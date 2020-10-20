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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201020/mer-1580607946.html
Мэр Бишкека Суракматов ушел в отставку
Мэр столицы Киргизии Бишкека Азиз Суракматов во вторник на пресс-конференции объявил о своей отставке. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T11:28
2020-10-20T11:28
протесты в бишкеке
сооронбай жээнбеков
кубатбек боронов
цик киргизии
нариман тюлеев
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 20 окт - РИА Новости.</strong> Мэр столицы <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a> Азиз Суракматов во вторник на пресс-конференции объявил о своей отставке.Суракматов занимал пост градоначальника с 2018 года. Теперь его обязанности будет исполнять вице-мэр <a href="http://ria.ru/person_Nariman_Tjuleev/" target="_blank" data-auto="true">Нариман Тюлеев</a>. Он уже был главой муниципалитета с 2008 по 2010 год. В 2013 году Тюлеев был приговорен к 11 годам тюрьмы за коррупцию. В 2016 году был амнистирован после возвращения нанесенного государству ущерба в 370 тысяч долларов.Мэр уже подавал в отставку в начале октября после начала протестов в городе, но затем передумал уходить с поста.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов <a href="http://ria.ru/organization_CIK_Kirgizii/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК Киргизии</a> аннулировал итоги выборов.Позднее беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Пострадали семь человек.После добровольной отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к премьер-министру Жапарову.
https://radiosputnik.ria.ru/20201020/kirgiziya-1580599330.html
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сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, цик киргизии, нариман тюлеев, бишкек, киргизия, в мире

Мэр Бишкека Суракматов ушел в отставку

11:28 20.10.2020
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкМэр Бишкека Азиз Суракматов
Мэр Бишкека Азиз Суракматов - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 20 окт - РИА Новости. Мэр столицы Киргизии Бишкека Азиз Суракматов во вторник на пресс-конференции объявил о своей отставке.
"Я ухожу в отставку по собственному желанию", - заявил он.
Суракматов занимал пост градоначальника с 2018 года. Теперь его обязанности будет исполнять вице-мэр Нариман Тюлеев. Он уже был главой муниципалитета с 2008 по 2010 год. В 2013 году Тюлеев был приговорен к 11 годам тюрьмы за коррупцию. В 2016 году был амнистирован после возвращения нанесенного государству ущерба в 370 тысяч долларов.
Мэр уже подавал в отставку в начале октября после начала протестов в городе, но затем передумал уходить с поста.
Раздача хлеба митингующим у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 10:52
В долг у ЕС. Киргизия попросит Брюссель помочь своему бюджету
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.
Позднее беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек.
Ситуация в Киргизии: отставка президента и новые требования демонстрантов
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

О решении уйти с поста президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил в обращении к гражданам республики.

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке
1 из 14

О решении уйти с поста президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил в обращении к гражданам республики.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© Sputnik / Эркин Садыков / Перейти в фотобанк

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан", — сказал Жээнбеков.

Митингующие у дома правительства в Бишкеке
2 из 14

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан", — сказал Жээнбеков.

© Sputnik / Эркин Садыков
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

С утра несколько сотен сторонников премьер-министра Садыра Жапарова собрались у гостиницы "Иссык-Куль", которая находится недалеко от резиденции главы государства.

Раздача масок митингующим у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке
3 из 14

С утра несколько сотен сторонников премьер-министра Садыра Жапарова собрались у гостиницы "Иссык-Куль", которая находится недалеко от резиденции главы государства.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Эркин Садыков / Перейти в фотобанк

Силовиков на месте проведения митинга не было.

Митингующие у дома правительства в Бишкеке
4 из 14

Силовиков на месте проведения митинга не было.

© Sputnik / Эркин Садыков
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Новость об уходе Жээнбекова демонстранты встретили радостными выкриками и свистом.

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке
5 из 14

Новость об уходе Жээнбекова демонстранты встретили радостными выкриками и свистом.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Очень скоро протестующие выдвинули новое требование — распустить парламент.

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке
6 из 14

Очень скоро протестующие выдвинули новое требование — распустить парламент.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге в Бишкеке.

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова собираются на митинг в Бишкеке
7 из 14

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге в Бишкеке.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© Sputnik / Эркин Садыков  / Перейти в фотобанк

По словам Жээнбекова, ситуация в республике близка к конфликту между протестующими и силовиками, охраняющими госрезиденцию.

Митингующие у дома правительства в Бишкеке. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил об уходе в отставку
8 из 14

По словам Жээнбекова, ситуация в республике близка к конфликту между протестующими и силовиками, охраняющими госрезиденцию.

© Sputnik / Эркин Садыков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Подавший в отставку президент призвал премьера Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы и вернуть мирную жизнь бишкекчанам.

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке
9 из 14

Подавший в отставку президент призвал премьера Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы и вернуть мирную жизнь бишкекчанам.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

"Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе", — убежден Жээнбеков.

Раздача хлеба митингующим у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке
10 из 14

"Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе", — убежден Жээнбеков.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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© Sputnik / Эркин Садыков / Перейти в фотобанк

Вопрос об отставке Жээнбекова парламент Киргизии рассмотрит на заседании 16 октября.

Митингующие у дома правительства в Бишкеке
11 из 14

Вопрос об отставке Жээнбекова парламент Киргизии рассмотрит на заседании 16 октября.

© Sputnik / Эркин Садыков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Исполнять обязанности президента республики будет спикер Канат Исаев.

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке
12 из 14

Исполнять обязанности президента республики будет спикер Канат Исаев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Массовые протесты в Киргизии не стихают с пятого октября.

Сотрудники правоохранительных органов в Бишкеке
13 из 14

Массовые протесты в Киргизии не стихают с пятого октября.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В столкновениях пострадали более тысячи человек, один погиб.

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке
14 из 14

В столкновениях пострадали более тысячи человек, один погиб.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 14

О решении уйти с поста президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил в обращении к гражданам республики.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 14

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан", — сказал Жээнбеков.

© Sputnik / Эркин Садыков
Перейти в фотобанк
3 из 14

С утра несколько сотен сторонников премьер-министра Садыра Жапарова собрались у гостиницы "Иссык-Куль", которая находится недалеко от резиденции главы государства.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
4 из 14

Силовиков на месте проведения митинга не было.

© Sputnik / Эркин Садыков
Перейти в фотобанк
5 из 14

Новость об уходе Жээнбекова демонстранты встретили радостными выкриками и свистом.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 14

Очень скоро протестующие выдвинули новое требование — распустить парламент.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
7 из 14

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге в Бишкеке.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 14

По словам Жээнбекова, ситуация в республике близка к конфликту между протестующими и силовиками, охраняющими госрезиденцию.

© Sputnik / Эркин Садыков
Перейти в фотобанк
9 из 14

Подавший в отставку президент призвал премьера Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы и вернуть мирную жизнь бишкекчанам.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
10 из 14

"Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе", — убежден Жээнбеков.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
11 из 14

Вопрос об отставке Жээнбекова парламент Киргизии рассмотрит на заседании 16 октября.

© Sputnik / Эркин Садыков
Перейти в фотобанк
12 из 14

Исполнять обязанности президента республики будет спикер Канат Исаев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
13 из 14

Массовые протесты в Киргизии не стихают с пятого октября.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
14 из 14

В столкновениях пострадали более тысячи человек, один погиб.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
После добровольной отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к премьер-министру Жапарову.
 
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Протесты в БишкекеСооронбай ЖээнбековКубатбек БороновЦИК КиргизииНариман ТюлеевБишкекКиргизияВ мире
 
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