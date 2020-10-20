https://ria.ru/20201020/mgtu-1580725309.html

Три корпуса МГТУ имени Баумана закроют на дезинфекцию

Три из 24 корпусов МГТУ имени Баумана будут закрыты на дезинфекцию и откроются 26 октября, остальные продолжат работать, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 20.10.2020

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распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

мгту имени баумана

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Три из 24 корпусов <a href="https://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_t" target="_blank">МГТУ</a> имени Баумана будут закрыты на дезинфекцию и откроются 26 октября, остальные продолжат работать, сообщается в <a href="https://t.me/s/minobrnaukiofficial" target="_blank">Telegram-канале</a> Минобрнауки РФ.Уточняется, что 23 октября планируется проведение контрольных мероприятий Роспотребнадзора, а 26 октября - возобновление работы всех корпусов. Сейчас из 30 тысяч студентов и сотрудников университета диагноз COVID-19 подтвержден у 75 человек.Ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом РИА Новости сообщили, что МГТУ имени Баумана временно закрыли из-за несоблюдения требований по коронавирусу. Ректор Бауманки рассказал РИА Новости, что вуз и санитарные службы решают вопрос о необходимости ухода на карантин.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, мгту имени баумана