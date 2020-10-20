https://ria.ru/20201020/lukashenko-1580655880.html

Лукашенко не намерен принимать важные решения без одобрения народа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни он, ни другие властные структуры не будут принимать в одиночку, без одобрения народа, решения по важным... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T14:49

2020-10-20T14:49

2020-10-20T15:40

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149264/69/1492646925_0:16:2772:1575_1400x0_80_0_0_f1fcfc52f5f72e7eb91e84704e23e170.jpg

<strong>МИНСК, 20 окт – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что ни он, ни другие властные структуры не будут принимать в одиночку, без одобрения народа, решения по важным для страны вопросам, включая внесение изменений в конституцию."Если вдруг народ решит, что завтра им быть в <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, Североатлантическом блоке, как тут предлагают эти протестуны (оппозиция – ред.), - пойдут в НАТО. Если народ решит порезать страну на куски и раздать - будет страна порезана. Но если народ решит, что жить мы будем в мирной, спокойной, тихой, культурной стране, значит мы будем жить в такой стране", - подчеркнул белорусский президент.Он добавил, что ни у кого из "так называемой элиты" не должно быть заблуждений, что "мы тут что-то смудрим, особенно по Конституции, и через обман сделаем новую Конституцию". "Этого не будет. Только люди должны решить. Такой период острый. Если народ захочет что-то иное, нежели тот путь, по которому мы шли, ну пусть попробуют", - подчеркнул Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20201020/lukashenko-1580655998.html

1

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире