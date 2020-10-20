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В Самаре легковушка провалилась в яму на месте прорыва трубопровода
Провал образовался на трамвайных путях в Промышленном районе Самары из-за прорыва на трубопроводе с горячей водой, в результате поврежден легковой автомобиль,... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T09:09
2020-10-20T09:19
самара
происшествия
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<strong>САМАРА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Провал образовался на трамвайных путях в Промышленном районе <a href="http://ria.ru/location_Samara/" target="_blank" data-auto="true">Самары</a> из-за прорыва на трубопроводе с горячей водой, в результате поврежден легковой автомобиль, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.Ранее в группе "ДТП Самары" в социальной сети <a href="https://vk.com/dtp_sam" target="_blank">"ВКонтакте"</a> появились фотографии, на которых виден частично провалившийся в яму на трамвайных путях легковой автомобиль, вокруг все окутано клубами пара.По информации ГУМЧС, информация об утечке горячего водоснабжения на трубопроводе диаметром 500 миллиметров на проспекте Кирова, 44 в Промышленном районе Самары поступила во вторник в 2.45 (1.45 мск).По данным ведомства, из-за аварии без горячей воды остались восемь жилых домов, в которых проживают 2215 человек, и три социально-значимых объекта. Отмечается, что в 7.00 (6.00 мск) все потребители были переключены на резервную схему водоснабжения.
https://ria.ru/20200106/1563139079.html
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самара, происшествия

В Самаре легковушка провалилась в яму на месте прорыва трубопровода

09:09 20.10.2020 (обновлено: 09:19 20.10.2020)
 
© Фото : ДТП Самара/ВКонтактеПрорыв на трубопроводе с горячей водой в Самаре
Прорыв на трубопроводе с горячей водой в Самаре - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Фото : ДТП Самара/ВКонтакте
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САМАРА, 20 окт - РИА Новости. Провал образовался на трамвайных путях в Промышленном районе Самары из-за прорыва на трубопроводе с горячей водой, в результате поврежден легковой автомобиль, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
Ранее в группе "ДТП Самары" в социальной сети "ВКонтакте" появились фотографии, на которых виден частично провалившийся в яму на трамвайных путях легковой автомобиль, вокруг все окутано клубами пара.
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По информации ГУМЧС, информация об утечке горячего водоснабжения на трубопроводе диаметром 500 миллиметров на проспекте Кирова, 44 в Промышленном районе Самары поступила во вторник в 2.45 (1.45 мск).
"Произошел размыв грунта с последующим провалом дорожного покрытия между трамвайными путями глубиной 1 метр на площади 2 квадратных метра. В результате провала поврежден автомобиль ВАЗ-2112, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, из-за аварии без горячей воды остались восемь жилых домов, в которых проживают 2215 человек, и три социально-значимых объекта. Отмечается, что в 7.00 (6.00 мск) все потребители были переключены на резервную схему водоснабжения.
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