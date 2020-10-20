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В Госдуму внесли законопроект, разрешающий проводить митинги в масках
Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается разрешить во время введенных особых режимов проводить митинги и собрания при условии... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T00:35
2020-10-20T00:35
россия
ярослав нилов
лдпр
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общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Депутаты от <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> внесли в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> законопроект, которым предлагается разрешить во время введенных особых режимов проводить митинги и собрания при условии использования средств индивидуальной защиты, сообщил один из авторов проекта - глава комитета Госдумы по труду и соцполитике <a href="http://ria.ru/person_JAroslav_Nilov_2/" target="_blank" data-auto="true">Ярослав Нилов</a> в своем Telegram-канале.Согласно действующему законодательству, организатор мероприятия обязан требовать от участников не скрывать свое лицо, в том числе не использовать маски и средства маскировки, затрудняющие установление личности, иначе они могут быть удалены с места проведения мероприятия.Законопроектом предлагается прописать исключение для случаев, "когда нахождение в масках или иных средствах индивидуальной защиты при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации является обязательным"."Ношение масок или иных средств индивидуальной защиты в местах скопления людей в целях снижения риска передачи коронавируса может стать обязательным требованием на многие годы", - говорится в пояснительной записке.
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россия, ярослав нилов, лдпр, госдума рф, москва, общество

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий проводить митинги в масках

00:35 20.10.2020
 
© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается разрешить во время введенных особых режимов проводить митинги и собрания при условии использования средств индивидуальной защиты, сообщил один из авторов проекта - глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.
"Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 5 и 6 Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", предусматривающие возможность нахождения участников публичного мероприятия в масках или иных средствах индивидуальной защиты при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, когда соблюдение масочного режима является обязательным", - говорится в пояснительной записке.
Согласно действующему законодательству, организатор мероприятия обязан требовать от участников не скрывать свое лицо, в том числе не использовать маски и средства маскировки, затрудняющие установление личности, иначе они могут быть удалены с места проведения мероприятия.
Законопроектом предлагается прописать исключение для случаев, "когда нахождение в масках или иных средствах индивидуальной защиты при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации является обязательным".
"Ношение масок или иных средств индивидуальной защиты в местах скопления людей в целях снижения риска передачи коронавируса может стать обязательным требованием на многие годы", - говорится в пояснительной записке.
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