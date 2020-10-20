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Умер декан философского факультета МГУ Владимир Миронов
Декан философского факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Владимир Миронов умер на 68-м году жизни, сообщается на сайте... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T20:19
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владимир миронов
россия
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong>Декан философского факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Миронов</a> умер на 68-м году жизни, сообщается на <a href="https://philos.msu.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте факультета</a>."Весь коллектив философского факультета глубоко скорбит о невосполнимой потере нашего дорогого руководителя, коллеги, друга", — говорится в сообщении. Коллеги выразили соболезнования родным и близким Миронова и отметили, что он был не только руководителем, но и добрым другом и учителем.Владимир Миронов начал преподавать на философском факультете в 1981 году. С 1998 года заведовал кафедрой онтологии и теории познания.Был награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени.В 2008 году его избрали членом-корреспондентом Российской академии наук.
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владимир миронов, россия

Умер декан философского факультета МГУ Владимир Миронов

20:19 20.10.2020 (обновлено: 22:41 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр НатрускинДекан факультета философии МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир Миронов
Декан факультета философии МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир Миронов - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Декан философского факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Владимир Миронов умер на 68-м году жизни, сообщается на сайте факультета.
"Весь коллектив философского факультета глубоко скорбит о невосполнимой потере нашего дорогого руководителя, коллеги, друга", — говорится в сообщении.
Коллеги выразили соболезнования родным и близким Миронова и отметили, что он был не только руководителем, но и добрым другом и учителем.
Владимир Миронов начал преподавать на философском факультете в 1981 году. С 1998 года заведовал кафедрой онтологии и теории познания.
Был награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени.
В 2008 году его избрали членом-корреспондентом Российской академии наук.
 
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Владимир МироновРоссия
 
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