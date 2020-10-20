https://ria.ru/20201020/mer-1580607946.html

Мэр Бишкека Суракматов ушел в отставку

Мэр столицы Киргизии Бишкека Азиз Суракматов во вторник на пресс-конференции объявил о своей отставке. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T11:28

2020-10-20T11:28

2020-10-20T11:28

протесты в бишкеке

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

цик киргизии

нариман тюлеев

бишкек

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578376429_0:0:3067:1725_1400x0_80_0_0_0e8ea33b3b4da3e8a9905fe0e8bbb264.jpg

<strong>БИШКЕК, 20 окт - РИА Новости.</strong> Мэр столицы <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a> Азиз Суракматов во вторник на пресс-конференции объявил о своей отставке.Суракматов занимал пост градоначальника с 2018 года. Теперь его обязанности будет исполнять вице-мэр <a href="http://ria.ru/person_Nariman_Tjuleev/" target="_blank" data-auto="true">Нариман Тюлеев</a>. Он уже был главой муниципалитета с 2008 по 2010 год. В 2013 году Тюлеев был приговорен к 11 годам тюрьмы за коррупцию. В 2016 году был амнистирован после возвращения нанесенного государству ущерба в 370 тысяч долларов.Мэр уже подавал в отставку в начале октября после начала протестов в городе, но затем передумал уходить с поста.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов <a href="http://ria.ru/organization_CIK_Kirgizii/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК Киргизии</a> аннулировал итоги выборов.Позднее беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Пострадали семь человек.После добровольной отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к премьер-министру Жапарову.

https://radiosputnik.ria.ru/20201020/kirgiziya-1580599330.html

бишкек

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, цик киргизии, нариман тюлеев, бишкек, киргизия, в мире