https://ria.ru/20201020/maski-1580570603.html

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий проводить митинги в масках

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается разрешить во время введенных особых режимов проводить митинги и собрания при условии... РИА Новости, 20.10.2020

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2020-10-20T00:35

2020-10-20T00:35

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ярослав нилов

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Депутаты от <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> внесли в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> законопроект, которым предлагается разрешить во время введенных особых режимов проводить митинги и собрания при условии использования средств индивидуальной защиты, сообщил один из авторов проекта - глава комитета Госдумы по труду и соцполитике <a href="http://ria.ru/person_JAroslav_Nilov_2/" target="_blank" data-auto="true">Ярослав Нилов</a> в своем Telegram-канале.Согласно действующему законодательству, организатор мероприятия обязан требовать от участников не скрывать свое лицо, в том числе не использовать маски и средства маскировки, затрудняющие установление личности, иначе они могут быть удалены с места проведения мероприятия.Законопроектом предлагается прописать исключение для случаев, "когда нахождение в масках или иных средствах индивидуальной защиты при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации является обязательным"."Ношение масок или иных средств индивидуальной защиты в местах скопления людей в целях снижения риска передачи коронавируса может стать обязательным требованием на многие годы", - говорится в пояснительной записке.

https://ria.ru/20200918/ndfl-1577418943.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ярослав нилов, лдпр, госдума рф, москва, общество