https://ria.ru/20201020/mironov-1580726609.html

Умер декан философского факультета МГУ Владимир Миронов

Декан философского факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Владимир Миронов умер на 68-м году жизни, сообщается на сайте... РИА Новости, 20.10.2020

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владимир миронов

россия

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong>Декан философского факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Миронов</a> умер на 68-м году жизни, сообщается на <a href="https://philos.msu.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте факультета</a>."Весь коллектив философского факультета глубоко скорбит о невосполнимой потере нашего дорогого руководителя, коллеги, друга", — говорится в сообщении. Коллеги выразили соболезнования родным и близким Миронова и отметили, что он был не только руководителем, но и добрым другом и учителем.Владимир Миронов начал преподавать на философском факультете в 1981 году. С 1998 года заведовал кафедрой онтологии и теории познания.Был награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени.В 2008 году его избрали членом-корреспондентом Российской академии наук.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир миронов, россия