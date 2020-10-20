https://ria.ru/20201020/krym-1580623102.html

В Крыму рассказали, кто и когда "сдал" полуостров

Крым сдали в 1954 году при Хрущеве, а не в 2014 году, когда произошло восстановление справедливости, заявил РИА Новости во вторник депутат Госдумы РФ от Крыма... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T12:32

2020-10-20T12:32

2020-10-20T12:33

руслан бальбек

рсфср

госдума рф

верховная рада украины

никита хрущев

владимир зеленский

республика крым

ссср

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Крым сдали в 1954 году при <a href="http://ria.ru/person_Nikita_KHrushhev/" target="_blank" data-auto="true">Хрущеве</a>, а не в 2014 году, когда произошло восстановление справедливости, заявил РИА Новости во вторник депутат Госдумы РФ от Крыма <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Balbek/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Бальбек</a>.Ранее во вторник президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> Владимир Зеленский в послании <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной раде</a> заявил, что виновные в сдаче Крыма "без боя" в 2014 году должны нести ответственность. Президент отметил, что здесь речь идет не о мести, а о справедливости.Кроме того, отметил Бальбек, Зеленский слишком преувеличил военные возможности Украины, заявляя о намерении построить в Черном море две военно-морские базы."Видимо, он не различает понятия "военная база" и "причал для катеров береговой охраны". База в "полной комплектации" обойдется в несколько миллиардов долларов, а причальная стенка - в миллион раз дешевле. Так что погорячился президент Украины. Крымчан новым причалом для старых натовских катеров не испугать", - сказал крымский депутат.В том же послании Зеленский заявил, что в стране начинается строительство двух военно-морских баз "для защиты Черноморского региона".Передача Крымской области из состава <a href="http://ria.ru/location_RSFSR/" target="_blank" data-auto="true">РСФСР</a> в состав УССР была осуществлена на основании указа президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года, утвержденного законом СССР от 26 апреля того же года. Необходимость передачи Крымской области в состав Украинской ССР в соответствующем указе объяснялась "общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР".

https://ria.ru/20201020/krym-1580583086.html

https://ria.ru/20201010/krym-1579169662.html

рсфср

республика крым

ссср

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руслан бальбек, рсфср, госдума рф, верховная рада украины, никита хрущев, владимир зеленский, республика крым, ссср, в мире