https://ria.ru/20201020/kurs-1580630987.html

Курс евро поднялся выше 92 рублей

Снижение рубля днем усиливается, евро уже по 92 рубля, доллар приблизился к 78 рублям, свидетельствуют данные торгов Московской биржи. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T13:15

2020-10-20T13:15

2020-10-20T13:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

московская биржа

экономика

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Снижение рубля днем усиливается, евро уже по 92 рубля, доллар приблизился к 78 рублям, свидетельствуют данные торгов <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>.Так, курс доллара расчетами "завтра" на 13.02 мск рос на 27 копеек, до 77,93 рубля, курс евро - на 61 копейку, до уровня 92,01 рубля (максимум с 8 октября).На форексе евро дорожает на 0,3%, до 1,1806 доллара.

https://ria.ru/20201020/nalichnye-1580541977.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, московская биржа, экономика