https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580709503.html

В Греции выявили рекордный прирост новых случаев коронавируса

В Греции за минувшие сутки выявили 667 новых случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 45 человек при контроле на въезде в страну, сообщила во вторник... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T18:25

2020-10-20T18:25

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<strong>АФИНЫ, 20 окт – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> за минувшие сутки выявили 667 новых случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 45 человек при контроле на въезде в страну, сообщила во вторник национальная организация общественного здравоохранения.Это рекордное число заболевших за сутки с начала пандемии. До этого наибольшее количество заболевших за стуки было 16 октября – 508.Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 26 469.За минувшие сутки восемь человек умерли от коронавируса, всего жертвами COVID-19 в стране стали 528 человек. В отделениях интенсивной терапии интубированы 87 человек. В связи с улучшением состояния из отделений ранее выписаны 260 пациентов.В последние недели растет количество инфицированных коронавирусом. В связи с этим власти Греции ужесточили ограничительные меры. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200208/1564431261.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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