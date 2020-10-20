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https://ria.ru/20201020/krym-1580623102.html
В Крыму рассказали, кто и когда "сдал" полуостров
Крым сдали в 1954 году при Хрущеве, а не в 2014 году, когда произошло восстановление справедливости, заявил РИА Новости во вторник депутат Госдумы РФ от Крыма... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T12:32
2020-10-20T12:33
руслан бальбек
рсфср
госдума рф
верховная рада украины
никита хрущев
владимир зеленский
республика крым
ссср
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Крым сдали в 1954 году при <a href="http://ria.ru/person_Nikita_KHrushhev/" target="_blank" data-auto="true">Хрущеве</a>, а не в 2014 году, когда произошло восстановление справедливости, заявил РИА Новости во вторник депутат Госдумы РФ от Крыма <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Balbek/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Бальбек</a>.Ранее во вторник президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> Владимир Зеленский в послании <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной раде</a> заявил, что виновные в сдаче Крыма "без боя" в 2014 году должны нести ответственность. Президент отметил, что здесь речь идет не о мести, а о справедливости.Кроме того, отметил Бальбек, Зеленский слишком преувеличил военные возможности Украины, заявляя о намерении построить в Черном море две военно-морские базы."Видимо, он не различает понятия "военная база" и "причал для катеров береговой охраны". База в "полной комплектации" обойдется в несколько миллиардов долларов, а причальная стенка - в миллион раз дешевле. Так что погорячился президент Украины. Крымчан новым причалом для старых натовских катеров не испугать", - сказал крымский депутат.В том же послании Зеленский заявил, что в стране начинается строительство двух военно-морских баз "для защиты Черноморского региона".Передача Крымской области из состава <a href="http://ria.ru/location_RSFSR/" target="_blank" data-auto="true">РСФСР</a> в состав УССР была осуществлена на основании указа президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года, утвержденного законом СССР от 26 апреля того же года. Необходимость передачи Крымской области в состав Украинской ССР в соответствующем указе объяснялась "общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР".
https://ria.ru/20201020/krym-1580583086.html
https://ria.ru/20201010/krym-1579169662.html
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руслан бальбек, рсфср, госдума рф, верховная рада украины, никита хрущев, владимир зеленский, республика крым, ссср, в мире

В Крыму рассказали, кто и когда "сдал" полуостров

12:32 20.10.2020 (обновлено: 12:33 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Крым сдали в 1954 году при Хрущеве, а не в 2014 году, когда произошло восстановление справедливости, заявил РИА Новости во вторник депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек.
Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский в послании Верховной раде заявил, что виновные в сдаче Крыма "без боя" в 2014 году должны нести ответственность. Президент отметил, что здесь речь идет не о мести, а о справедливости.
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"Что касается якобы сдачи Крыма - так и здесь ложь и фальшь: мы сами захотели в Россию, а стрелять по мирным жителям украинские военные не решились, да и понимали последствия для себя. Нас сдали при Хрущеве (в 1954 году - ред.) Украине. Вот где было предательство, а в 2014 году - торжество справедливости", - сказал Бальбек.
Кроме того, отметил Бальбек, Зеленский слишком преувеличил военные возможности Украины, заявляя о намерении построить в Черном море две военно-морские базы.
"Видимо, он не различает понятия "военная база" и "причал для катеров береговой охраны". База в "полной комплектации" обойдется в несколько миллиардов долларов, а причальная стенка - в миллион раз дешевле. Так что погорячился президент Украины. Крымчан новым причалом для старых натовских катеров не испугать", - сказал крымский депутат.
В том же послании Зеленский заявил, что в стране начинается строительство двух военно-морских баз "для защиты Черноморского региона".
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Передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР была осуществлена на основании указа президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года, утвержденного законом СССР от 26 апреля того же года. Необходимость передачи Крымской области в состав Украинской ССР в соответствующем указе объяснялась "общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР".
 
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Руслан БальбекРСФСРГосдума РФВерховная Рада УкраиныНикита ХрущевВладимир ЗеленскийРеспублика КрымСССРВ мире
 
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