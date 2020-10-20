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https://ria.ru/20201020/krym-1580612578.html
Зеленский назвал возвращение Крыма своим ключевым приоритетом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, что мир в Донбассе и "возвращение" Крыма являются его ключевыми приоритетами. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T11:43
2020-10-20T11:43
михаил шеремет
донбасс
госдума рф
владимир зеленский
великобритания
турция
республика крым
в мире
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<strong>КИЕВ, 20 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил во вторник, что мир в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> и "возвращение" Крыма являются его ключевыми приоритетами.По его словам, власти ищут действенные инструменты для возвращения территорий. Он напомнил, что Киев создает формат "Крымская платформа" для обсуждения "возвращения" полуострова в состав Украины. "Я уже предметно обсудил эту инициативу с представителями ЕС, Великобритании, Канады, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> и другими. Много кто высказал готовность присоединиться и принимать в ней активное участие", - сказал Зеленский.Ранее депутат Госдумы РФ от крымского региона <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_SHeremet/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Шеремет</a> заявил, что создаваемый Украиной антикрымский союз для возвращения полуострова под украинскую юрисдикцию обречен и обернется для ее участников полным политическим фиаско. По его словам, Крым вернулся в Россию навсегда, сделанный выбор крымчан на референдуме окончателен и бесповоротен.
https://ria.ru/20201020/krym-1580583086.html
~80% земель современной Украины - это подарки русских царей, Ленина и Сталина. Верни, Зеля.
75
Проще и реальнее всего томос новый придумать
47
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донбасс
великобритания
турция
республика крым
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михаил шеремет, донбасс, госдума рф, владимир зеленский, великобритания, турция, республика крым, в мире

Зеленский назвал возвращение Крыма своим ключевым приоритетом

11:43 20.10.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
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КИЕВ, 20 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, что мир в Донбассе и "возвращение" Крыма являются его ключевыми приоритетами.
"Мир в Донбассе и деоккупация Крыма - мои ключевые приоритеты", - заявил Зеленский, выступая с ежегодным посланием к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении Украины.
По его словам, власти ищут действенные инструменты для возвращения территорий. Он напомнил, что Киев создает формат "Крымская платформа" для обсуждения "возвращения" полуострова в состав Украины. "Я уже предметно обсудил эту инициативу с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции и другими. Много кто высказал готовность присоединиться и принимать в ней активное участие", - сказал Зеленский.
Ранее депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что создаваемый Украиной антикрымский союз для возвращения полуострова под украинскую юрисдикцию обречен и обернется для ее участников полным политическим фиаско. По его словам, Крым вернулся в Россию навсегда, сделанный выбор крымчан на референдуме окончателен и бесповоротен.
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Михаил ШереметДонбассГосдума РФВладимир ЗеленскийВеликобританияТурцияРеспублика КрымВ мире
 
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