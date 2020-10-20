https://ria.ru/20201020/krazha-1580579319.html

В Чите неизвестные украли трубу для подачи кислорода больным COVID

Злоумышленники похитили 13 метров медной трубы для подачи кислорода больным коронавирусной инфекцией COVID-19 в горбольнице Читы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T07:39

2020-10-20T07:39

2020-10-20T12:34

распространение нового коронавируса

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<strong>КРАСНОЯРСК, 20 окт - РИА Новости.</strong> Злоумышленники похитили 13 метров медной трубы для подачи кислорода больным коронавирусной инфекцией COVID-19 в горбольнице <a href="http://ria.ru/location_CHita/" target="_blank" data-auto="true">Читы</a>, сообщает пресс-служба правительства <a href="http://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Забайкальского края</a>.В пресс-службе добавили, что пять пациентов, нуждающиеся в бесперебойной подаче кислорода, были переведены в реанимацию другого корпуса. Никто не пострадал. На данный момент инженеры провели восстановительные работы. Все пациенты, кому необходим кислород, получают лечение в полном объёме. На месте работают сотрудники правоохранительных структур.Полиция проводит проверку по факту кражи 13 метров медной трубы для подачи кислорода больным коронавирусной инфекцией COVID-19 в горбольнице Читы, сообщилив краевом главке ГУМВД.По данным полиции, следственно-оперативная группа на месте выяснила, что повреждение трубы произошло на крыше здания.По данным оперативного регионального штаба, в крае за сутки коронавирус подтвержден у 198 человек. С момента начала пандемии зафиксировано 9281 случай заболевания и 91 летальный исход.По данным оперативного регионального штаба, в крае за сутки диагноз коронавируса подтвержден у 198 человек. С момента начала пандемии зафиксировано 9281 случай заболевания и 91 летальный исход.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201019/maski-1580429220.html

https://ria.ru/20201013/ivl-1579512636.html

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забайкальский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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