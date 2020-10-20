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В Чите неизвестные украли трубу для подачи кислорода больным COVID
Злоумышленники похитили 13 метров медной трубы для подачи кислорода больным коронавирусной инфекцией COVID-19 в горбольнице Читы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T07:39
2020-10-20T12:34
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
забайкальский край
чита
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<strong>КРАСНОЯРСК, 20 окт - РИА Новости.</strong> Злоумышленники похитили 13 метров медной трубы для подачи кислорода больным коронавирусной инфекцией COVID-19 в горбольнице <a href="http://ria.ru/location_CHita/" target="_blank" data-auto="true">Читы</a>, сообщает пресс-служба правительства <a href="http://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Забайкальского края</a>.В пресс-службе добавили, что пять пациентов, нуждающиеся в бесперебойной подаче кислорода, были переведены в реанимацию другого корпуса. Никто не пострадал. На данный момент инженеры провели восстановительные работы. Все пациенты, кому необходим кислород, получают лечение в полном объёме. На месте работают сотрудники правоохранительных структур.Полиция проводит проверку по факту кражи 13 метров медной трубы для подачи кислорода больным коронавирусной инфекцией COVID-19 в горбольнице Читы, сообщилив краевом главке ГУМВД.По данным полиции, следственно-оперативная группа на месте выяснила, что повреждение трубы произошло на крыше здания.По данным оперативного регионального штаба, в крае за сутки коронавирус подтвержден у 198 человек. С момента начала пандемии зафиксировано 9281 случай заболевания и 91 летальный исход.По данным оперативного регионального штаба, в крае за сутки диагноз коронавируса подтвержден у 198 человек. С момента начала пандемии зафиксировано 9281 случай заболевания и 91 летальный исход.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, забайкальский край, чита, происшествия

В Чите неизвестные украли трубу для подачи кислорода больным COVID

07:39 20.10.2020 (обновлено: 12:34 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении гемодиализа городской клинической больницы № 52 в Москве
Медицинский работник в отделении гемодиализа городской клинической больницы № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОЯРСК, 20 окт - РИА Новости. Злоумышленники похитили 13 метров медной трубы для подачи кислорода больным коронавирусной инфекцией COVID-19 в горбольнице Читы, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
"Девятнадцатого октября произошло ЧП на территории читинской горбольницы номер 1, где получают лечение пациенты с коронавирусной инфекцией. В 19.30 аппараты ИВЛ подали звуковые сигналы о том, что резко упало давление в системе подачи кислорода. Поиск причины привёл к выявлению утечки спасительного газа: было похищено порядка 13 метров медной трубы, задействованной на подачу кислорода в корпус, где развёрнуто 200 коек и 150 из них подключены к кислородной разводке", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что пять пациентов, нуждающиеся в бесперебойной подаче кислорода, были переведены в реанимацию другого корпуса. Никто не пострадал. На данный момент инженеры провели восстановительные работы. Все пациенты, кому необходим кислород, получают лечение в полном объёме. На месте работают сотрудники правоохранительных структур.
Полиция проводит проверку по факту кражи 13 метров медной трубы для подачи кислорода больным коронавирусной инфекцией COVID-19 в горбольнице Читы, сообщилив краевом главке ГУМВД.
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По данным полиции, следственно-оперативная группа на месте выяснила, что повреждение трубы произошло на крыше здания.
"В это время бригада рабочих в количестве 19 человек осуществляла ремонт перекрытия. На территории больницы осуществляется пропускной режим. Проход на крышу здания возможен только с разрешения руководства больницы. По данному факту проводится проверка, опрашиваются рабочие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказала собеседница агентства.
По данным оперативного регионального штаба, в крае за сутки коронавирус подтвержден у 198 человек. С момента начала пандемии зафиксировано 9281 случай заболевания и 91 летальный исход.
По данным оперативного регионального штаба, в крае за сутки диагноз коронавируса подтвержден у 198 человек. С момента начала пандемии зафиксировано 9281 случай заболевания и 91 летальный исход.
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