В Самаре легковушка провалилась в яму на месте прорыва трубопровода
09:09 20.10.2020 (обновлено: 09:19 20.10.2020)
САМАРА, 20 окт - РИА Новости. Провал образовался на трамвайных путях в Промышленном районе Самары из-за прорыва на трубопроводе с горячей водой, в результате поврежден легковой автомобиль, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
Ранее в группе "ДТП Самары" в социальной сети "ВКонтакте" появились фотографии, на которых виден частично провалившийся в яму на трамвайных путях легковой автомобиль, вокруг все окутано клубами пара.
По информации ГУМЧС, информация об утечке горячего водоснабжения на трубопроводе диаметром 500 миллиметров на проспекте Кирова, 44 в Промышленном районе Самары поступила во вторник в 2.45 (1.45 мск).
"Произошел размыв грунта с последующим провалом дорожного покрытия между трамвайными путями глубиной 1 метр на площади 2 квадратных метра. В результате провала поврежден автомобиль ВАЗ-2112, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, из-за аварии без горячей воды остались восемь жилых домов, в которых проживают 2215 человек, и три социально-значимых объекта. Отмечается, что в 7.00 (6.00 мск) все потребители были переключены на резервную схему водоснабжения.
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