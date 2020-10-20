Лукашенко не намерен принимать важные решения без одобрения народа
14:49 20.10.2020 (обновлено: 15:40 20.10.2020)
МИНСК, 20 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни он, ни другие властные структуры не будут принимать в одиночку, без одобрения народа, решения по важным для страны вопросам, включая внесение изменений в конституцию.
"Пока я президент, решать будет белорусский народ. Только люди будут решать. Не президент в одиночку, не глава администрации (президента – ред.)… Высшие должностные лица, депутаты не будут решать в одиночку. А принесут народу и скажут: решите вот 10, 20, 30 вопросов. И как народ решит, так и будет", - заявил Лукашенко во вторник, принимая кадровые решения. Его слова приводит Sputnik Беларусь.
"Если вдруг народ решит, что завтра им быть в НАТО, Североатлантическом блоке, как тут предлагают эти протестуны (оппозиция – ред.), - пойдут в НАТО. Если народ решит порезать страну на куски и раздать - будет страна порезана. Но если народ решит, что жить мы будем в мирной, спокойной, тихой, культурной стране, значит мы будем жить в такой стране", - подчеркнул белорусский президент.
Он добавил, что ни у кого из "так называемой элиты" не должно быть заблуждений, что "мы тут что-то смудрим, особенно по Конституции, и через обман сделаем новую Конституцию". "Этого не будет. Только люди должны решить. Такой период острый. Если народ захочет что-то иное, нежели тот путь, по которому мы шли, ну пусть попробуют", - подчеркнул Лукашенко.
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