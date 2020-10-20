Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201020/lukashenko-1580674152.html
"Что будет с вами без меня?". Лукашенко заявил, что не держится за власть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь заявил, что ради себя не держится за власть "посиневшими руками", но его беспокоит будущее людей в стране, если к РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T15:58
2020-10-20T16:08
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150665/13/1506651304_0:50:2560:1490_1400x0_80_0_0_2741ce0cf071d4a19e7fdd5f719f456a.jpg
<strong>МИНСК, 20 окт – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> вновь заявил, что ради себя не держится за власть "посиневшими руками", но его беспокоит будущее людей в стране, если к власти придет нынешняя оппозиция.Президент не исключил, что, может быть, уж слишком свою роль тут переоценивает. "Но я всегда смотрю вот на ветеранов вчерашних (митинг в поддержку власти с участием ветеранов силовых структур – ред.), на вас. Вам жить в этой стране. А что будет? Вы что думаете, они нас/вас пожалеют, вот вчерашние, вы видели их? Они пожалеют? Да порвут на куски", - заявил белорусский лидер.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20201020/lukashenko-1580663597.html
По-своему он прав: внятных, крепких лидеров, хозайственников среди нынешней квазиоппозиции не было и нет. Кухарку пытались было пропихнуть в национальные лидеры, но это скорее всего, от безысходности, это фарс чистой воды.
59
Сама скромность :)
54
37
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/150665/13/1506651304_145:0:2417:1704_1400x0_80_0_0_be1d46c244d76643772fd912804f8fc8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

"Что будет с вами без меня?". Лукашенко заявил, что не держится за власть

15:58 20.10.2020 (обновлено: 16:08 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь заявил, что ради себя не держится за власть "посиневшими руками", но его беспокоит будущее людей в стране, если к власти придет нынешняя оппозиция.
"Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками, много раз говорил, не держится. Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня?" - сказал Лукашенко во вторник в Минске, согласовывая назначение новых ректоров ряда государственных вузов. Его слова приводит агентство Белта.
Президент не исключил, что, может быть, уж слишком свою роль тут переоценивает. "Но я всегда смотрю вот на ветеранов вчерашних (митинг в поддержку власти с участием ветеранов силовых структур – ред.), на вас. Вам жить в этой стране. А что будет? Вы что думаете, они нас/вас пожалеют, вот вчерашние, вы видели их? Они пожалеют? Да порвут на куски", - заявил белорусский лидер.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 15:15
Лукашенко нашел плюсы в протестных акциях в Белоруссии
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
 
Обсудить37
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41Российский адмирал оценил опасность новых украинских военно-морских баз
01:40В НАСА рассказали о сближении зонда OSIRIS-REx с астероидом Бенну
01:30Обнаружена польза зеленого чая и кофе для людей с диабетом
01:26Двоих детей из сирийского лагеря привезли к бабушке в Чечню
01:10Глава МИД Армении приехал в Москву
00:58Опрос ВЦИОМ показал, как россияне оценивают изменение облика их городов
00:39Россиян предупредили о подрывающем защиту от COVID-19 факторе
00:35Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа
00:31Счетная палата предупредила о рисках предложенной Минздравом реформы ОМС
00:25Спецпосланник Трампа заявил о поддержке странами НАТО позиции США по ДСНВ
00:19В России стартуют предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:12Исследование показало, сколько подростков хотели бы стать самозанятыми
23:49Глава МВД Франции планирует провести переговоры с Колокольцевым
23:49Израиль заявил об ударе по инфраструктуре ХАМАС из-за пуска снаряда
23:45Российский космонавт Рыжиков стал командиром МКС
23:39В Москве умерли еще 63 пациента с коронавирусом
23:38Власти Нью-Йорка готовятся к беспорядкам из-за президентских выборов
23:26Украина намерена закупать корабли для баз в Черном море
23:18В Калифорнии упал истребитель ВМС США
22:57"Нафтогаз" поддержал расширение санкций против "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния