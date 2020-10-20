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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201020/kurs-1580628367.html
Официальный курс евро на среду вырос на 24,9 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 24,88 копейки - до 91,5603 рубля, курс доллара снизился на 14,61 копейки, до 77,7780... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T13:01
2020-10-20T13:01
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 24,88 копейки - до 91,5603 рубля, курс доллара снизился на 14,61 копейки, до 77,7780 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 3,16 копейки, составив 83,98 рубля.
https://ria.ru/20201020/nalichnye-1580541977.html
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на среду вырос на 24,9 копейки

13:01 20.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 24,88 копейки - до 91,5603 рубля, курс доллара снизился на 14,61 копейки, до 77,7780 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 3,16 копейки, составив 83,98 рубля.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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