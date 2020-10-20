https://ria.ru/20201020/lukashenko-1580674152.html

"Что будет с вами без меня?". Лукашенко заявил, что не держится за власть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь заявил, что ради себя не держится за власть "посиневшими руками", но его беспокоит будущее людей в стране, если к РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T15:58

2020-10-20T15:58

2020-10-20T16:08

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 окт – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> вновь заявил, что ради себя не держится за власть "посиневшими руками", но его беспокоит будущее людей в стране, если к власти придет нынешняя оппозиция.Президент не исключил, что, может быть, уж слишком свою роль тут переоценивает. "Но я всегда смотрю вот на ветеранов вчерашних (митинг в поддержку власти с участием ветеранов силовых структур – ред.), на вас. Вам жить в этой стране. А что будет? Вы что думаете, они нас/вас пожалеют, вот вчерашние, вы видели их? Они пожалеют? Да порвут на куски", - заявил белорусский лидер.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20201020/lukashenko-1580663597.html

Игорь Земский По-своему он прав: внятных, крепких лидеров, хозайственников среди нынешней квазиоппозиции не было и нет. Кухарку пытались было пропихнуть в национальные лидеры, но это скорее всего, от безысходности, это фарс чистой воды. 59

Лаврентий Павлович Сама скромность :) 54

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире