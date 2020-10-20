https://ria.ru/20201020/krym-1580612578.html

Зеленский назвал возвращение Крыма своим ключевым приоритетом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, что мир в Донбассе и "возвращение" Крыма являются его ключевыми приоритетами. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T11:43

2020-10-20T11:43

2020-10-20T11:43

михаил шеремет

донбасс

госдума рф

владимир зеленский

великобритания

турция

республика крым

в мире

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<strong>КИЕВ, 20 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил во вторник, что мир в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> и "возвращение" Крыма являются его ключевыми приоритетами.По его словам, власти ищут действенные инструменты для возвращения территорий. Он напомнил, что Киев создает формат "Крымская платформа" для обсуждения "возвращения" полуострова в состав Украины. "Я уже предметно обсудил эту инициативу с представителями ЕС, Великобритании, Канады, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> и другими. Много кто высказал готовность присоединиться и принимать в ней активное участие", - сказал Зеленский.Ранее депутат Госдумы РФ от крымского региона <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_SHeremet/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Шеремет</a> заявил, что создаваемый Украиной антикрымский союз для возвращения полуострова под украинскую юрисдикцию обречен и обернется для ее участников полным политическим фиаско. По его словам, Крым вернулся в Россию навсегда, сделанный выбор крымчан на референдуме окончателен и бесповоротен.

https://ria.ru/20201020/krym-1580583086.html

alnoor1953 ~80% земель современной Украины - это подарки русских царей, Ленина и Сталина. Верни, Зеля. 75

Игорь Земский Проще и реальнее всего томос новый придумать 47

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донбасс

великобритания

турция

республика крым

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил шеремет, донбасс, госдума рф, владимир зеленский, великобритания, турция, республика крым, в мире