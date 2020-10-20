https://ria.ru/20201020/lukashenko-1580645602.html

Лукашенко призвал желающих взять бразды правления страной соизмерять силы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о желающих на улицах Минска взять "бразды правления" страной в свои руки, заявил, что амбиции – это неплохо, но РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T14:11

2020-10-20T14:11

2020-10-20T14:11

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, говоря о желающих на улицах <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> взять "бразды правления" страной в свои руки, заявил, что амбиции – это неплохо, но нужно "соизмерять свои силы"."Хорошо, что молодые приходят в руководство. Этот давно уже курс взят (в государстве – ред.). Кое-кому глаза затмила пелена какая-то, они этого не видят. Они думают, что можно прямо со школьной скамьи пойти и руководить предприятием. Да нет, надо потоптаться хорошо по жизни, как присутствующие здесь. Тогда будет толк", - сказал Лукашенко во вторник в Минске во время рассмотрения кадровых вопросов. Его слова приводит <a href="https://sputnik.by/economy/20201020/1045944287/Lukashenko-zayavil-chto-k-Naftanu-prismatrivayutsya-voryugi.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.Президент считает, что "потоптаться по минским чистым уютным улицам и думать о том, что завтра возьму бразды правления не только предприятием, но и страной в свои руки, - это, по меньшей мере, опасное заблуждение". "Ладно, это никому не запрещено. Амбиции в хорошем смысле слова - это неплохо, когда человек амбициозный. Только надо соизмерять свои силы", - подчеркнул Лукашенко.Он добавил, что к подбору кандидатур для новых кадровых назначений действительно очень внимательно подходят. "Время требует не только хороших профессионалов. Сегодня время требует надежных людей, уверенных и преданных своему государству", - подчеркнул президент.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20201020/protesty-1580626709.html

https://ria.ru/20201020/privatizatsiya-1580630218.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире