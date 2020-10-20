Мишустин рассказал, кто из исторических личностей его восхищает
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции заседание консультативного совета по иностранным инвестициям в России
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что из исторических личностей у него больше всего вызывают интерес и восхищение президент России Владимир Путин, советский ученый Сергей Королев, а также основатель Apple Стив Джобс.
Премьер во вторник принял участие в специальной сессии ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай".
"Без сомнения, это президент России Владимир Владимирович Путин... Скажу откровенно, столько лет нести ответственность за людей и за развитие своей страны - это вызывает восхищение. Это абсолютно искренне", - сказал Мишустин, отвечая на вопрос о том, кто из исторических личностей ему ближе всего и вызывает восхищение.
Он также упомянул Королева. Мишустин напомнил, что Королев создавал технологии, "которыми мы гордимся до сих пор", но при этом до самой смерти не был известен в Советском союзе как создатель этих технологий. Председатель правительства отметил, что очень гордится дружбой с его внуком, хирургом Андреем Королевым. Мишустин подчеркнул, что на Королева "хочется быть похожим" - в том числе, в тех вещах, которые делает правительство.
"Из мировых лидеров я, наверное, привел бы Стива Джобса. Мне с ним посчастливилось познакомиться много-много лет назад, ещё в начале девяностых. Он очень мудрый человек... Основной его посыл был, и в разговоре в том числе лично, - что очень важно упрощать многие сложные вещи для того, чтобы объяснять их большинству. Он в этом смысле, мне кажется, сделал огромный задел, и сегодня мы пользуемся теми технологиями, которые он заложил", - заключил премьер-министр РФ.