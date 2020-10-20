https://ria.ru/20201020/krym-1580583086.html

В Крыму заявили, что Украина потеряла инструмент шантажа полуострова

Украина потеряла инструмент шантажа полуострова с помощью устроенной путем перекрытия Северо-Крымского канала водной блокады, проблема вододефицита в регионе с... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T08:41

2020-10-20T08:41

2020-10-20T10:44

владимир бобков

михаил мишустин

республика крым

севастополь

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/152243/17/1522431714_0:167:3049:1882_1400x0_80_0_0_15c86ee6e613eb310caa02af7a1538e6.jpg

<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> потеряла инструмент шантажа полуострова с помощью устроенной путем перекрытия Северо-Крымского канала водной блокады, проблема вододефицита в регионе с помощью федерального центра будет решена окончательно, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.Ранее премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> сообщил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств будет выделена из федерального бюджета. По его словам, правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республики Крым</a> и города <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополь</a>.По его словам, сначала украинские власти будут критиковать и ставить под сомнение комплексный план устойчивого водоснабжения полуострова, а затем, после его реализации, начнут игнорировать и пытаться замолчать успехи российского Крыма."Украина лишила Крым поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, но теперь это не является рычагом шантажа и давления. Это изначально была их слабая карта. Проблема вододефицита в регионе будет решена окончательно", — подчеркнул вице-спикер.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет бурения скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.

https://radiosputnik.ria.ru/20201019/aksenov-1580539917.html

https://ria.ru/20201005/voda-1578245506.html

piligrimwl А 5 лет назад кто мешал решить эту проблему? Пока гром не грянет... Мост мостом, но водоснабжение на много важнее 181

George Av Сколько можно говорить о Севро-Крымском канале. Это техническая вода. Ну не будут теперь рис в Крыму выращивать, займут другими культурами площади. Пусть захлебнутся водой своей - "понадкусывают". В памяти-то останется мерзость 170

24

республика крым

севастополь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир бобков, михаил мишустин, республика крым, севастополь, в мире