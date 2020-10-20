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https://ria.ru/20201020/kruizy-1580688152.html
Круизные компании вводят единые правила для путешественников в пандемию
Круизные компании вводят единые правила для путешественников во время пандемии, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T19:37
2020-10-20T19:49
отдых на море
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круизы
новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. </strong>Круизные компании вводят единые правила для путешественников во время пандемии, <a href="https://www.travelandleisure.com/cruises/cruises-mandatory-covid-tests" target="_blank">сообщает</a> Travel and Leisure.Международная ассоциация круизных линий (CLIA), которая объединяет 95 процентов крупнейших компаний отрасли по всему миру, сообщила, что все ее члены введут обязательное тестирование на коронавирус пассажиров и экипажей. Также путешественники должны будут соблюдать социальную дистанцию в терминалах посадки, на борту судов и во время экскурсий на берегу. Последние – возможны только организованными группами, покидать которые запрещено.Маски – обязательны для отдыхающих старше двух лет и на лайнере (исключение – каюта, ресторан и бассейн), и во время нахождения в городах. Пассажиры обязаны ежедневно проходить термметрию.На кораблях будет усовершенствована система вентиляции и выделено помещение для изолятора для заболевших туристов. Правила уборки и дезинфекции будут четко прописаны и должны тщательно соблюдаться.Круизные компании должны увеличить число врачей на борту, заключить предварительные договоры с организациями, которые могут обеспечить карантин на берегу, с медучреждениями и транспортными компаниями. Контакты между членами экипажа будут сокращены.
https://ria.ru/20201020/abkhaziya-1579373063.html
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отдых на море, коронавирус covid-19, туризм, круизы, новости - туризм

Круизные компании вводят единые правила для путешественников в пандемию

19:37 20.10.2020 (обновлено: 19:49 20.10.2020)
 
CC BY 2.0 / Paula Funnell / Black WatchКруизный лайнер Black Watch
Круизный лайнер Black Watch - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
CC BY 2.0 / Paula Funnell / Black Watch
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Круизные компании вводят единые правила для путешественников во время пандемии, сообщает Travel and Leisure.
Международная ассоциация круизных линий (CLIA), которая объединяет 95 процентов крупнейших компаний отрасли по всему миру, сообщила, что все ее члены введут обязательное тестирование на коронавирус пассажиров и экипажей. Также путешественники должны будут соблюдать социальную дистанцию в терминалах посадки, на борту судов и во время экскурсий на берегу. Последние – возможны только организованными группами, покидать которые запрещено.
Маски – обязательны для отдыхающих старше двух лет и на лайнере (исключение – каюта, ресторан и бассейн), и во время нахождения в городах. Пассажиры обязаны ежедневно проходить термметрию.
На кораблях будет усовершенствована система вентиляции и выделено помещение для изолятора для заболевших туристов. Правила уборки и дезинфекции будут четко прописаны и должны тщательно соблюдаться.
Круизные компании должны увеличить число врачей на борту, заключить предварительные договоры с организациями, которые могут обеспечить карантин на берегу, с медучреждениями и транспортными компаниями. Контакты между членами экипажа будут сокращены.
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