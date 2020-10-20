https://ria.ru/20201020/lukashenko-1580689757.html

Лукашенко готов приехать в вузы и доводить до студентов свою позицию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов приехать в белорусские вузы, чтобы пообщаться со студентами и донести до них свою позицию. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T17:05

2020-10-20T17:05

2020-10-20T17:05

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белорусский государственный университет

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что готов приехать в белорусские вузы, чтобы пообщаться со студентами и донести до них свою позицию.Глава государства заверил новых руководителей вузов, особенно ректоров-женщин, что по любому их зову готов прибыть в их университеты, чтобы обсудить те или иные вопросы, встретиться со студентами.Касаясь воскресных протестов оппозиции, Лукашенко заявил, что "в воскресенье в Минске будет наведен порядок". "Потому что они (участники несанкционированных протестных акций – ред.) по воскресеньям в основном ходят. Ну показали, чего они стоят. Вы тоже увидели, хорошо. А теперь нужно объяснить всем один раз, предупредить, а потом не надо убаюкивать. Рассказали, объяснили, идите решайте, идите учитесь, если хотите. Нет? Вы должны как ректор первым сказать, заявить о том, что вот такое количество людей учиться не хотят. Ну не хотят - не надо. Кто в армию, кто пойдет работать или еще куда-то. Это право выбора. Особенно сейчас", - сказал президент.Он уверен, что студентам на подобных мероприятиях делать нечего, особенно это касается <a href="http://ria.ru/organization_Belorusskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Белорусского государственного университета</a> культуры и искусств. "Слушайте, будущая интеллигенция. Они нам со сцены и других подмостков будут показывать ту мораль, которая должна быть завтра. И здесь студентам надо просто довести", - отметил белорусский лидер.По словам Лукашенко, власти отнюдь не борются против инакомыслия. "Разные должны быть точки зрения. Всегда будут инакомыслящие. Они или молчать будут, где-то там на кухне обсуждать или в открытую. Мы не против этого боремся, мы боремся против нарушения закона. Они нарушают закон. Для кого-то это шалость. Никого не уговаривайте. Вот пришли, объяснили - вот такой порядок. Хотите учиться - учитесь. Не хотите, ребята, - уходите лучше сами", - сказал глава государства.Лукашенко констатировал, что времена сейчас непростые. "Надо это время пережить… Хуже будет, если мы переживем, как пережила <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a>. А еще страшнее - как Карабах, сегодня это все творится. И не надо думать, что там только межнациональный конфликт. Все - в экономике в жизни людей. Если бы вы увидели, что творится в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, где умнейшие люди… Армяне умный народ, а в какую ситуацию попали... Поэтому все от мозгов человека и от той ситуации, которая складывается в том или ином государстве. Не дай бог нам это пережить", - добавил он.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Среди протестующих много студентов. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20201020/protesty-1580653629.html

https://ria.ru/20201017/minsk-1580285708.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белорусский государственный университет, минск, белоруссия, в мире