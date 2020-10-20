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Мишустин рассказал, кто из исторических личностей его восхищает
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что из исторических личностей у него больше всего вызывают интерес и восхищение президент России Владимир Путин,... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T15:07
2020-10-20T15:07
андрей королев
советский
михаил мишустин
apple
стив джобс
королев
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> заявил, что из исторических личностей у него больше всего вызывают интерес и восхищение президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, советский ученый <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Korolev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Королев</a>, а также основатель <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> <a href="http://ria.ru/person_Stiv_Dzhobs/" target="_blank" data-auto="true">Стив Джобс</a>.Премьер во вторник принял участие в специальной сессии ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай".Он также упомянул <a href="http://ria.ru/location_Korolev/" target="_blank" data-auto="true">Королева</a>. Мишустин напомнил, что Королев создавал технологии, "которыми мы гордимся до сих пор", но при этом до самой смерти не был известен в <a href="http://ria.ru/location_Sovetskijj/" target="_blank" data-auto="true">Советском</a> союзе как создатель этих технологий. Председатель правительства отметил, что очень гордится дружбой с его внуком, хирургом <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Korolev/" target="_blank" data-auto="true">Андреем Королевым</a>. Мишустин подчеркнул, что на Королева "хочется быть похожим" - в том числе, в тех вещах, которые делает правительство.
https://ria.ru/20201008/mishustin-1578808578.html
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андрей королев, советский , михаил мишустин, apple, стив джобс, королев, общество

Мишустин рассказал, кто из исторических личностей его восхищает

15:07 20.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции заседание консультативного совета по иностранным инвестициям в России
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции заседание консультативного совета по иностранным инвестициям в России - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что из исторических личностей у него больше всего вызывают интерес и восхищение президент России Владимир Путин, советский ученый Сергей Королев, а также основатель Apple Стив Джобс.
Премьер во вторник принял участие в специальной сессии ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай".
"Без сомнения, это президент России Владимир Владимирович Путин... Скажу откровенно, столько лет нести ответственность за людей и за развитие своей страны - это вызывает восхищение. Это абсолютно искренне", - сказал Мишустин, отвечая на вопрос о том, кто из исторических личностей ему ближе всего и вызывает восхищение.
Он также упомянул Королева. Мишустин напомнил, что Королев создавал технологии, "которыми мы гордимся до сих пор", но при этом до самой смерти не был известен в Советском союзе как создатель этих технологий. Председатель правительства отметил, что очень гордится дружбой с его внуком, хирургом Андреем Королевым. Мишустин подчеркнул, что на Королева "хочется быть похожим" - в том числе, в тех вещах, которые делает правительство.
"Из мировых лидеров я, наверное, привел бы Стива Джобса. Мне с ним посчастливилось познакомиться много-много лет назад, ещё в начале девяностых. Он очень мудрый человек... Основной его посыл был, и в разговоре в том числе лично, - что очень важно упрощать многие сложные вещи для того, чтобы объяснять их большинству. Он в этом смысле, мне кажется, сделал огромный задел, и сегодня мы пользуемся теми технологиями, которые он заложил", - заключил премьер-министр РФ.
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Андрей КоролевСоветскийМихаил МишустинAppleСтив ДжобсКоролевОбщество
 
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