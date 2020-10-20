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Сахалинских нерп поймали на воровстве улова у рыбаков

Житель Сахалина снял на видео, как нерпы воруют рыбу из неводов у рыбаков, видеограф Сергей Любаченко выложил ролик с дрона на своей странице в Instagram во... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T17:15

2020-10-20T17:15

2020-10-20T17:24

сахалин

происшествия

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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 окт - РИА Новости.</strong> Житель Сахалина снял на видео, как нерпы воруют рыбу из неводов у рыбаков, видеограф Сергей Любаченко выложил ролик с дрона на своей странице в Instagram во вторник.Как рассказал РИА Новости видеограф, снимать пришлось на пяти неводах шесть дней в течение трех недель (по выходным). Видео снято недалеко от сел Стародубское и Взморье в Долинском районе (юго-восточное побережье <a href="http://ria.ru/location_Sakhalin/" target="_blank" data-auto="true">Сахалина</a>) в 1-1,5 километрах от берега.

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сахалин

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалин, происшествия