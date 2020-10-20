https://ria.ru/20201020/legkovushka-1580584865.html

В Самаре легковушка провалилась в яму на месте прорыва трубопровода

Провал образовался на трамвайных путях в Промышленном районе Самары из-за прорыва на трубопроводе с горячей водой, в результате поврежден легковой автомобиль,... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T09:09

2020-10-20T09:09

2020-10-20T09:19

самара

происшествия

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<strong>САМАРА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Провал образовался на трамвайных путях в Промышленном районе <a href="http://ria.ru/location_Samara/" target="_blank" data-auto="true">Самары</a> из-за прорыва на трубопроводе с горячей водой, в результате поврежден легковой автомобиль, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.Ранее в группе "ДТП Самары" в социальной сети <a href="https://vk.com/dtp_sam" target="_blank">"ВКонтакте"</a> появились фотографии, на которых виден частично провалившийся в яму на трамвайных путях легковой автомобиль, вокруг все окутано клубами пара.По информации ГУМЧС, информация об утечке горячего водоснабжения на трубопроводе диаметром 500 миллиметров на проспекте Кирова, 44 в Промышленном районе Самары поступила во вторник в 2.45 (1.45 мск).По данным ведомства, из-за аварии без горячей воды остались восемь жилых домов, в которых проживают 2215 человек, и три социально-значимых объекта. Отмечается, что в 7.00 (6.00 мск) все потребители были переключены на резервную схему водоснабжения.

https://ria.ru/20200106/1563139079.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201014/proisshestviya-1579710643.html

самара

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самара, происшествия