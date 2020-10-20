https://ria.ru/20201020/kruizy-1580688152.html

Круизные компании вводят единые правила для путешественников в пандемию

Круизные компании вводят единые правила для путешественников во время пандемии, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T19:37

2020-10-20T19:37

2020-10-20T19:49

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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. </strong>Круизные компании вводят единые правила для путешественников во время пандемии, <a href="https://www.travelandleisure.com/cruises/cruises-mandatory-covid-tests" target="_blank">сообщает</a> Travel and Leisure.Международная ассоциация круизных линий (CLIA), которая объединяет 95 процентов крупнейших компаний отрасли по всему миру, сообщила, что все ее члены введут обязательное тестирование на коронавирус пассажиров и экипажей. Также путешественники должны будут соблюдать социальную дистанцию в терминалах посадки, на борту судов и во время экскурсий на берегу. Последние – возможны только организованными группами, покидать которые запрещено.Маски – обязательны для отдыхающих старше двух лет и на лайнере (исключение – каюта, ресторан и бассейн), и во время нахождения в городах. Пассажиры обязаны ежедневно проходить термметрию.На кораблях будет усовершенствована система вентиляции и выделено помещение для изолятора для заболевших туристов. Правила уборки и дезинфекции будут четко прописаны и должны тщательно соблюдаться.Круизные компании должны увеличить число врачей на борту, заключить предварительные договоры с организациями, которые могут обеспечить карантин на берегу, с медучреждениями и транспортными компаниями. Контакты между членами экипажа будут сокращены.

https://ria.ru/20201020/abkhaziya-1579373063.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых на море, коронавирус covid-19, туризм, круизы, новости - туризм