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Сахалинских нерп поймали на воровстве улова у рыбаков
Житель Сахалина снял на видео, как нерпы воруют рыбу из неводов у рыбаков, видеограф Сергей Любаченко выложил ролик с дрона на своей странице в Instagram во... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T17:15
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сахалин
происшествия
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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 окт - РИА Новости.</strong> Житель Сахалина снял на видео, как нерпы воруют рыбу из неводов у рыбаков, видеограф Сергей Любаченко выложил ролик с дрона на своей странице в Instagram во вторник.Как рассказал РИА Новости видеограф, снимать пришлось на пяти неводах шесть дней в течение трех недель (по выходным). Видео снято недалеко от сел Стародубское и Взморье в Долинском районе (юго-восточное побережье <a href="http://ria.ru/location_Sakhalin/" target="_blank" data-auto="true">Сахалина</a>) в 1-1,5 километрах от берега.
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сахалин, происшествия

Сахалинских нерп поймали на воровстве улова у рыбаков

17:15 20.10.2020 (обновлено: 17:24 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТюлень-ларга в вольере Центра реабилитации морских млекопитающих "Тюлень" в поселке Тавричанка Приморского края
Тюлень-ларга в вольере Центра реабилитации морских млекопитающих Тюлень в поселке Тавричанка Приморского края - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 окт - РИА Новости. Житель Сахалина снял на видео, как нерпы воруют рыбу из неводов у рыбаков, видеограф Сергей Любаченко выложил ролик с дрона на своей странице в Instagram во вторник.
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Нерпы воруют рыбу! Прочитав новость о том, что рыбаки ведут войну с нерпами на рыболовных неводах, я решил убедиться так ли это и в чем причины. Я провел наблюдения на 5 неводах, в течении 6 дней. На второй день наблюдений мне все-таки удалось их застать за “воровством”. Стоит отметить, что нерпа очень боязливое животное, даже пустая лодка привязанная к “котлу” невода, настораживает их, они держатся от нее на приличном расстоянии. При наличии лодки с рыбаками, нерпы уходят совсем. Сколько ест нерпа? В день одна особь съедает 3-5 кг. рыбы и др. Для конвертации: 1 кета весит 3-5 кг.; 1 горбуша - 2-3 кг. Из наблюдений, нерпа не ждет захода рыбы в невод она охотится за ней там, где она есть. Из 5 неводов, нерпа была только в двух, которые располагались в непосредственной близости с их исторически сформированными лежбищами. Да я слышал хлопки, но не могу утверждать был это выстрел с оружия или это была петарда. Но очевидно, что война за улов существует. Вот только ответ на вопрос “Кто у кого ворует рыбу?” я оставил бы открытым.

Публикация от Сергей Любаченко (@sergey_lyubachenko)

"Прочитав новость о том, что рыбаки ведут войну с нерпами на рыболовных неводах, я решил убедиться, так ли это и в чем причины. На второй день наблюдений мне все-таки удалось их застать за "воровством", - сообщает автор.
Как рассказал РИА Новости видеограф, снимать пришлось на пяти неводах шесть дней в течение трех недель (по выходным). Видео снято недалеко от сел Стародубское и Взморье в Долинском районе (юго-восточное побережье Сахалина) в 1-1,5 километрах от берега.
 
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