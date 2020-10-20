https://ria.ru/20201020/kosti-1580668465.html

Врач назвала разрушающую кости привычку

Доктор медицинских наук Ольга Лесняк предупредила о связи курения с развитием остеопороза — заболевания, при котором уменьшается костная масса и повышается риск РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T15:33

2020-10-20T15:33

2020-10-20T15:44

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общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Доктор медицинских наук Ольга Лесняк предупредила о связи курения с развитием остеопороза — заболевания, при котором уменьшается костная масса и повышается риск переломов."Половина мужчин курят. В некоторых регионах курит каждая четвертая женщина, особенно среди молодых. Это ужасная привычка для состояния костной ткани. Она разрушает кости и у мужчин, и у женщин", — цитирует медика <a href="https://www.mskagency.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">АГН "Москва"</a>.Врач также напомнила, что риск развития остеопороза увеличивается после пятидесяти лет."Каждая третья женщина, каждый пятый мужчина, начиная с 50 лет, до конца своей жизни хотя бы один раз сломает кость из-за остеопороза", — отметила она. Лучшим средством профилактики заболевания Лесняк назвала витамин D. Она подчеркнула, что россияне испытывают дефицит этого вещества, особенно в зимний период.

https://ria.ru/20201019/samarskiy-universitet-1579953759.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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