, да тесты по 1700р и по 3800р тоже можно сделать - а лкарства в аптеках есть от ковида??? Где арбидол? Где лидокаин? Азитромицин? Гриппферон? Ингалипт? Ибуклин? Цефтриаксон?Левофлоксацин? Бронхо-Мунал? ЧТо пол года делали - только маски? Ничему не учит опыт!
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Мягко говоря - не правда. На сегодня в Воронежской и Белгородской обл., по крайней мере, не хватает ни коек свободных, ни врачей, уже с пневмонией не попасть в больницы.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, михаил мишустин, общество

В России есть запас прочности для борьбы с COVID-19, заявил Мишустин

13:52 20.10.2020 (обновлено: 16:51 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце "Крылатское"
Медицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце Крылатское - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российская система здравоохранения имеет достаточный запас прочности для предотвращения распространения коронавируса, заявил председатель правительства Михаил Мишустин на специальной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

"Дефицита средств индивидуальной защиты и тест-систем, как вы знаете, сегодня нет. Сделано уже более 51 миллиона тестов. Мы продолжаем тестирование, чтобы как можно раньше выявить вирус и помочь тем, кто заболел. Тем более что сегодня понимание, как лечить это заболевание, у российских врачей есть", — сказал он.

Россия не допустила шока и коллапса, которыми ее пугали, отметил Мишустин.
"На чужих ошибках учились, удачный чужой опыт учитывали. Но прежде всего стремились найти собственный оптимальный путь, чтобы защитить своих граждан и, конечно же, поддержать нашу экономику", — подчеркнул премьер.
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Он также добавил, что "пример других стран, где события пошли по трагическим сценариям, показывал, что действовать надо решительно и быстро, чтобы промедление не стало в буквальном смысле слова смерти подобно". Поэтому в России на фоне разворачивающейся пандемии "работали на опережение, проактивно".
С начала эпидемии SARS-CoV-2 в стране заразились 1 431 635 человек, из них почти 24,7 тысячи погибли, свыше 1,085 миллиона вылечились. После летнего спада сейчас снова наблюдается рост заболеваемости.
В мире число заразившихся превысило 40 миллионов, как минимум 1,11 миллиона скончались. Среди наиболее подверженных вирусу стран, по статистике Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки, Индия и Бразилия. Россия держится на четвертой строчке.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМихаил МишустинОбщество
 
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