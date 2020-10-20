https://ria.ru/20201020/lekarstva-1580738276.html

Названы "самые нужные лекарства" во время пандемии

Терапевт Людмила Лапа в комментарии телеканалу "Звезда" назвала типы лекарств, которые необходимо всегда иметь в домашней аптечке во время пандемии. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T22:07

2020-10-20T22:07

2020-10-20T22:07

распространение нового коронавируса

россия

людмила лапа

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости</strong>. Терапевт <a href="http://ria.ru/person_Ljudmila_Lapa/" target="_blank" data-auto="true">Людмила Лапа</a> в комментарии телеканалу <a href="https://tvzvezda.ru/" target="_blank">"Звезда"</a> назвала типы лекарств, которые необходимо всегда иметь в домашней аптечке во время пандемии.При этом она подчеркнула, что главное в случае плохого самочувствия — обратиться к медикам."В период опасности заражения любым вирусом в доме надо держать маленькую аптечку, чтобы помочь человеку до прихода врача. Вызвать врача - это обязательно. Но самое главное, чтобы было чем помочь", — приводит ее слова телеканал.Так, при температуре врач посоветовала принимать жаропонижающие лекарства. Помимо этого, терапевт посоветовала хранить в аптечке антибиоитики, в частности – макролиды, поскольку они более безопасны. Она напомнила, что принимать их необходимо только после консультации с врачом.Также врач посоветовала запастить противовирусными средствами, укрепляющими иммунитет препаратами и лекарствами на основе лактобактерий и бифидобактерий.В то же время она предостерегла россиян от самолечения.

https://ria.ru/20201019/myasnikov-1580422959.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, людмила лапа, здоровье, общество