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https://ria.ru/20201020/krym-1580583086.html
В Крыму заявили, что Украина потеряла инструмент шантажа полуострова
Украина потеряла инструмент шантажа полуострова с помощью устроенной путем перекрытия Северо-Крымского канала водной блокады, проблема вододефицита в регионе с... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T08:41
2020-10-20T10:44
владимир бобков
михаил мишустин
республика крым
севастополь
в мире
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> потеряла инструмент шантажа полуострова с помощью устроенной путем перекрытия Северо-Крымского канала водной блокады, проблема вододефицита в регионе с помощью федерального центра будет решена окончательно, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.Ранее премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> сообщил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств будет выделена из федерального бюджета. По его словам, правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республики Крым</a> и города <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополь</a>.По его словам, сначала украинские власти будут критиковать и ставить под сомнение комплексный план устойчивого водоснабжения полуострова, а затем, после его реализации, начнут игнорировать и пытаться замолчать успехи российского Крыма."Украина лишила Крым поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, но теперь это не является рычагом шантажа и давления. Это изначально была их слабая карта. Проблема вододефицита в регионе будет решена окончательно", — подчеркнул вице-спикер.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет бурения скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.
https://radiosputnik.ria.ru/20201019/aksenov-1580539917.html
https://ria.ru/20201005/voda-1578245506.html
А 5 лет назад кто мешал решить эту проблему? Пока гром не грянет... Мост мостом, но водоснабжение на много важнее
181
Сколько можно говорить о Севро-Крымском канале. Это техническая вода. Ну не будут теперь рис в Крыму выращивать, займут другими культурами площади. Пусть захлебнутся водой своей - "понадкусывают". В памяти-то останется мерзость
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республика крым
севастополь
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владимир бобков, михаил мишустин, республика крым, севастополь, в мире

В Крыму заявили, что Украина потеряла инструмент шантажа полуострова

08:41 20.10.2020 (обновлено: 10:44 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПамятник архитектуры "Ласточкино гнездо"
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости. Украина потеряла инструмент шантажа полуострова с помощью устроенной путем перекрытия Северо-Крымского канала водной блокады, проблема вододефицита в регионе с помощью федерального центра будет решена окончательно, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств будет выделена из федерального бюджета. По его словам, правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города Севастополь.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 18:56
Аксенов раскрыл план по обеспечению Крыма водой

"Так сложилось исторически, что для Крыма проблема вододефицита возникла не вчера, и Украина этим цинично воспользовалась. Сегодня для полуострова, который получил современную транспортную и энергетическую инфраструктуру, который постепенно выходит из международной изоляции, одной из крайних масштабных очевидных проблем остается водоснабжение, и это знает правительство Российской Федерации. Выделенные Крыму средства — это ответ различным скептикам и шантажистам, которые организовывали водную блокаду полуострова. Водная блокада Украины провалилась", — сказал РИА Новости Бобков.

По его словам, сначала украинские власти будут критиковать и ставить под сомнение комплексный план устойчивого водоснабжения полуострова, а затем, после его реализации, начнут игнорировать и пытаться замолчать успехи российского Крыма.
"Украина лишила Крым поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, но теперь это не является рычагом шантажа и давления. Это изначально была их слабая карта. Проблема вододефицита в регионе будет решена окончательно", — подчеркнул вице-спикер.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет бурения скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.
Симферопольская ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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Симферопольскую ТЭЦ в Крыму реконструируют для экономии воды
 
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Владимир БобковМихаил МишустинРеспублика КрымСевастопольВ мире
 
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