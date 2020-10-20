https://ria.ru/20201020/lekarstva-1580738276.html
Названы "самые нужные лекарства" во время пандемии
Терапевт Людмила Лапа в комментарии телеканалу "Звезда" назвала типы лекарств, которые необходимо всегда иметь в домашней аптечке во время пандемии. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T22:07
2020-10-20T22:07
2020-10-20T22:07
распространение нового коронавируса
россия
людмила лапа
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости</strong>. Терапевт <a href="http://ria.ru/person_Ljudmila_Lapa/" target="_blank" data-auto="true">Людмила Лапа</a> в комментарии телеканалу <a href="https://tvzvezda.ru/" target="_blank">"Звезда"</a> назвала типы лекарств, которые необходимо всегда иметь в домашней аптечке во время пандемии.При этом она подчеркнула, что главное в случае плохого самочувствия — обратиться к медикам."В период опасности заражения любым вирусом в доме надо держать маленькую аптечку, чтобы помочь человеку до прихода врача. Вызвать врача - это обязательно. Но самое главное, чтобы было чем помочь", — приводит ее слова телеканал.Так, при температуре врач посоветовала принимать жаропонижающие лекарства. Помимо этого, терапевт посоветовала хранить в аптечке антибиоитики, в частности – макролиды, поскольку они более безопасны. Она напомнила, что принимать их необходимо только после консультации с врачом.Также врач посоветовала запастить противовирусными средствами, укрепляющими иммунитет препаратами и лекарствами на основе лактобактерий и бифидобактерий.В то же время она предостерегла россиян от самолечения.
https://ria.ru/20201019/myasnikov-1580422959.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, людмила лапа, здоровье, общество
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости
. Терапевт Людмила Лапа
в комментарии телеканалу "Звезда"
назвала типы лекарств, которые необходимо всегда иметь в домашней аптечке во время пандемии.
При этом она подчеркнула, что главное в случае плохого самочувствия — обратиться к медикам.
"В период опасности заражения любым вирусом в доме надо держать маленькую аптечку, чтобы помочь человеку до прихода врача. Вызвать врача - это обязательно. Но самое главное, чтобы было чем помочь", — приводит ее слова телеканал.
Так, при температуре врач посоветовала принимать жаропонижающие лекарства. Помимо этого, терапевт посоветовала хранить в аптечке антибиоитики, в частности – макролиды, поскольку они более безопасны. Она напомнила, что принимать их необходимо только после консультации с врачом.
Также врач посоветовала запастить противовирусными средствами, укрепляющими иммунитет препаратами и лекарствами на основе лактобактерий и бифидобактерий.
В то же время она предостерегла россиян от самолечения.