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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201020/lukashenko-1580655880.html
Лукашенко не намерен принимать важные решения без одобрения народа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни он, ни другие властные структуры не будут принимать в одиночку, без одобрения народа, решения по важным... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T14:49
2020-10-20T15:40
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 окт – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что ни он, ни другие властные структуры не будут принимать в одиночку, без одобрения народа, решения по важным для страны вопросам, включая внесение изменений в конституцию."Если вдруг народ решит, что завтра им быть в <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, Североатлантическом блоке, как тут предлагают эти протестуны (оппозиция – ред.), - пойдут в НАТО. Если народ решит порезать страну на куски и раздать - будет страна порезана. Но если народ решит, что жить мы будем в мирной, спокойной, тихой, культурной стране, значит мы будем жить в такой стране", - подчеркнул белорусский президент.Он добавил, что ни у кого из "так называемой элиты" не должно быть заблуждений, что "мы тут что-то смудрим, особенно по Конституции, и через обман сделаем новую Конституцию". "Этого не будет. Только люди должны решить. Такой период острый. Если народ захочет что-то иное, нежели тот путь, по которому мы шли, ну пусть попробуют", - подчеркнул Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20201020/lukashenko-1580655998.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко не намерен принимать важные решения без одобрения народа

14:49 20.10.2020 (обновлено: 15:40 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 20 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни он, ни другие властные структуры не будут принимать в одиночку, без одобрения народа, решения по важным для страны вопросам, включая внесение изменений в конституцию.

"Пока я президент, решать будет белорусский народ. Только люди будут решать. Не президент в одиночку, не глава администрации (президента – ред.)… Высшие должностные лица, депутаты не будут решать в одиночку. А принесут народу и скажут: решите вот 10, 20, 30 вопросов. И как народ решит, так и будет", - заявил Лукашенко во вторник, принимая кадровые решения. Его слова приводит Sputnik Беларусь.

"Если вдруг народ решит, что завтра им быть в НАТО, Североатлантическом блоке, как тут предлагают эти протестуны (оппозиция – ред.), - пойдут в НАТО. Если народ решит порезать страну на куски и раздать - будет страна порезана. Но если народ решит, что жить мы будем в мирной, спокойной, тихой, культурной стране, значит мы будем жить в такой стране", - подчеркнул белорусский президент.
Он добавил, что ни у кого из "так называемой элиты" не должно быть заблуждений, что "мы тут что-то смудрим, особенно по Конституции, и через обман сделаем новую Конституцию". "Этого не будет. Только люди должны решить. Такой период острый. Если народ захочет что-то иное, нежели тот путь, по которому мы шли, ну пусть попробуют", - подчеркнул Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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