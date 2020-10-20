https://ria.ru/20201020/lichnosti-1580661924.html

Мишустин рассказал, кто из исторических личностей его восхищает

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что из исторических личностей у него больше всего вызывают интерес и восхищение президент России Владимир Путин,... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T15:07

2020-10-20T15:07

2020-10-20T15:07

андрей королев

советский

михаил мишустин

apple

стив джобс

королев

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580524815_0:264:2988:1944_1400x0_80_0_0_958a36f00c90a6a583873e7d678eff54.jpg

<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> заявил, что из исторических личностей у него больше всего вызывают интерес и восхищение президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, советский ученый <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Korolev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Королев</a>, а также основатель <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> <a href="http://ria.ru/person_Stiv_Dzhobs/" target="_blank" data-auto="true">Стив Джобс</a>.Премьер во вторник принял участие в специальной сессии ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай".Он также упомянул <a href="http://ria.ru/location_Korolev/" target="_blank" data-auto="true">Королева</a>. Мишустин напомнил, что Королев создавал технологии, "которыми мы гордимся до сих пор", но при этом до самой смерти не был известен в <a href="http://ria.ru/location_Sovetskijj/" target="_blank" data-auto="true">Советском</a> союзе как создатель этих технологий. Председатель правительства отметил, что очень гордится дружбой с его внуком, хирургом <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Korolev/" target="_blank" data-auto="true">Андреем Королевым</a>. Мишустин подчеркнул, что на Королева "хочется быть похожим" - в том числе, в тех вещах, которые делает правительство.

https://ria.ru/20201008/mishustin-1578808578.html

4

советский

королев

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей королев, советский , михаил мишустин, apple, стив джобс, королев, общество