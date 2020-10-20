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https://ria.ru/20201020/krizis-1580687893.html
Орешкин заявил о неизбежности кризисов в России
Кризис является неотъемлемой частью любой развивающейся системы, поэтому, если Россия хочет идти вперед, то их точно не избежать, считает помощник президента РФ РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T16:55
2020-10-20T16:55
международный форум «открытые инновации – 2020»
россия
максим орешкин
экономика
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Кризис является неотъемлемой частью любой развивающейся системы, поэтому, если Россия хочет идти вперед, то их точно не избежать, считает помощник президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Oreshkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Орешкин</a>."Кризис - это вообще неотъемлемая часть любой развивающейся системы. Если мы хотим идти вперед, не стоять на месте, то на пути любого движения вперед таких явлений точно не избежать. Важно, конечно, что несут кризисы и как они проходят, как на них в целом реагирует система, какие последствия есть для разных участников процесса: для компаний, для населения, для экономики в целом", - сказал Орешкин, выступая на форуме "Открытые инновации".Он отметил, что в реакции государства на кризисы есть три важных элемента. "Первый - это макроэкономическая политика, это те выводы, которые экономисты сделали еще из кризисов 30-х годов прошлого века, из великой депрессии в США, из кризисов в Европе", - пояснил он.Второй элемент, по словам помощника президента, поддержка граждан, так как в любом кризисе есть люди, которые оказываются в трудной жизненной ситуации. "Таким людям нужно помогать и оказывать им поддержку для того, чтобы они не выпадали из социума, не оказывались в таких трудных жизненных ситуациях продолжительное время", - добавил Орешкин. Он отметил, что важно также помогать людям находить себя, если меняется реальность, например, посредством переобучения."Третье направление - это поддержка структурных изменений в экономике. ... Если посмотреть на то, как мы реагировали на кризис, те решения, о которых сейчас говорил <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Владимирович Мишустин</a> (премьер-министр РФ - ред.), снижение, например, страховых взносов и налога на прибыль IT-компаний, это меры экономической политики, которые поддерживают структурные изменения, поддерживают изменения экономики, позволяют ей выйти на более высокие темпы роста", - уточнил спикер."Поэтому, еще раз - кризис неизбежен, поэтому, если мы хотим развиваться, кризисы будут, важно как на эти кризисы реагировать, и главное - обеспечивать защиту людей в таких кризисных ситуациях", - заключил Орешкин.
https://ria.ru/20201019/forum-1580101695.html
https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580658142.html
https://ria.ru/20201019/dvorkovich-1580432913.html
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РИА Новости
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международный форум «открытые инновации – 2020» , россия, максим орешкин, экономика

Орешкин заявил о неизбежности кризисов в России

16:55 20.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМаксим Орешкин
Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Кризис является неотъемлемой частью любой развивающейся системы, поэтому, если Россия хочет идти вперед, то их точно не избежать, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.
"Кризис - это вообще неотъемлемая часть любой развивающейся системы. Если мы хотим идти вперед, не стоять на месте, то на пути любого движения вперед таких явлений точно не избежать. Важно, конечно, что несут кризисы и как они проходят, как на них в целом реагирует система, какие последствия есть для разных участников процесса: для компаний, для населения, для экономики в целом", - сказал Орешкин, выступая на форуме "Открытые инновации".
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Он отметил, что в реакции государства на кризисы есть три важных элемента. "Первый - это макроэкономическая политика, это те выводы, которые экономисты сделали еще из кризисов 30-х годов прошлого века, из великой депрессии в США, из кризисов в Европе", - пояснил он.
Второй элемент, по словам помощника президента, поддержка граждан, так как в любом кризисе есть люди, которые оказываются в трудной жизненной ситуации. "Таким людям нужно помогать и оказывать им поддержку для того, чтобы они не выпадали из социума, не оказывались в таких трудных жизненных ситуациях продолжительное время", - добавил Орешкин. Он отметил, что важно также помогать людям находить себя, если меняется реальность, например, посредством переобучения.
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"Третье направление - это поддержка структурных изменений в экономике. ... Если посмотреть на то, как мы реагировали на кризис, те решения, о которых сейчас говорил Михаил Владимирович Мишустин (премьер-министр РФ - ред.), снижение, например, страховых взносов и налога на прибыль IT-компаний, это меры экономической политики, которые поддерживают структурные изменения, поддерживают изменения экономики, позволяют ей выйти на более высокие темпы роста", - уточнил спикер.
"Поэтому, еще раз - кризис неизбежен, поэтому, если мы хотим развиваться, кризисы будут, важно как на эти кризисы реагировать, и главное - обеспечивать защиту людей в таких кризисных ситуациях", - заключил Орешкин.
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Международный форум «Открытые инновации – 2020»РоссияМаксим ОрешкинЭкономика
 
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